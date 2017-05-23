كريديت بنك يتعاون مع جيمالتو لإصدار أول بطاقة تجمع بين الائتمان والخصم في الشرق الأوسط

مكنّت جيمالتو الشركة الرائدة عالمياً في مجال الأمن الرقمي، كريديت بنك، أحد البنوك الرائدة والأسرع نمواً في لبنان، من أن يكون البنك الأول في الشرق الأوسط الذي يقدم لعملائه مزايا بطاقة الائتمان والخصم المشتركة. وقد تم تطوير هذه البطاقة بالتعاون بين جيمالتو وبين الشريك المحلي يونيلوكس كاردس(Unilux Cards) لإطلاق بطاقة كومبو (EMV) إي أم في والذي ستسهل الأمور على عملاء كريديت بنك وتمكنهم من حمل بطاقة واحدة لتنفيذ التعاملات بين حسابي الائتمان والخصم.

وتحتوي البطاقة على خصائص الشريحة ورمز الأمان ويمكن للعملاء اختيار رمز سري واحد لكلا الحسابين. ويمكن للعملاء الاستفادة بخيار الدفع دون تلامس السريعة وذلك بفضل الواجهة المزدوجة.

وصرحت السيدة هنادي سعد، مساعد المدير العام في كريديت بنك ، قائلة:” إطلاق هذه الخدمة المتطورة يعكس مدى التزام كريديت بنك بتوفير الخدمات والمنتجات المبتكرة لتحسين تجربة العميل”، وأضافت:” تعاوننا مع جيمالتو ويونيلوكس كاردس تعود إلى أكثر من 10 سنوات، وقد استطعنا الاستفادة بالخبرة والمعرفة والتقنيات اللازمة لإصدار منتج آخر رائد في السوق”.





ومن جهته صرح السيد رونالد ناكوزي، المدير التنفيذي في يونيلوكس كاردس، قائلاً:” نحن فخورون بالتعاون مع كريديت بنك ليكون أول بنك يطلق هذا الحل المبتكر مباشرة بعد إصداره لخدمة ملصق دون تلامس والذي يمثل خطوة كبيرة في مستقبل الدفع المتحرك”.

في حين صرح السيد ناصر غروس، النائب الأول لرئيس قطاع البنوك والدفع في جيمالتو منطقة الشرق الأوسط، قائلاً:” لقد أصبحت المنافسة في القطاع المصرفي في الشرق الأوسط أكثر شراسة وخاصة مع العملاء المنفتحين الذين يطالبون بأفضل المعايير في الخدمات والابتكار”، وأضاف قائلاً:” وبفضل التعاون بين جيمالتو ويونيلوكس كاردس، استطاع كريديت بنك أن يقدم للسوق حل مبتكر وبطاقة دفع مبتكرة تستطيع جذب استثمارات وعملاء جدد وتدعم الولاء للعلامة التجارية”.