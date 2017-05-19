المركزي الايراني يعلن بدء ربط البطاقات المصرفية بين إيران وروسيا

أعلن البنك المركزي في الجمهورية الإيرانية عن البدء بربط البطاقات المصرفية بين روسيا وإيران، في إطار تعزيز العلاقات المصرفية على الصعيد الدولي.

وأكد قسم العلاقات العامة في البنك المركزي الإيراني أن المواطنين الإيرانيين الذين يملكون بطاقات مصرفية ضمن الشبكة المصرفية الإيرانية الموحدة، وكذلك من لديهم بطاقات ذكية مصرفية روسية، سيتمكنون من استخدام ماكينات الصرف الآلي في كلا البلدين بدءا من 22 أغسطس/اَب القادم.

ونتيجة للمفاوضات التي جرت خلال الأشهر الأخيرة تم الاتفاق على ربط منظومة البطاقة المصرفية الإيرانية ومنظومة البطاقة المصرفية في روسيا، ومنذ منتصف مايو/أيار بدأت عملية إرسال واستلام ومعالجة العمليات المالية بشكل تجريبي بين البلدين.

وسيوفر مشروع الربط الأرضية اللازمة لإزدهار حركة السياحة بين البلدين.

ويعتبر المشروع مقدمة لمطابقة الشبكة المصرفية الموحدة في إيران مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى توفير الإمكانات للمواطنين الإيرانيين في إرسال واستلام وإدارة عملياتهم المالية.