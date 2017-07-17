نمو الناتج المحلي للصين 6.9 في المئة في الربع الثاني من 2017

قال «المكتب الوطني للإحصاءات» اليوم (الإثنين)، أن اقتصاد الصين نما 6.9 في المئة في الربع الثاني مقارنة به في العام الماضي، وهي وتيرة الربع الأول نفسها، لكن المحللين يتوقعون نمواً أبطأ في الفترة المتبقية من العام مع سعي واضعي السياسيات إلى تقليص الأخطار المالية.

وفي استطلاع أجرته «رويترز»، توقع المحللون أن ينمو الاقتصاد 6.8 في المئة من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو) الماضي. وعلى أساس ربع سنوي، نما الاقتصاد 1.7 في المئة من 1.3 في المئة خلال الربع الأول متماشياً مع التوقعات.

وتهدف الحكومة إلى معدل نمو 6.5 في المئة في 2017، أي أقل بقليل من معدل النمو المتحقق العام الماضي، والبالغ 6.7 في المئة وكان الأقل في 26 عاماً.

ونما إنتاج المصانع 7.6 في المئة في حزيران الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما نمت الاستثمارات في الأصول الثابتة 8.6 في المئة في الأشهر الستة الأولى من العام، وتجاوز المعدلان التوقعات.

وزادت مبيعات التجزئة 11 في المئة في حزيران مقارنة بها قبل عام، وهي أسرع وتيرة نمو منذ كانون الأول (ديسمبر) العام 2015، متجاوزة توقعات المحللين لنمو 10.6 في المئة.