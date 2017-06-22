افطار بنك بيروت السنوي.. انتخابات جمعية المصارف تحتل الأولوية

دعا رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك بيروت سليم صفير الى افطار رمضاني في مطعم seray في وسط بيروت على شرف الجسم الاعلامي، بحضور نقيبي الصحافة والمحررين وحشد كبير من الصحافيين اللبنانيين.

وألقى د. صفير كلمة في المناسبة تتطرق فيها إلى انتخابات جمعية المصارف جاء فيها : لائحة التغيير حتما.. عنوان صغير بكلماته، كبير بطموحه.

ورأى صفير أن “هدفنا التغيير في مجلس إدارة الجمعية وإضفاء دم جديد ونفس جديد، لنفتح صفحة جديدة بعد ٢٣ سنة من المراوحة والبطولات الوهمية التي أخبرنا اليوم أن الهدف منها هو غزو أميركا”.

وأشار صفير الى أن “جمعية المصارف لا يمكنها أن تقف في وجه لعبة الأمم. لا تدعوا أحدا يغشكم! علينا أن نمارس الضغط في واشنطن ونتواصل مع الصحافة في لبنان، وعلى عملنا أن يكون دائما، منظما ومستمرا وليس مجرد زيارة لالتقاط صورة تذكارية أو تفعيل ال PR.”

وعدد صفير أهداف ومشاريع لائحة التغيير حتما.

كذلك، ألقى نقيب الصحافة عوني الكعكي، ونقيب المحررين الياس عون كلمتين شددتا على أهمية دعم المصارف للقطاع الاعلامي، شاكرين الدكتور صفير وبنك بيروت على الدعوة.

وفي الختام، قدم صفير للنقيبين درع تقدير من بنك بيروت.