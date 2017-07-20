إطلاق مشروع الإنتاج المتكامل في بساتين التفاح لتحسين القدرة التنافسية

أطلقت مؤسسة جورج ن.افرام مشروع “الإنتاج المتكامل في بساتين التفاح”(Integrated Production in Apple Orchards) الذي يهدف الى تحسين القدرة التنافسية للتفاح اللبناني وبالأخص عند تصديره.

واوضحت المؤسسة ان هذا المشروع يقع ضمن إطار برنامج “إرشاد” (Irshad) الذي أطلقته عام 2009 والذي يهدف الى إنتاج لبناني عالي المعايير وذلك بإستخدام أفضل التطبيقات الزراعية.

وسيمكن هذا المشروع مزارعي التفاح، من الحصول على انتاج خال من الترسبات الكيميائية وبكلفة انتاج أقل من النظام المتبع حاليا.

وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع اصدار دفتر شروط خاص بالإنتاج المتكامل في بساتين التفاح، على ان يتم تدريب المزارعين على تطبيقه من خلال ورشات عمل وزيارات ميدانية يقوم بها فريق عمل المؤسسة.

وبعد هذه المرحلة يتأهل المزارع للحصول على شهادة مطابقة (certification) من جهة رقابية معتمدة