النفط يرتفع بفعل طلب الصين ومؤشرات تباطؤ الإنتاج الأميركي

ارتفعت أسعار النفط اليوم (الإثنين) مدعومة بتباطؤ نمو عدد حفارات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة وبفضل قوة طلب مصافي التكرير في الصين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» 11 سنتاً (بما يعادل 0.2 في المئة) عن إغلاقها السابق لتصل إلى 49.02 دولار للبرميل.

وسجلت عقود الخام الأميركي «غرب تكساس الوسيط» 46.64 دولار للبرميل، مرتفعة بذلك 10 سنتات (0.2 في المئة). وتأتي الزيادات الطفيفة بعد مكاسب قوية الأسبوع الماضي.

كانت شركة «بيكر هيوز» قالت الجمعة الماضي أن الشركات الأميركية أضافت حفارتي نفط على مدى الأسبوع المنتهي في 14 تموز (يوليو) الجاري، ليصل الإجمالي إلى 765 حفارة. وذلك أعلى مستوى منذ نيسان (أبريل) العام 2015، لكن وتيرة الزيادات تباطأت. وبلغ متوسط الحفارات الجديدة في الأسابيع الأربعة الأخيرة خمس حفارات، وهو أدنى مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي.

وفي الصين تشير نشاطات المصافي إلى طلب قوي، حيث زاد استهلاك مجمعات التكرير من الخام في حزيران (يونيو) الماضي إلى ثاني أعلى مستوى على الإطلاق، مسجلاً 46.08 مليون طن أو 11.21 مليون برميل يومياً، بزيادة 2.3 في المئة على أساس سنوي ومقارنة بـ10.98 مليون برميل يومياً في أيار (مايو) الماضي.