صفير للمصرفيين: للتصويت لـ”لائحة التغيير حتماً” غداً

ترأس رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك بيروت سليم صفير اجتماعاً لأعضاء “لائحة التغيير حتماً” التي ستخوض انتخابات مجلس إدارة جمعية المصارف ظهر غد، وجرى عرض التحضيرات لخوض هذا الاستحقاق والنتائج التي أسفرت عنها الاتصالات والمشاورات الجارية ما بين أهل القطاع.

وإثر الاجتماع، أصدر صفير باسم “لائحة التغيير” بياناً دعا فيه المصرفيين إلى “المشاركة في العملية الديموقراطية غداً، والتصويت لـ”لائحة التغيير حتماً” التي تحمل معها كل معاني التغيير ومشاريعه إلى المرحلة المقبلة من عمر جمعية المصارف”، وتوجّه إليهم بالقول “لتكن نسبة الاقتراع دليلاً ساطعاً على الرغبة في التخلي عن “التمديد”، واعتماد خيار “المداورة” التي يُفترض أن تطال المصارف الصغيرة والمتوسطة والعربية، فيكون التغيير حتمياً لا مجرّد شعار”.

وتابع: نحن على قاب قوسين من مرحلة جديدة تغيّر في نَفَس القيادة المصرفية، لإدخال نبض جديد يرفد الجمعية بكل ما يصبّ في تطوّرها وحداثتها، ويجعلها أقوى في مواجهة التحديات المقبلة، وما أكثرها.

وذكّر بأن “قرار التصويت لصالح “التغيير” هو قرار حرّ غير ملزِم، نابع من مسار طويل من الخبرات المصرفية والكفاءات التي زرعها أعضاء لائحتنا على مرّ السنوات في أرض القطاع الخصبة، وحان الوقت ليقطفوا ثمارها غداً في صناديق الاقتراع، ثقةً وتصويتاً… وفوزاً”.

وطالب صفير بأن تكون جلسة الانتخاب “متاحة أمام وسائل الإعلام لتغطية هذه العملية التي تمارس للمرة الأولى في جمعية المصارف منذ ٢٣ عاماً”.

وختم: ليكن التغيير غداً في الوجوه والأداء والممارسة، مع الحفاظ على التواصل مع المصارف كافة من دون استثناء من مصارف كبيرة ومتوسطة وصغيرة وعربية، كي نشبك الأيدي حمايةً للقطاع المصرفي وتسطير إنجازات تعزز الثقة به وترفد مناعته بقوة إضافية بما يخدم لبنان واقتصاده في هذه الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان والمنطقة والعالم.