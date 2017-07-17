البنوك في عدن تغلق ثلاثة أيام بعد تعرضها لسرقات

وجه 12 بنكاً يمنياً خطاباً إلى «البنك المركزي» يتضمن أن البنوك في مدينة عدن ستغلق أبوابها ثلاثة أيام ابتداءً من غد (الاثنين)، وستوقف خدمات المقاصة في خطوة احتجاجية بعد تعرضها لسلسلة من جرائم السطو المسلح.

وأوردت وسائل إعلام محلية أن المسلحون هاجموا فرعاً للبنك «الأهلي» في عدن الخميس الماضي ببنادق، ما أسفر عن إصابة موظف وحارس أمن، بعد أسبوع من هجمات مماثلة في المحافظة التي تقع في جنوب اليمن.

وطالبت البنوك في الخطاب، الذي تم إرسال نسخة منه إلى محافظ عدن، بمزيد من الحماية قائلة إنها «تأمل في رد جاد على تلك الهجمات وأن يتم القبض على الجناة ومحاكمتهم». وأضافت أنها ستوقف أيضاً عمليات المقاصة وهددت باتخاذ مزيد من الإجراءات، إذا لم تتحرك السلطات وتقوم بحماية الفروع المحلية.