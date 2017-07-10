قراءة في المشهد الدولي والاقليمي واللبناني.. وخطة إستهداف “حزب الله”

كتب المحرر السياسي:

العالم، كما المنطقة، في خضم تحول نوعي غير مسبوق منذ عقود، لكن لا أحد يستطيع التكهن منذ الآن بمآلاته ونتائجه.

الولايات المتحدة التي تعودنا على صورتها زعيمة وقائدة للنظام الدولي الجديد بعد إنتهاء حقبة الحرب الباردة، ترسم لنفسها صورة مغايرة.. وجديدة.

روسيا التي إستكانت بعد إنهيار الاتحاد الســـــــوفياتي السابق، تكشر عن أنيابها وتعيد الاعتبار إلى منظومة مصالح وطنية وقومية ودولية مترامية الأطراف.

المنطقة التي عاشت على مدى سنوات حالة من الفوضى بعنوان “الربيع العربي”، وكاد خلالها “تنظيم الدولة الاسلامية”(“داعش”) يجعل قاعدة “كسر الحدود” مقدمة للتفتيت وحروب “داحس وغبراء” الطائفية والمذهبية، تعيش الآن حالة مخاض، بحيث لن يبقى أي بلد على تلك المشهدية التي أدمنتها شعوب صارت تعرف اليوم قيمة الحرية ولو إختلطت بصور الفوضى والدم والدمار.

لبنان الذي إعتقد كثيرون من أهل القرار فيه أنه سيكون على صورة المنطقة الذاهبة إلى التجزئة والتفتيت والفوضى، لن يكون الا موحدا، وها هو قانون النسبية برغم ما شابه من عورات، يفتح للمرة الأولى منذ الاستقلال حتى الآن، نوافذ صغيرة للتغيير.

“أميركا أولا” لم تكن مجرد شعار إنتخابي رفعه دونالد ترامب. من يبني جدارا ويقطع جسرا ويسد طريقا في الوقت نفسه، إنما يعزل نفسه عن العالم ويقدم صورة جديدة لدولة تقيس العلاقات الدولية بميزان الذهب فقط لا غير.

القيادة لها مستلزماتها، ولذلك، تحملت الولايات المتحدة مسؤولية تثبيت منظومات ومعاهدات ومعادلات دولية منذ نصف قرن وأكثر. فجأة، يقرر ترامب أن بلاده تريد أن تنسحب من إتفاقية باريس للتغير المناخي، برغم إعتراضات قطاع الأعمال في بلاده. إنسحاب عقّد ويعقّد جهود جهود الأسرة الدولية في تجنيب ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من درجتين مئويتين. غير أن الانسحاب من القيادة الاخلاقية هو جوهر الموضوع. قبلها قرر ترامب الانسحاب من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادىء. بعدها لم يكن مفاجئا أن يخاطب ترامب قادة حلف “الناتو” في بروكسيل بأن الكثيرين منكم لا يسددون منذ سنوات الأقساط المتراكمة عليهم في إطار برنامج الإنفاق العسكري المشترك لحلف الأطلسي.

المسار نفسه عبر عنه ترامب بقرار خفض المساعدات العسكرية الخارجية وإعلانه نية بلاده تخفيض(وربما إنهاء) مساهمتها في تمويل أجهزة الأمم المتحدة وخصوصا قوات حفظ السلام المنتشرة في العديد من القارات.

إذا كان ترامب يتصرف بكل فجاجة مع بيئته بهذه الطريقة، فكيف يمكن أن يكون الحال مع روسيا وكوبا وإيران ودول الخليج العربي؟

عندما كان محمد بن سلمان أول مسؤول عربي وإسلامي يدخل إلى المكتب البيضاوي في منتصف آذار المنصرم، لم يتردد ترامب في إبلاغه الرسالة: إنتهى الزمن الذي تتحمل فيه الولايات المتحدة مسؤولية حفظ مصالح حلفائها وعروشهم من دون أثمان توازي ما يدفعه المواطن الأميركي من ضرائب مرتفعة!

وصلت الرسالة سريعا إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وكان لزاما على السعودية، ومن موقعها القيادي، أن تتحمل الجزء الأكبر من الفاتورة الخليجية وأن تقنع جاراتها بالتعامل إيجابا مع طلبات ترامب، خصوصا وأن الثمن لن يقتصر على حماية أمن هذه الدول بل التشدد أميركيا في التعامل مع الملف النووي الايراني، ناهيك عن الاعتبارات التي أدت إلى إحالة الأمير محمد بن نايف إلى التقاعد المبكر ووضع الأمير محمد بن سلمان على سكة خلافة والده الملك سلمان بن عبد العزيز.

إرتبك القطريون لأسباب مالية وسياسية. من جهة، لا يستطيعون تحمل فاتورة توازي ربع ما تحمله السعوديون(دفع هؤلاء حوالي 480 مليار دولار)، ومن جهة ثانية، لهم حساباتهم السياسية التي لا تسمح لهم بالانضواء في حلف خليجي معاد لإيران (وروسيا وتركيا ضمنا).

إستشعر السعوديون والاماراتيون بداية إستدارة قطرية ربطا بنتائج مؤتمر الأستانة الذي تم التوافق فيه على إقامة مناطق عازلة أو آمنة برعاية روسية وتركية وإيرانية. بدت قنوات الاتصال المفتوحة بين القيادة القطرية و”حزب الله” في لبنان قيد الرصد الدقيق. فجأة يتم الافراج عن القطريين المحتجزين في العراق لقاء مبالغ مالية طائلة، وفي الوقت نفسه، يسلم جثمان أحد القادة المقاومين في لبنان(بعد إحتجازه لفترة طويلة لدى “جبهة النصرة” في سوريا).

سرّب السعوديون أخبارا عن لقاء جمع وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وقائد “فيلق القدس” في “الحرس الثوري الايراني” الجنرال قاسم سليماني في العاصمة العراقية غداة عملية الافراج عن القطريين الذين دخلوا بطريق الخطأ إلى الأراضي العراقية اثناء رحلة صيد!

لم ينف القطريون نبأ اللقاء ولا العراقيون ولا سليماني. لم يقتصر الأمر على هذه “الفاتورة”، بل ثمة رصد سعودي ـ إماراتي لأدوار قطرية في ساحات حيوية أبرزها مصر وليبيا، تنسجم و”أجندة” إستمرار تعويم “الأخوان المسلمين” ومتفرعاتهم، من دون إغفال البعد القبلي الذي يشعر تميم ووالده حمد بأنهم يمتدون أفقيا بما يتجاوز حدود دولتهم ـ جزيرتهم الصغيرة جدا.

إكتمل نصاب قمم الرياض الاسلامية والعربية بقيادة ترامب. حضر الأمير تميم بن حمد آل ثاني ولكن الجواب الذي ينتظره الأميركون منه، لم يأت. حصل التسريب في اليوم التالي. مقاطع كلامية منسوبة إلى أمير قطر جزمت الدوحة أنها كانت جزءا من عملية قرصنة لوكالة الأنباء القطرية.

صارت المنطقة محكومة بتجاذب مكشوف بين محورين:

أولا، محور الاستانة الذي يضم روسيا(الضامنة للأقليات المسيحية) وتركيا(الضامنة مع حليفتها قطر للمكون السني) وإيران(الضامنة للشيعة والعلويين). هو محور يمتد من روسيا وتصل أطرافه إلى غزة في جنوب فلسطين، وهو يملك أرجحية في ساحات أو ميادين المواجهة المفتوحة في العراق وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن.

ثانيا: محور الرياض الذي يضم الولايات المتحدة وإسرائيل(بشكل غير مباشر) ودول مجلس التعاون الخليجي وأكثر من خمسين دولة عربية واسلامية، وهو يمتلك “مشروعية” تمثيله الفالق السني الكبير في المنطقة من المغرب العربي حتى باكستان مرورا بالأردن ودول الخليج، وقدرته على حفظ مصالح إسرائيل والولايات المتحدة.

شعرت الدوحة أن مصالحها تتماهى مع المحور الأول، فالولايات المتحدة تذهب يوما بعد يوم نحو الانكفاء والتقوقع وستتعامل ببراغماتية مفرطة مع كل الملفات الدولية، وبالتالي لا يجوز الرهان على إحتمال ذهاب واشنطن أبعد من خيار تشديد العقوبات ضد إيران. البراغماتية الترامبية لا تتجاوز عتبة المصالح الأميركية. كان الرئيس الأميركي واضحا عندما فاز بالغنيمة في الرياض وقال إنها ستوفر عشرات آلاف فرص العمل في بلاده.

الأميركيون كسبوا كثيرا، ولكنهم كغيرهم، دفعوا أثمان العولمة. أقفلت مصانع ومؤسسات وارتفعت معدلات البطالة وراحت الشركات الكبرى تبحث عن عمالة رخيصة في شرق آسيا أو أميركا اللاتينية. تراجعت أوضاع اليد العاملة محدودة الدخل كما تراجعت مداخيل الطبقة الوسطى، لتتعمق بالتالي الهوة بين الأغنياء والفقراء في المجتمع الأميركي.

ما هو مطلوب أميركيا من السعودية سيكون مطلوبا من قطر. عبّرت عن ذلك المواقف الأميركية المتناقضة. لن يكون بمقدور أحد من حكام الخليج أن يحمي نفسه إلا بمقدار عطائه للأميركيين.. ومن يتلكأ سيكون أمام خيارات مفتوحة لا يجوز إستبعاد اي منها على الإطلاق.

إذا كانت خرائط العالم ترسم في هذه الأيام، بأشكال مختلفة، فإن خرائط منطقتنا ترسم بالدم والنار. إنه الصراع على النفوذ والأدوار. صراع بين محورين أساسيين تتفرع عنهما محاور صغيرة. محور الأستانة يتقدم تجمعه قواسم مشتركة لا تبدد التباينات بين مكوناته. إيران تريد الحفاظ على نفوذها وتمددها من قزوين إلى المتوسط. تركيا تسعى لاستعادة نفوذ كاد أن يتبدد بفعل مراهنتها الخاسرة على “الربيع الأخواني” خصوصا في سوريا، والأهم أن تقضي على “المشروع الكردي”، وهي نقطة تتقاطع فيها مع إيران والعراق وسوريا.

روسيا تقيم حسابات متصلة بدورها في النظام الدولي الآخذ بالتبلور، وهي تعول كثيرا على تعزيز نفوذها في الشرق الأوسط وعدم تكرار خطيئتي العراق وليبيا، وفي الوقت نفسه تبقى عينها مفتوحة على حديقتها الخلفية(الاتحاد الأوروبي)، وتريد لنفوذها أن يتمدد في آسيا بالشراكة مع الصين والهند.

القيصر الروسي فلاديمير بوتين، وهو المدرك لعمق مصالحه العسكرية والاقتصادية والاستراتيجية في سوريا، لن يتساهل مع ظاهرة المجموعات الاسلامية الأصولية المتطرفة التي هددت “بيته” سابقا ويمكن أن تهدده في أية لحظة، فضلا عن مردود معركة رفعت منسوب الشعور القومي الروسي وحوّلت ميادين المنطقة إلى ساحة إختبار للأسلحة الروسية سعيا إلى تطويرها وإيجاد أسواق جديدة لها، وهي نقطة جاهر بها بوتين مؤخرا!

أين لبنان مما يرسم فيه وحوله وله؟

لا أحد يقيم حسابا للبنان إلا من خلال “حزب الله”. لولا هذه الظاهرة الحزبية اللبنانية التي باتت تتعدى لبنان بدورها وحضورها وتأثيرها، لما كان اللبنانيون يسمعون بإسم بلدهم. وعلى طريقة رئاسة الجمهورية، فاز اللبنانيون بقانون إنتخابي نسبي، يبقى برغم التشوهات التي شابته، أكثر رحمة من التمديد أو من “قانون الستين”. الفوز بالقانون الانتخابي يحمل في طياته تأكيدا متجددا على أهمية عدم المس بمنظومة الاستقرار اللبناني.

وبرغم حرص قيادة “حزب الله” على تبديد المخاوف سواء عبر بوابة الجنوب اللبناني أو البوابة السورية، فإن ذلك لا ينفي حقيقة أن بداية نهاية “داعش” في الموصل والرقة، سيرتد سلبا على كل ساحة يمكن أن تصل إليها خلية نائمة من خلايا تنظيم “الدولة”.

أما النقطة التي تستوجب إستنفارا لبنانيا، فهي تلك المرتبطة برفع سقف التحريض الاسرائيلي ضد “حزب الله” وبيئته الحاضنة عبر بوابات ومسارب متعددة: تمدد العقوبات المالية الأميركية لتصبح أوروبا جزءا منها بعد الزامها بالتتعامل مع “حزب الله” بوصفه “إرهابيا”، إعداد ملف حول معامل يقيمها “حزب الله” في الجنوب ومناطق قريبة من الجولان مخصصة لتصنيع الصواريخ، ملاحقة منظمة بيئية (أخضر بلا حدود) تهتم بالتشجير في الجنوب وذلك بحجة التمويه على أنشطة المقاومة العـــــسكرية قرب الحدود، إتهام قوات “اليونيفيل” بأنها باتت “ورقة تين للقرار 1701″، وبالتالي لا حاجة لها طالما أن وظيفتها محصورة بتبييض أنشطة “حزب الله” على طول “الخط الأزرق”!

التحولات في المنطقة والعالم كبيرة جدا. مناخ التحشيد في الساحات يرفع منسوب المخاوف من إنفجار كبير أو سلسلة إنفجارات. هل هناك خطر إسرائيلي على لبنان وهل صارت قضية النازحين السوريين صمام أمان أم يمكن أن تتحول إلى فتيل للتفجير وهل تتحرك الخلايا النائمة على إيقاع كرة الهزائم المتدحرجة من الموصل إلى الرقة؟