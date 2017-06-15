وعود من ..البيئة !

خمسة أشهر ونيف من عمر الحكومة ولا يزال تهديد أصحابها بقرب خروج خطة بيئية شاملة اضغاث احلام .

منذ اليوم الاول للولادة ويسمع الشعب اللبناني بوجود خطة محضرة ومعدة وشاملة وجاهزة وإنما سرية لا يمكن الإفصاح عنها وان كانت مواعيد الإعلان عنها تتأرجح وتتغير لحجج واهية .

اليوم ومع تكشف العجز وانفضاح المناورات الهزيلة يبدو ان ما كان سائداً يستمر في مجال غياب الرؤية والخطة كما في استمرار منطق التلزيمات والمحاصصة المستند الى الامر الواقع لاصحاب النفوذ والسلطة المترجم بدعاة المحارق الجدد وسط غياب تام وفاضح لأي منطق بيئي .

فضيحة المطامر ..فضيحة معالجة التلوث الناجم عن قرار مكان والية بناء هذه المطامر ..فضيحة انكشاف الحديث عن دور البلديات ..فضيحة تبدل شكلي لبعض اللاعبين واستمرار بعضهم الاخر وإنما ثبات النهج والمنطق والاستفادة .

البيئة مكانك راوح ..يعني استمرار السقوط.