لائحة طربيه تفوز بانتخابات جمعية المصارف.. وصفير يخرق

فازت لائحة القرار المصرفي برئاسة جوزف طربيه في انتخابات جمعية المصارف، بعد معركة حامية الوطيس دامت شهراً، مع تسجيل خرق واحد للائحة التغيير حتماً، حيث انتخب رئيس اللائحة رئيس مجلس ادارة ومدير عام بنك بيروت سليم صفير عضوا لمجلس ادارة الجمعية بعد حصوله على عدد أصوات أكبر من فاروج تركزيان.