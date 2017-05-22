وزارة الصناعة أصدرت تقريرا مفصلا عن الصادرات الصناعية واستيرادات الآلات والمعدات خلال شهر شباط

أعدت مصلحة المعلومات الصناعية في وزارة الصناعة تقريرا مفصلا عن الصادرات الصناعية وواردات الآلات والمعدات الصناعية عن شهر شباط من العام 2017. مع الإشارة الى ان مجموع قيمة الصادرات الصناعية اللبنانية خلال الشهرين الاولين من العام 2017 بلغ 372.6 مليون دولار أميركي (د.أ.) مقابل 422.3 مليون د.أ. خلال الفترة عينها من العام 2016 و480.6 مليون د.أ. خلال الفترة عينها من العام 2015، أي بانخفاض ونسبته 11.7% مقارنة مع العام 2016 وانخفاض ونسبته 22.5% مقارنة مع العام 2015. (جدول رقم 1 و11).

كما تجدر الاشارة الى ان المعدل الشهري للصادرات الصناعية اللبنانية خلال الشهرين الاولين من العام 2017 بلغ 186.3 مليون د.أ مقابل 211.1 مليون د.أ خلال الفترة عينها من العام 2016، و240.3 مليون د.أ خلال الفترة عينها من العام 2015.

من جهة أخرى، بلغ مجموع قيمة الواردات من الآلات والمعدات الصناعية خلال خلال الشهرين الاولين من العام 2017 نحو 31.7 مليون د.أ. مقابل 42.6 مليون د.أ. خلال الفترة عينها من العام 2016 و42.8 مليون د.أ. خلال الفترة عينها من العام 2015 أي بانخفاض ونسبته 25.7% مقارنة مع العام 2016 وانخفاض ونسبته 26% مقارنة مع العام 2015. (جدول رقم 17).

الصادرات الصناعية خلال شباط

بلغ مجموع الصادرات الصناعية خلال شهر شباط من العام 2017 ما قيمته 196.8 مليون د.أ. مقابل 222.8 مليون د.أ. خلال شهر شباط من العام 2016 و237.5 مليون د.أ. خلال شهر شباط من العام 2015 أي بانخفاض وقيمته 26 مليون د.أ. ونسبته 11.7% مقارنة مع العام 2016 وانخفاض وقيمته 40.7 مليون د.أ. ونسبته 17.1% مقارنة مع العام 2015. (جدول رقم 1)

1. أهم المنتجات المصدرة

إحتلت صادرات منتجات صناعة الاغذية والتبغ خلال شهر شباط من العام 2017 المرتبة الأولى، إذ بلغت قيمتها 39.5 مليون د.أ. وتصدرت سوريا لائحة البلدان المستوردة لهذا المنتج، إذ استوردت ما قيمته 9.1 مليون د.أ.، تليها الآلات والاجهزة والمعدات الكهربائية بقيمة 37.5 مليون د.أ.، واحتل العراق صدارة الدول المستوردة لهذا المنتج بقيمة 6.2 مليون د.أ.، ثم منتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 37.3 مليون د.أ. وتصدرت البرازيل لائحة البلدان المستوردة لهذا المنتج إذ استوردت ما قيمته 14.8 مليون د.أ. ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 25.1 مليون د.أ. (جدول رقم 2 و4 و6 و8 و10 و15 و16)

2. المنتجات التي ارتفعت قيم صادراتها

سجلت الإحصاءات ارتفاعا ملحوظا للصادرات من المنتجات التالية:

1.2. المعادن العادية ومصنوعاتها

ارتفعت قيمتها من 20.3 مليون د.أ. خلال شهر شباط من العام 2016 الى 25.1 مليون د.أ. خلال شهر شباط من العام 2017 (جدول رقم 2 ورسم بياني رقم 2). ارتفعت صادرات هذا المنتج الى كل من تركيا والبرتغال مما ادى الى الارتفاع الاجمالي والبالغ حوالي 4.8 مليون د.أ. (جدول رقم 3 و4)

2.2. منتجات صناعة الاغذية والتبغ

ارتفعت قيمتها من 35 مليون د.أ. خلال شهر شباط من العام 2016 الى 39.5 مليون د.أ. خلال شهر شباط من العام 2017 (جدول رقم 2). انخفضت صادرات هذا المنتج الى المملكة العربية السعودية، فيما ارتفعت هذه الصادرات الى كل من سوريا والعراق والكويت مما ادى الى الارتفاع الاجمالي والبالغ حوالي 4.6 مليون د.أ. (جدول رقم 5 و6)

3. المنتجات التي انخفضت قيم صادراتها

سجلت الإحصاءات انخفاضاً ملحوظاً للصادرات من المنتجات التالية:

1.3. الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية

انخفضت قيمتها من 59.9 مليون د.أ. خلال شهر شباط من العام 2016 الى 37.5 مليون د.أ. خلال شهر شباط من العام 2017 (جدول رقم 2). ارتفعت صادرات هذا المنتج الى كل من العراق والكويت فيما انخفضت هذه الصادرات الى كل من المانيا والمملكة العربية السعودية والجزائر وأنغولا وغانا والامارات العربية المتحدة ومصر، مما ادى الى الانخفاض الاجمالي والبالغ حوالي 22.3 مليون د.أ. (جدول رقم 7 و8)

2.3. اللؤلؤ، الاحجار الكريمة او شبه الكريمة، المعادن الثمينة ومصنوعاتها (دون الماس الخام وسبائك الذهب والفضة بشكلها الخامي)

انخفضت قيمتها من 14 مليون د.أ. خلال شهر شباط من العام 2016 الى 7.2 مليون د.أ. خلال شهر شباط من العام 2017 (جدول رقم 2). ارتفعت صادرات هذا المنتج الى الامارات العربية المتحدة، فيما انخفضت هذه الصادرات الى كل من هونغ كونغ وبلجيكا وسويسرا، مما ادى الى الانخفاض الاجمالي والبالغ حوالي 6.8 مليون د.أ. (جدول رقم 9 و10)

4. السوق الرئيسية للصادرات

1.4. السوق الرئيسية للصادرات بحسب تكتلات الدول

شكلت الدول العربية خلال هذا الشهر السوق الرئيسية للصادرات الصناعية اللبنانية، فقد بلغت قيمة الصادرات إليها 107.6 مليون د.أ. أي ما نسبته 54.7% من مجموع الصادرات الصناعية، بينما احتلت الدول الاوروبية المرتبة الثانية، اذ استوردت ما نسبته 12.2% ومن ثم الدول الافريقية غير العربية في المرتبة الثالثة بما نسبته 11.1%، تليها الدول الاميركية بما نسبته 10.7%. ومن أبرز المنتجات المصدَّرة الى الدول العربية: منتجات صناعة الاغذية والتبغ بقيمة 26.6 مليون د.أ.، الآلات والاجهزة والمعدات الكهربائية بقيمة 24.1 مليون د.أ.، ومنتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 16.2 مليون د.أ. (جدول رقم 12)

2.4. السوق الرئيسية للصادرات بحسب الدول

بالنسبة للدول المستوردة للمنتجات الصناعية اللبنانية فقد تصدرت المملكة العربية السعودية لائحة هذه الدول حيث بلغت قيمة الصادرات إليها خلال هذا الشهر 19.8 مليون د.أ. أي ما يوازي 10.1% من القيمة الإجمالية للصادرات الصناعية واحتلت الامارات العربية المتحدة المرتبة الثانية، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 19.6 مليون د.أ. أي ما يوازي 10% تليها سوريا حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 17.3 مليون د.أ. أي ما يوازي 8.8%. (جدول رقم 13)

وقد تم خلال هذا الشهر التصدير الى 37 دولة أوروبية، 33 دولة افريقية غير عربية، 25 دولة آسيوية غير عربية، 19 دولة عربية، 16 دولة اميركية، ودولتين أوقيانية. أما الدول التي استوردت بأكثر من مليون د.أ. فهي موزعة كما يلي: 13 دولة عربية، 9 دول اوروبية، 8 دول افريقية غير عربية، 4 دول آسيوية غير عربية، و3 دول اميركية ودولة أوقيانية. (جدول رقم 14)

III- استيرادات الآلات والمعدات الصناعية

بلغ مجموع الاستيرادات من الآلات والمعدات الصناعية في شهر شباط من العام 2017 نحو 10.7 مليون د.أ.، مقابل 17.3 مليون د.أ. خلال الفترة عينها من العام 2016 و22.3 مليون د.أ. خلال الفترة عينها من العام 2015 أي بانخفاض ونسبته 38.3? مقارنةً مع العام 2016 وانخفاض ونسبته 52.1? مقارنة مع العام 2015. (جدول رقم 17و18)

وقد تصدرت الصين لائحة البلدان المصَدِّرة للآلات والمعدات الصناعية إلى لبنان، حيث بلغت قيمتها خلال هذا الشهر حوالي 3 مليون د.أ. تليها المانيا بحوالي 1.6 مليون د.أ. ومن ثم ايطاليا بحوالي 1.4 مليون د.أ. (جدول رقم 18)

1. توزيع الآلات والمعدات الصناعية المستورَدة بحسب البلد المستورَد منه والنشاط الصناعي

إحتلت استيرادات الآلات للصناعات الغذائية المرتبة الاولى، إذ بلغت قيمتها 1.7 مليون د.أ. وتصدرت الصين لائحة البلدان المصدرة لهذا المنتج الى لبنان، إذ صدرت ما قيمته 0.4 مليون د.أ.، تليها استيرادات الآلات لصناعة الورق والكرتون بقيمة 0.7 مليون د.أ.، واحتلت الصين صدارة الدول المصَدِّرة لهذا المنتج بقيمة 0.4 مليون د.أ.، فالمعدات للصناعات الطبية بقيمة 0.6 مليون د.أ. (جدول رقم 19).