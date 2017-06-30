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لائحة طربيه تفوز بانتخابات جمعية المصارف.. وصفير يخرق

يونيو 30, 2017

فازت لائحة القرار المصرفي برئاسة جوزف طربيه في انتخابات جمعية المصارف، بعد معركة حامية الوطيس دامت شهراً، مع تسجيل خرق واحد للائحة التغيير حتماً، حيث انتخب رئيس اللائحة رئيس مجلس ادارة ومدير عام بنك بيروت سليم صفير عضوا لمجلس ادارة الجمعية بعد حصوله على عدد أصوات أكبر من فاروج تركزيان.

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فازت لائحة القرار المصرفي برئاسة جوزف طربيه في انتخابات جمعية المصارف، بعد معركة حامية الوطيس دامت شهراً، مع تسجيل خرق واحد للائحة التغيير حتماً، حيث انتخب رئيس اللائحة رئيس مجلس ادارة ومدير عام بنك بيروت سليم صفير عضوا لمجلس ادارة الجمعية بعد حصوله على عدد أصوات أكبر من فاروج تركزيان.

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