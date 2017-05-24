سلامة حاكما لمصرف لبنان لولاية جديدة

أعلن وزير الإعلام ملحم الرياشي خلال تلاوة مقررات جلسة مجلس الوزراء، أن الحكومة قررت تمديد ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لست سنوات جديدة.

وأوضح وزير الاعلام ان الرئيس ميشال عون اكد الالتزام بخطاب القسم والبيان الوزاري، ولفت الى زيادة عدد حوادث السير ودعا للتخفيف منها ودعا لجلسة الجمعة لاتخاذ تدابير امنية قبل شهر رمضان، واطلع مجلس الوزراء على زيارته لوزارة الدفاع الاسبوع الماضي.

وخلال تلاوة مقررات جلسة مجلس الوزراء، اشار الى انه عرض الرئيس عدد من الشكاوى لا سيما الطيور التي تمر فوق لبنان وملف سائقي السيارات العمومية غير المرخص لها، وموضوع عمال المتاحف والاثار ايام الاحاد، وبحث ملف بر الياس وشدد على ضرورة تنظيف المياه ومعالجة الصرف الصحي داعيا وزارة البيئة والجهات المختصة مواجهة الوضع غير السليم.

وأشار الرياشي الى ان الحكومة ناقشت جدول الاعمال وقررت تعيين رياض سلامة حاكما لمصرف لبنان لمدة جديدة، وقررت دفع عقد مقدمي الخدمات في وزارة الاعلام وتقرر تأمين اعتماد لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع بيت ميري، كاشفا عن الموافقة على طلب وزير العمل لتوقيع مذكرة بين لبنان وتركيان لافتا الى انه تم تعيين رياض سلامة بالاجماع بعد عرض البند من خارج جدول الاعمال، مؤكدا ان جو الحكومي ايجابي جدا وتوافقي.