هل تنجح جمعية المصارف بتفادي الانتخابات؟

أعلنت جمعية المصارف تاريخ الجمعة 30 حزيران الجاري موعداً لانعقاد الجمعية العمومية لإجراء انتخابات مجلس إدارة الجمعية المؤلّف من 12 عضواً ورئيس، على أن يُفتح باب الترشيح اعتباراً من صباح اليوم 14 حزيران.

تحديد موعد انتخابات الجمعية تم خلال اجتماع عقده مجلس الإدارة، الثلاثاء 13 حزيران، في مقرّ الجمعية برئاسة رئيسها جوزيف طربيه، وخُصّص للبحث بالتحضيرات الجارية للاستحقاق المقبل. لكن غياب بعض المصرفيين الكبار عن الاجتماع كان لافتاً وترك انطباعاً برفض البعض اتخاذ موقف طرف والإبقاء على مسافة واحدة من طربيه والمرشح الوحيد سليم صفير رئيس مجلس إدارة بنك بيروت.

وكان أبرز الغائبين عن الإجتماع نائب رئيس بنك عودة فريدي باز ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك لبنان والمهجر سعد الأزهري، الذي انتدب عنه عمرو الأزهري، ورئيس مجلس إدارة بنك ميد محمد الحريري، الذي انتدب مارون الأسمر، وفق ما كشفت مصادر مطلعة.

وبحسب المصادر فإن صفير أعلن إصراره على الترشح لرئاسة الجمعية، رداً على إبلاغ طربيه المجتمعين تمسّكه بالاجماع عليه كشرط لتولّيه رئاسة الجمعية لولاية جديدة مع الأعضاء الـ12 الحاليين.

غير أن إصرار صفير دفع بطربيه إلى تحديد يوم الجمعة 16 الجاري موعداًَ لاجتماع تشاوري، أملاً بالتوصل إلى صيغة توافقية تجنّب جمعية المصارف العملية الانتخابية.

(المدن)