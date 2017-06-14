هل يفتح «نادي الكبار» على مصراعيه؟

يجتمع مجلس ادارة جمعية المصارف ظهر اليوم في مقر الجمعية برئاسة الدكتور جوزف طربيه، وعلى جدول اعماله «تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب اعضاء جدد لمجلس ادارة الجمعية، والذي حدد في 30 حزيران الجاري كما ذكرت اوساط مصرفية مطلعة.

وعشية انعقاد مجلس إدارة جمعية المصارف للإعلان رسمياً عن موعد انتخاباته المقبلة، تعدّدت السيناريوهات التي سيرسو عليها المشهد في الجمعية بعد انتهاء ولاية المجلس الحالي برئاسة الدكتور جوزيف طربيه نهاية حزيران الجاري، في ظل المعلومات التي ترشح عن المفاوضات والمحادثات الجارية على قدمٍ وساق في ما بين أركان القطاع المصرفي.

وترقباً لـ «جسّ النبض» في الاجتماع المقرّر اليوم، فضّل بعض المصرفيين عدم الإفصاح عن أي موقف قبل التأكد من مواقف الفريق الآخر التي قد تتظهّر خلال اجتماع مجلس الإدارة.

في غضون ذلك، تردّد في الوسط المصرفي، أن طربيه لا يزال غير متحمّس للترشّح إلى رئاسة الجمعية إذا لم يكن هناك إجماع مصرفي على تسميته، «علماً أن القطاع المصرفي بأركانه كافة، يُجمع على كفاءات طربيه وحنكته التي رفدت القطاع بالخبرات والقرارات الصائبة، ويعتبر أن الإفادة من خبراته هي غنى لكل مصرفي قد يتبوّأ رئاسة الجمعية»، وفق ما كشفته مصادر مصرفية مع العلم ان طربية لا يريد فتح معركة في الجمعية فاما اجماع او لا ترشح.

في حين يجهد فريق من المصرفيين في السعي إلى «إحداث تغيير في قيادة الجمعية، بعيداً من المصارف الخمسة الأولى، وبالتالي ترشيح وجوه جديدة لرئاسة الجمعية، حيث لفتت المصادر إلى أسماء عدة غير طربيه قد تتقدّم في هذا الاتجاه، مع وجود الأعضاء السادة: وليد روفايل، سمعان باسيل، وسليم صفير الذي من المرتقب أن يعلن ترشيحه في الأيام القليلة المقبلة، وهو في طور تحضير لائحة لن تكون مكتملة، إفساحاً لضمّ كبار المصرفيين الذين تولوا رئاسة الجمعية للإفادة من خبراتهم الناجعة في السنوات المقبلة».

وإذ تساءلت ما إذا كان عدول الإسميْن الأوّليْن، روفايل وباسيل، عن الترشّح، قد يسير في العملية الانتخابية نحو «تزكية» صفير لرئاسة الجمعية، لم تغفل المصادر توقعها، من باب أحد السيناريوهات المطروحة، الإشارة إلى إمكان ترشّح رئيس «مجموعة بنك بيبلوس» الدكتور فرانسوا باسيل لرئاسة الجمعية، أم أنه قد يسمّي آخر في حال تمسك طربيه بموقفه عدم الترشح.

مصادر مصرفية مواكبة للمصارف الخمسة الكبيرة ذكرت انها ما تزال على موقفها بتأييد التجديد لطربيه الذي ما زال يصر على الاجماع على ذلك، بينما ذكرت هذه المصادر ان من بين الاسماء التي يتم التداول بها رئيس مجلس ادارة البنك اللبناني الفرنسي وليد روفايل الذي لم يصدر عنه اي بيان او توضيح حول امكانية ترشحه او لا في حال عزوف طربيه.

على اية حال، وفي ظل هذه الاجواء ما يزال رئيس مجلس ادارة بنك بيروت سليم صفير يعلن جهاراً بانه مرشح لرئاسة الجمعية في الوقت الذي تغيب الاسماء المتداول بها عن التلميح او التصريح مفضلة العمل بالكتمان، وقد اجتماع باعضاء لائحته المكونة من 8 اعضاء يمثلون المصارف الصغيرة والمتوسطة الحجم تاركاً 4 مقاصد للمصارف الكبيرة.

ويعتبر صفير انه آن الاوان لمرحلة التغيير وبث دم جديد في الجمعية وان برنامج ترشحه سيتطرق الى كيفية تطوير القطاع المصرفي نحو الافضل والاحسن، وبالتالي يريد صفير ان يفتح نادي الكبار «على مصراعيه.

(الديار)