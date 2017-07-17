المصارف اللبنانية في سوريا تسجّل 374 ألف دولار خسائر صافية في 2016

بينت النتائج المالية المفصلة الصادرة اخيرا عن سبعة مصارف سورية تابعة لمصارف لبنانية، أن إجمالي الأرباح المجمعة الصافية للمصارف السبعة بلغت 54,5 مليار ليرة سورية في العام 2016، أي بارتفاع قدره 44,8 في المئة من 37,6 مليار ليرة سورية في العام 2015.

ويعود ذلك إلى أرباح غير محققة ناجمة عن تقويم مركز القطع البنيوي بلغت 54,6 مليار ليرة سورية في العام 2016 مقارنة بأرباح بلغت 41,3 مليار ليرة سورية في العام 2015.

ومن حيث الدولار الأميركي، تراجعت الأرباح المجمعة الصافية للمصارف السبعة بـ25,4 في المئة من 158,7 مليون دولار أميركي في العام 2015 إلى 118,3 مليون دولار أميركي في العام الماضي. وتعكس النتائج المالية للمصارف السبعة تدهورا في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي في السوق الرسميّ، حيث بلغ معدل تداول الليرة السورية 460,3 مقابل الدولار الأميركي في العام 2016 مقارنةً بمعدّل 237 ليرة مقابل الدولار الأميركي في العام 2015.

وعند عدم احتساب الأرباح غير المحققة الناجمة عن تقويم مركز القطع البنيوي، تتحول النتائج المجمعة الصافية للمصارف السبعة إلى خسائر قدرها 172,2 مليون ليرة سورية، أو 374,123 الف دولار أميركي، في العام 2016، مقارنة بخسائر قدرها 3,7 مليارات ليرة سورية، أو 15,5 مليون دولار، في العام 2015.

وارتفعت أرباح بنك عوده – سوريا بـ5,3 مليارات ليرة سورية، يليها إرتفاع في أرباح فرنسبنك – سوريا بـ4,8 مليار ليرة سورية، وتحسّن في أرباح بنك بيمو السعودي – الفرنسي (3,7 مليارات ليرة سورية)، ونمو في أرباح بنك الشرق (1,43 مليار ليرة سورية)، وزيادة في أرباح بنك سوريا والمهجر التابع للبنك اللبناني – الفرنسي (1,4 مليار ليرة سورية) وارتفاع في أرباح بنك بيبلوس سورية (380,4 مليار ليرة سورية). بالمقابل، تراجعت أرباح بنك سوريا والخليج التابع لفرست ناشيونال بنك بـ172,4 مليون ليرة سورية من العام 2015.

وقد جاءت هذه النتائج في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.

وبلغ صافي الإيرادات من الفوائد للمصارف 12,6 مليار ليرة سورية في العام 2016، أي بارتفاع 31,8 في المئة من 9,6 مليارات في العام 2015، في حين ارتفعت الإيرادات الصافية من العمولات بـ1,8 في المئة إلى 4,7 مليارات ليرة سورية. ومن حيث الدولار الأميركي، بلغت الإيرادات الصافية من الفوائد للمصارف 27,4 مليون دولار أميركي في العام 2016، اي بانخفاض قدره 32,1 في المئة من 40,3 مليون دولار أميركي في العام 2015. في حين بلغت الإيرادات الصافية من العمولات 10,2 مليون دولار أميركي، اي بتراجع قدره 49,4 في المئة من 20,1 مليون دولار أميركي في العام 2015.

واظهر مجموع الإيرادات التشغيلية للمصارف 75,1 مليار ليرة سورية في العام 2016، أي بإرتفاع 29,8 في المئة من العام 2015. في حين بلغ مجموع المصاريف التشغيلية 18,5 مليار ليرة سورية في العام 2016، أي بانخفاض 5,1 في المئة عن العام 2015. ومن حيث الدولار الأميركي، بلغ مجموع الإيرادات التشغيلية للمصارف 163,1 مليون دولار أميركي في العام 2016، مقارنة بـ244,1 مليون دولار أميركي في العام 2015. في حين بلغ مجموع المصاريف التشغيلية 40,2 مليون دولار أميركي، اي بانخفاض 51,1 في المئة من 82,3 مليون دولار أميركي في العام 2015.

وعند عدم احتساب الأرباح غير المحققة الناجمة عن تقويم مركز القطع البنيوي، يصبح الدخل التشغيلي للمصارف 20,45 مليار ليرة سورية في العام 2016 مقارنة بـ16,6 مليار ليرة سورية في العام 2015.

كما بلغت إجمالي أصول المصارف السبعة 821 مليار ليرة سورية في نهاية العام 2016، أي بإرتفاع قدره 27,8 في المئة عن 642,3 مليار ليرة سورية في نهاية العام 2015.

ومن حيث الدولار الأميركي، تراجعت أصول المصارف السبعة بنسبة 21,4 في المئة من 2,1 ملياري في نهاية العام 2015 إلى 1,65 مليار في نهاية العام 2016. ويعود الانخفاض إلى تدهور في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي في السوق الرسميّ. وبلغ مجموع التسليفات 99,7 مليار ليرة سورية في نهاية العام 2016، ما يعكس تراجعًا قدره 8,4 في المئة عن 108,9 مليار ليرة سورية في نهاية العام 2015. ومن حيث الدولار الأميركي، بلغ مجموع تسليفات المصارف السبعة 200 مليون دولار أميركي في نهاية العام 2016، ما يعكس انخفاضًا قدره 43,7 في المئة عن 355,4 مليون ليرة سورية في نهاية العام 2015.

أيضا، بلغت ودائع العملاء في المصارف 483,3 مليار ليرة سورية، أي بإرتفاع قدره 24 في المئة من 389,8 مليار ليرة سورية في نهاية العام 2015. ومن حيث الدولار الأميركي، انخفضت ودائع العملاء في المصارف السبعة بنسبة 23,8 في المئة من 1,27 مليار دولار في نهاية العام 2015 إلى 969,3 مليون دولار في نهاية العام 2016. وبلغت نسبة التسليفات إلى ودائع عملاء 20,6 في المئة في نهاية العام 2016 مقارنة بـ27,9 في المئة في نهاية العام 2015. كما بلغ مجموع حقوق المساهمين للمصارف 143,4 مليار ليرة سورية، أو 287,7 مليون دولار أميركي، في نهاية العام 2016، أي بارتفاع قدره 62,3 في المئة من 88,4 مليار ليرة سورية في نهاية العام 2015.