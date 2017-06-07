مشروع العقوبات يتسارع رغم تطمينات الوفود.. جلسة استماع في مجلس النواب الأميركي في 8 حزيران

في الثامن من شهر حزيران الحالي، تعقد لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، برئاسة نائب كاليفورينا إد رويس، جلسة استماع بعنوان “مهاجمة شبكة حزب الله المالية: خيارات السياسة” (Attacking Hezbollah’s Financial Network: Policy Options ). رويس هو نفسه من صاغ مسودة قانون العقوبات الجديدة التي تستهدف تجفيف مصادر تمويل حزب الله.

وفيما كان الإعلان عن مسودة المشروع في الثالث من نيسان مستغرباً لكون التقديرات كانت تشير الى أيلول، فإن الإعلان عن جلسة الاستماع في حزيران استدعى استغراباً أكبر، لا سيما أنّ كافة التسريبات والأصداء كانت تتحدّث عن عقدها في الخريف المقبل (أيلول أيضاَ).

إذاً، الثامن من حزيران هو يوم شديد الأهمية للبنان، فيما خصّ موضوع العقوبات التي تستهدف حزب الله، لأنّه يشكّل بداية مسار مشروع العقوبات، التي تنطلق من جلسة الاستماع التي ستحصل في الغرفة السفلى (مجلس النواب) من الكونغرس الأميركي، بحسب مصادر مطّلعة على قضية العقوبات منذ يومها الأوّل. وتشير المصادر أنّ لجنة العلاقات الخارجية ستستعرض مسودة مشروع القانون الذي صاغه غد رويس، والتي تتضمّن:

– استهداف الكيانات السياسية المرتبطة بحزب الله والمتحالفة معه، بحيث سمّى المشروع للمرة الأولى، الى جانب حزب الله، حركة أمل، كما أشار الى امكانية استهداف أي كيان سياسي قد يكون تحالف مع حزب الله يوماً.

– استهداف الجمعيات الخيرية المرتبطة بحزب الله والكيانات المتحالفة معه، وصولاً الى استهداف جمعيات خيرية تعود للطائفة التي تشكّل معظم النسيج الاجتماعي لحزب الله.

– استهداف المؤسسات الاجتماعية العائدة لحزب الله، وحتى تلك المقرّبة منه، وصولا الى تلك التي تدور في فلك الوسط الاجتماعي الذي انبثق منه حزب الله.

– استهداف الإدارة الجزئية والمؤقتة: للمرة الاولى، ليس مهماً أن تكون الشركة مملوكة لحزب الله لوضعها على لائحة العقوبات، بل بات كافياً، بحسب مسودة القانون الجديد، أن ينتمي احد الذين يديرون الشركة كلياً او جزئياً الى حزب الله لاستهدافها.

– أمّا الأخطر فيما يتعلّق بهذه المسودة أنّها تشرّع استهداف الكيانات والأشخاص لمجرّد اتهامهم من جهة ما، باتّباع سياسة تشجيع “التفسيد” والاتهام الكيدي، الذي يكفي لوضع شخص ما على لائحة العقوبات دون الحاجة الى أي دليل. ويوجد بند في مشروع القانون يدعو الخزانة الاميركية الى صرف مكافآت من صندوق سري لهذه الغاية، لمصلحة مقدمي معلومات عن شخصيات وجهات قد يكون لها صلة بالحزب.

من المسودة الى “الوثيقة الأولى”

اذاً، انطلاقاً من الثامن من حزيران، يبدأ النقاش في مجلس النواب الأميركي، لمناقشة مسودة قانون العقوبات الجديدة، لينتهي الى إصدار ما يسمّى “الوثيقة الأولى”. هذه الوثيقة الاولى ستكون هي المطروحة للنقاش بشكل فعلي، ليتمّ بحثها وربما تعديلها لاحقاً، بحيث تشكّل اولى آليات العمل في إقرار القوانين الأميركية. إذاً، اليوم، لا يزال مشروع العقوبات مسودة، غير أنّه بعد جلسة الاستماع، من المتوقّع أن تتحول المسودة الى وثيقة أولى وتصبح ورقة رسمية يجري نقاشها في مجلس النواب الأميركي.

وفي حين كانت كافة التقديرات تشير الى أنّ المسودة الأولى لن تصدر قبل أيلول، تبيّن في الواقع أنّه تمّ الإعلان عن المسودة في الثالث من نيسان. وفيما عادت التقديرات لتشير الى أنّ جلسة الاستماع قد تتمّ في أيلول بعد العطلة الصيفية للكونغرس، تبيّن أنّه تمّ الإعلان عن عقد جلسة الاستماع في مطلع حزيران.

وفيما زارت وفود لبنانية عديدة واشنطن خلال الشهرين الماضيين لعقد اجتماعات مع الجانب الأميركي لمحاولة درء شبح العقوبات عن لبنان، وفي حين أنّ هذه الوفود مشكورة حتماً على جهودها، إلّا أنّ الأجواء التفاؤلية التي عكستها إثر عودتها الى لبنان تبيّن عدم صحتها مع صدور القرار بعقد جلسة الاستماع في الثامن من حزيران.

مثلاً، وفيما كان رئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه يشير، بعد عودته من واشنطن على رأس وفد من الجمعية الشهر المنصرم، الى أنّ الوفد المصرفي اللبناني سمع في جميع لقاءاته، عبارات الإشادة بأداء القطاع لجهة الالتزام الكامل والدقيق بأصول العمل المصرفي السليم وبآليات الامتثال وتطبيق القواعد والعقوبات المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال والارهاب والتهرّب الضريبي. وفيما أكّد طربيه أنّ “الجانب الاميركي أعرب عن اقتناعه بطروحات الوفد اللبناني التي أبرزت أهمية الحفاظ على الاستقرارين الامني والنقدي في لبنان، باعتبارهما الركيزتين الاساسيتين لاستقرار البلاد وسط البركان الاقليمي”، أشار الى أنّ “موضوع العقوبات الاميركية هو سياسي بامتياز، وبالتالي المقصود من هذه العقوبات ليس القطاع المصرفي، إنما جهات أخرى، وقد تؤثر على الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي اللبناني، ومشروع القانون لا يزال قائما وبالتالي لا نعلم متى صدوره”. غير أنّ حديث طربيه تغيّر بعد الإعلان عن جلسة الاستماع، حيث رأى أنّ “الموضوع ملحّ جداً” لأنّ جلسة في الكونغرس الأميركي ستعقد لدرس المسودة الرسمية.

خفض المساعدات.. الى جانب العقوبات

الى ذلك، فإنّ الجولات التي قام بها مسؤولون لبنانيون، بما فيها جولة قائد الجيش، مهما كانت ايجابية، ولكن القرار الأميركي بتخفيض المساعدات للبنان جاء ليؤكّد نوايا الإدارة الأميركية بزيادة الضغط على لبنان. مثلاً، في الاقتراح الذي رفعته الادارة الاميركية الى الكونغرس، يتبين ان لبنان الذي كان يحصل على مساعدات اميركية بقيمة اجمالية تبلغ حوالي 214 مليون دولار، قد جرى خفض هذه المساعدات للعام 2018 الى 103 ملايين دولار، أي ما نسبته حوالي 52 في المئة، وهي نسبة تتجاوز بكثير المعدل المعتمد للخفض. كذلك الأمر فيما خصّ المساعدات العسكرية، حيث تراجع بند المساعدات المتعلق بالعتاد العسكري بالنسبة الى لبنان من 85 مليون دولار الى صفر للعام 2018 !

وتشير المصادر المطلعة لـ “الإعمار والاقتصاد” أنّه “صحيح أنّ بعض الأميركيين يريدون الحفاظ على استقرار لبنان، لكّن هذه القرارات تعكس طريقة تصرّفهم مع لبنان. وهذا الحديث سمعه بشكل واضح من التقى مسؤولي الأمن القومي في الولايات المتحدة، الذين أكّدوا لزوّارهم اللبنانيين أنّ أولوية تجفيف مصادر تمويل حزب الله بالنسبة للإدارة الأميركية، باتت على قدر أهمية الحفاظ على استقرار لبنان. وهذا الكلام سمعه الوفد المصرفي والوفد النيابي وهو كلام بات معلناً في أروقة مراكز القرار الأميركية”.

أوراق القوة.. بانتظار القرار السياسي

اليوم، وبعد أن توضّح مسار العقوبات المتسارع، وتوضّحت نظرة الإدارة الأميركية الجديدة تجاه لبنان، سواء على صعيد العقوبات أو تخفيض المساعدات، ألا تستوجب هذه التطوّرات عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء لإبراز البعد الوطني لقضية العقوبات ؟

في هذا السياق، تشير المصادر المطّلعة أنّه “جدير بالتأكيد، أنّ الخطأ الأكبر يكون باعتقاد البعض أنّ هذه العقوبات الأميركية تستهدف حزب الله وحده، أو المصارف وحدها. هذه العقوبات لا تستهدف مجرّد حزب أو طائفة أو مجموعة، بل هي عقوبات تستهدف لبنان كلّه، لأنّها بتركيبتها، تطال كلّ شيء في لبنان، كلّ نسيج، وكلّ مجموعة، وكلّ الدولة. المواجهة وطنية، وليست جهوية او طائفية او فئوية.. بل وطنية مرة جديدة، فلبنان مستهدف ولبنان متضرر وليس فئة فيه او جهة مهما تذاكى البعض !”.

وتؤكّد المصادر الى أنّ “لاميركيين وخلال سنة درسوا الثغرات في العقوبات السابقة من اجل تفاديها، وستكون كل الاطراف متضررة من العقوبات الجديدة، ولذا لا بدّ من مواجهة هذه العقوبات كدولة، وككتلة واحدة”، مشيرة الى أنّ “مرجعاً رسمياً كبيراً يقول عن مسودة العقوبات انها حرب على لبنان، ولذا المطلوب فعلاً التحضير لها واستخدام الأوراق اللبنانية المتعددة فيها”.

وفي ما خصّ أوراق القوة اللبنانية لمواجهة قانون العقوبات الجديد، توضح المصادر أنّ “لبنان اليوم يملك عناصر قوة ابرزها ان الجميع يريده مستقراً. فإسرائيل تخشى من اعلان الحرب، والاوروبيون يخشون من توجه النازحين السوريين نحوهم في حال اهتز الاستقرار في لبنان. هذه الورقة يجب أن يلعبها لبنان عن طريق حثّ من يسمّون أنفسهم “أصدقاء لبنان”، الأوروبيين منهم تحديداً، للضغط على الأميركيين لتخفيف وطأة العقوبات”.

أمّا ورقة القوة الأخرى، فتتمثّل بأنّ اللاعبين الدوليين، وتحديداً الأميركيين والأوروبيين، يتحدّثون باضطراد عن رغبتهم بالعودة الى المنطقة عن طريق بوابة إعادة إعمار سوريا، وهم يعتبرون أنّ لبنان من أهمّ منصّات إعادة الإعمار في سوريا، وهنا ربما يجدر تذكير الأميركيين أنّه إذا اهتز وضع لبنان، عن اي طريق سيدخلون ؟

ورقة القوة الثالثة تتمثّل بميزان الرعب الموجود اليوم على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلّة، علماً أنّ المقاومة لم تدلُ حتى اليوم بدلوها في هذا الشأن. وتشير المصادر أنّ “حزب الله حتى اليوم لم يعلن عن موقف واضح تجاه موضوع العقوبات، لكنّ الجولة الحدودية التي أقامها الحزب الشهر الماضي ربما تكون رسالة مفادها أنّ ثمة خطوط حمر يمكن تجاوزها في حال تجاوز الأميركيين لخطوط حزب الله الحمر. جدير بالذكر أنّ البعض يعتبر أنّ ثمة الكثير من الرسائل الأمنية التي بُعثت للتأكيد أنّ موضوع العقوبات ليس موضوعاً اقتصادياً، بل هو جزء من الحرب المفتوحة بين المقاومة واسرائيل، ومن خلفها الولايات المتحدة”.

قطاع النفط والغاز هو أحد أوراق القوة الموجودة بيد لبنان، حيث تبيّن اهتمام شركات اميركية عديدة بهذا القطاع، ويمكن استخدام هذا الاهتمام كورقة ضغط مقابل هذه العقوبات. ثمّة كذلك سفارة أميركية تمّ وضع حجر الأساس لها الشهر الماضي، ويكلّف بناءها مليار دولار، يمكن استخدامها ورقة ضغط..

تؤكّد المصادر أنّ “أوراق القوة موجودة، لكنّ المطلوب قرار سياسي بالتحرّك السريع لمواجهة العقوبات المحتملة، علماً أننا دخلنا في الوقت المحرّم”.

التجديد للحاكم: سوق القطع يتوازن..

الوضع المالي والاقتصادي بغياب الاتفاق على رؤية اقتصادية أو مالية موحدة، او اتفاق طرفين سياسيين على أي رؤية، كان يحتّم استمرار الحفاظ على الوضعية القائمة، خاصة أنّ الوضع المالي، وضع سوق القطع، كان ضاغطاً بشكل كبير حيث بلغ حجم الطلب في بعض الأيام الى ما بين الـ 100 و 120 مليون دولار بفعل تحوّل الودائع من الليرة الى الدولار، بينما عاد الاستقرار في الأسبوع الأخير لشهر أيار الى سوق القطع وسجّلت ودائع لآجال بعيدة بالليرة اللبنانية، ليشهد السوق توازناً للمرة الأولى منذ ما يقارب الشهر.

في هذا السياق، تشير المصادر المطّلعة أنّ “القضية تكمن بأن لا بدائل متبلورة فعلياً للنهج النقدي القائم، ولا توافق سياسي ممكن توفيره غب الطلب بين المكونات السياسية على هذا الأمر، وسط اللهيب الإقليمي المستعر والمنعكس مالياً على المنطقة ككل، ومن ضمنها لبنان. واذا كان تغيير الخيارات متعذراً اليوم لألف سبب وسبب، واذا كانت الإمكانات متاحة اليوم أكثر من أي يوم مضى للاستفادة مما هو قائم لبناء مشروع اقتصادي وسياسات مالية واستقرار نقدي، كون الكلفة الأكبر قد تم دفعها من قبل ووجب اوان الاستفادة منها وسط ضغط غير مسبوق على الوضعية النقدية وفيما خَص العقوبات، فما هي المعوقات؟”.

ومصداقية الحاكم تساعد على نقاش العقوبات

وتضيف المصادر أنّه “إذا كان للبنان تجربة في نمط التعاطي مع العقوبات جسّدها المصرف المركزي، فينبغي استغلالها والبناء عليها. واذا كان للبنان تجربة مع الاستقرار النقدي، فينبغي استغلالها والبناء عليها. هنا تأتي أهمية التجديد لحاكم مصرف لبنان”. وبحسب المصادر المطّلعة نفسها، فإنّ “مثال تعاطي لبنان مع العقوبات الأميركية السابقة يعزّز حاجة القطاع المصرفي إلى شخص قادر تقنيّاً وفنيّاً على استنباط طرق للتعاطي مع هذا النوع من العقوبات، كما يملك الصدقيّة في التعاطي مع الأطراف الدوليّة، ومع وزارة الخزانة الأميركية بشكل خاص. ولعلّ توقيت التجديد للحاكم كان ضرورياً، حيث أنّه بات يستطيع اليوم أن يناقش الأميركيين وفي حال التزم بأمر ما، يمكن لنظرائه الاطمئنان لالتزامه على المدى البعيد”.

تختم المصادر بالقول أنّه” لا شكّ أنّ مسألة التعاطي مع العقوبات الأميركية ومواجهتها هي مسؤولية الدولة اللبنانية أولاً وأخيراً، ولكن ثمّة جانباً تقنياً له علاقة بالمؤسسات الدولية وبوزارة الخزانة يجب على مصرف لبنان أن يتولّاه، وقد برهن حاكم مصرف لبنان عن قدرته على تولّي هذا الجانب”.

مسودة إد رويس في جلسة استماع لمجلس النواب الأميركي..

العنوان: مهاجمة شبكة حزب الله المالية !

في الثامن من شهر حزيران الحالي، تعقد لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، برئاسة نائب كاليفورينا إد رويس، جلسة استماع بعنوان “مهاجمة شبكة حزب الله المالية: خيارات السياسة” (Attacking Hezbollah’s Financial Network: Policy Options ). جدير بالذكر أنّ رويس نفسه هو من صاغ مسودة قانون العقوبات الجديدة التي تستهدف تجفيف مصادر تمويل حزب الله.

في هذا السياق، يقول رويس حول جلسة الاستماع: “حزب الله هو أحد أكبر التهديدات المحدقة بالولايات المتحدة، وبحلفائنا. وباعتباره وكيلاً لإيران، فهو يعمل على المستوى الدولي – عبر قتل المدنيين في سوريا، ومهاجمة الأميركيين والاسرائيليين، وغسل الأموال والمخدرات. جلسة الاستماع هذه ستبحث أدوات إضافية لاستهداف موارد حزب الله وقدرته على استغلال النظام المالي العالمي لفائدته”.

وفي ما خصّ الشهود الذين ستستمع اليهم اللجنة، فهم : – د. ماثيو ليفيت، وهو مدير برنامج شتاين المختص بمكافحة الارهاب والاستخبارات، في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى. عمل ليفيت بين العامين 2005 و2007 كنائب مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون الاستخبارات، وتولى قسم الارهاب والاستخبارات المالية في الوزارة. لديه كتابين عن تمويل حزب الله، وهو من أبرز الداعمين لإسرائيل، وهو قد تخرج من مدرسة يهودية أرثوذوكسية، وكذلك من جامعة يشيفا اليهودية في نيويورك.

– د. دايفيد آشر، وهو عضو مجلس مستشاري مركز الجزاءات والتمويل غير المشروع في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات. عمل آشر لأكثر من 15 عاماً في وزارة الخارجية الأميركية، وهو مختصّ بشؤون التمويل غير الشرعي. وتذكر صفحة آشر على موقع مؤسسة الدفاع عن الحريات أنّ أكبر إنجازاته كان قيادة عملية استهداف المصرف اللبناني الكندي في عام 2011، واستهداف مراكز حلاوي ورميتي للصيرفة في بيروت عام 2013.

– ديريك مالتز، وهو المدير التنفيذي لشركة Pen-Link ، المختصة بصناعة معدات اعتراض البيانات والمراقبة والبرمجيات التي تستخدمها معظم وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات الأميركية. هو أيضا القائد السابق لقسم العمليات الخاصة في وكالة مكافحة المخدرات ( DEA). ويعتبر مالتز أنّ حزب الله هو أحد أكبر كارتيلات المخدرات في العالم.

– د. مارا كارلين، وهي أستاذة محاضرة في جامعة جون هوبكينز الأميركية، والمساعدة الخاصة لنائب الوزير لشؤون السياسة، ومديرة قسم المشرق سابقاً في وزارة الدفاع الأميركية. وتذكر صفحة كارلين على موقع وزارة الدفاع الأميركية أنّها عملت بشكل كبير على صياغة السياسات الأميركية في لبنان وسوريا وفلسطين و”اسرائيل” والأردن. وهي عملت على صياغة “مشروع بناء القوات المسلحة اللبنانية”، وتنسيق العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة ولبنان.