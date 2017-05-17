العمال في سوريا .. بين ناري الارهاب وغلاء الاسعار

الوحيدة من بين طبقات المجتمع، التي ليس لديها أي d شيء لتخسره، هي الطبقة العاملة، التي تتوسع باستمرار،طرداً مع توسع الرأسمالية، وتطورها، وعلى عكس كافة الطبقات الأخرى التي ترتبط غالباً بالملكية الخاصة، تناضل بكل قواها لتغيير واقعها.

تمتلك هذه الطبقة سلاحًا اقتصاديًا وسياسيًا قوياً، يعود لثقلها ودورها الأساسي في عملية الإنتاج. كونها العصب الرئيسي في كل عملية انتاج،ولعبت الدور الرئيس في كل الثورات التي قامت ضد الأنظمة الاجتماعية القديمة لتبني على أنقاضها أنظمة أخرى أكثر تطوراً وإنسانية. وفي كل مرة يعيد الرأسمال إنتاج نفسه بأساليب أخرى مختلفة بالشكل ولكن بذات الفكر الاستغلالي ، فيبدأ نضال البروليتاريا من جديد وهذا ما أشار اليه ماركس في مؤلفه الاسطورة “رأس المال”.

ومفهوم “الطبقة العاملة” تغيّر منذ أن أطلق كارل ماركس نداءه الشهير “ياعمال العالم اتحدوا” الى يومنا هذا عدة مرات، فالعامل اليوم لم يعد فقط من يعمل بعضلاته، فتوسعت تلك الطبقة وباتت تمثل الشريحة الأكبر من المجتمع. يعود هذا الامر الى تطور وسائل الأنتاج، فالذي يعمل على برمجة الكمبيوتر هو عامل، والممرض هو ايضا عامل، والمهندس الذي يعمل على تصميم الابينة مستخدماً التكنولوجيا هو ايضا عامل، وكل هؤلاء طالتهم الحرب الهمجية التي أندلعت شرارتها منذ ستة سنوات في سوريا.

في ظل الحرب الرهيبة التي تشن على سوريا، ماهو الدور الذي لعبته الطبقة العاملة، وماهي المعاناة التي يعانيها العامل السوري في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد؟

عمال ونقابيون يواجهون !!

رئيس اتحاد العمال في محافظة طرطوس عامر الجداري استذكر في حديث لـ “الاعمار والاقتصاد” قول الرئيس حافظ الاسد: “كل مايقره العمال فهو قانون”، واشار الى ان “الطبقة العاملة في سوريا، كانت مدللة في عهد الرئيس المؤسس واستمر هذا الدلال في عهد الرئيس الدكتور بشار الاسد. لكن الحرب الهمجية الارهابية الوهابية، التي تُشن اليوم على بلدنا، ألحقت أضراراً بهذه الطبقة ،على امتداد الوطن، على الرغم من أن الطبقة العاملة في طرطوس حافظت، وفق توجيهات القيادة على المنشآت والمعامل. فكان دورها العمل على زيادة الإنتاج والحد من الهدر، وهذا ليس إلا واجب وطني على جميع العمال في الوطن وخاصةً في ظل هذه الحرب ،وتحت ضغط العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلدنا.”

واضاف: ” حافظ عمالنا في مختلف القطاعات الإنتاجية على مكتسباتهم ، لابل نال العاملون في بعض القطاعات مزايا اضافية، في فترة الحرب، كاللباس والوجبة الغذائية. واستقبلت شركاتنا ومؤسساتنا في طرطوس العمال الوافدين من المحافظات الاخرى، فقطاع التربية وحده استقبل أكثر من عشرة آلاف موظف قدموا من المناطق التي يسيطر عليها الارهابيون، تماماً كمديرية الصحة وقطاع النفط وعمال سد الفرات وغيرها وغيرها…”

قدمت الطبقة العاملة في طرطوس أكثر من سبعمائة شهيد، فيشير الجداري الى ان الكثير من العمال ينخرطون يومياً في وحدات الجيش العربي السوري والقوى الرديفة له، معتبرين أن هذا واجب وطني للقضاء على المجموعات الارهابية التكفيرية.

رهبة الحرب لم تحبط عزيمة العمال، في هذا السياق، يقول الجداري: ” نعم، لقد تجاوزنا في اتحاد عمال طرطوس ظروف الحرب، وتابعنا التقدم والعمل، وسنستمر في دفع عجلة التطور الاقتصادي. ففي اجتماعنا الأخير مع رئيس الحكومة، طرحنا مشاريع اسثمارية هامة لمحافظة طرطوس كمشروع معمل البيرة ، معمل الخميرة، معمل عصير الفاكهة، الذي سيستوعب عدد كبير من الايدي العاملة، وذلك بهدف محاربة البطالة ودعم الاقتصاد الوطني، كما توجد العديد من المشاريع الصغيرة كمزارع الابقار وغيرها..”

من جانبها رأت النقابية المخضرمة انعام المصري -عضوالمكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا في حديث مع “الاعمار والاقتصاد” ان “الارهاب قد ألحق أفدح الاضراربمكتسبات الطبقة العاملة، ودمرالارهابيون المعامل والمصانع والمشافي وحتى الجسورومحطات انتاج وتحويل الطاقة واستثمارالبترول والغاز والسدود ولم تسلم من شرورهم المنازل والمدارس..وارتكبو جرائمهم سعيا لاعادة سوريا الى حظيرة البلدان التابعة بعد أن رفضت التخلي عن خياراتها وتوجهاتها الوطنية المستقلة والتزمت النهج التحرري الاقتصادي المستقل الذي حققت من خلاله اكتفاءاً ذاتياً في معظم الحاجات الاساسية وخاصة في مجال الغذاء وصناعة الدواء وأصبحت سوريا الرقم الصعب لأوساط المال والاحتكارات فمديونتها صفرا قبل اندلاع الجحيم الاستعماري المسمى “بالربيع العربي”.”

تركزت مهمات الطبقة العاملة والحركة النقابية السورية في سنوات الأزمة على مواصلة العملية الانتاجية لتلبية احتياجات المواطنين وعلى حماية مرافق القطاع العام من أعمال الارهاب والتخريب لاستمرار شريان الحياة، فتقول المصري: ” شكّل عمالنا ونقابيونا الرافد الاكبر لجيشنا الوطني وقواتنا المسلحة المدافعة عن حرية واستقلال سوريا واستشهد الآلاف من عمالنا دفاعاً عن الوطن وانجازات الشعب.”

واستطردت للاشارة الى انه بالرغم من قيام أجهزة الاستخبارات التركية ومن خلال عملائها بتفكيك وسرقة وسائل الانتاج والمعامل الحديثة وتهريبها الى الداخل التركي، بهدف تفريغ هذه المعامل من قدراتها العملية وتهجير العاملين فيها، نظمت النقابات حملات التبرع بالدم ودورات الدفاع المدني والاسعافات الأولية ولجان حماية المنشأت، ورفعت المؤتمرات النقابية شعارها “مابنيناه بعرقنا نحميه بدمائنا”. واضافت :” كما تبرع العمال ولاكثر من مرة باجرِ يومٍ وإيداعات مصرفية لدعم الليرة السورية ومقاطعة البضائع المستوردة دعماً للمنتج الوطني مقابل الحصارالجائر على سوريا وشعبها.”

ترى النقابات ” أننا نعمل بوطنيتنا وحرصنا على الصمود وايماننا بالانتصار، وهي بذلك تؤكد على الحكومة لتأمين مستلزمات الانتاج لاستمرارية العمل وتعمل على متابعة تأمين أجورالعمال في المناطق الساخنة ورواتب المتقاعدين وكذلك معالجة أوضاع العمال الشهداء والجرحى والمفقودين والمخطوفين والمعتقلين والمصروفين من الخدمة بما يضمن عدم تشريد أسرهم والحفاظ على حقوقهم المكتسبة”

فضلاً عن ذلك، يتابع الاتحاد العام لنقابات العمال تثبيت العمال المؤقتين ومتابعة أوضاع عمال القطاع الخاص ووضع العمالة المهجرة خارج القطر. وفي ظل الارتفاع الجنوني للاسعار والغلاء الفاحش وتآكل القيمة الشرائية للاجور تشير المصري الى ان عمد الاتحاد عمد، وبالتعاون مع اللجان النقابية بالتجمعات والتنسيق مع مراكز انتاجية، الى تنظيم العروض الغذائية والاحتياجات المنزلية والمدرسية بأسعارٍمناسبةٍ.

اوجزت نضال العمال قائلة: ” يعلو صوت النقابيين بمواجهة الفساد والذي نعتبره والإرهاب واحد لأن من يستغل حاجة الوطن ويستغل معاناة الجماهيرلتكديس الثروات لا يقل خطورة عن الارهابي الذي يقتل ويدمرشعبنا. إن سنوات الأزمة والحرب لن تزيدنا إلا إصراراً على العطاء والثبات على المبادئ لحماية الوطن والدفاع عن وحدته واستقلاله وسيادت .”

الفضل للطبقة العاملة السورية !

في اتصالٍ مع أستاذة القانون الدولي – جامعة باريس الثانية- منال عمار القاضي، قالت لـ لـ”الاعمار والاقتصاد” : ” اذا كان هدف الحملة الاستعمارية على سوريا هو اسقاط وزنها الجيوبوليتيكي واخراجها من معادلات الصراع الوجودى بالمنطقة بين الكيان الصهيوني وركيزة العملية الاستعمارية التي لم تتوقف منذ أكثر من قرنين من الزمان، وبين القوى المقاومة التي تدرك أنه لاخلاص لمنطقتنا ولاحل لمشكلاتها فى ظل وجود هذا الكيان الغاصب وتعتبر سوريا قلب تلك القوى المقاومة،فإن تحقيق هذا الهدف قد اقتضى توجيه جهد الجماعات الارهابية نحو المناطق التى تشكل ركائز الاقتصاد السوري، كأرياف المدن كثيفة النشاط الزراعي والصناعي كحلب ودرعا ودير الزور بالاضافة الى الرقة، وهو ما أدى الى تشريد نسبة كبيرة من القوى العاملة فى مجال الزراعة والتي تبلغ حوالي مليون عامل ..وهذا ماحصل أيضاً في مراكز إنتاج البترول فى دير الزور والحسكة وحقول تكريره فى حمص ..”

واضافت : ” اذا كانت الحرب الهمجية التى تستهدف كافة مقومات الحياة بسوريا قد اضطرت جزء من الطبقة العاملة وبخاصة بأطراف سوريا الى النزوح القسري الى دول الجوار كلبنان والاردن وتركيا حيث تم اصطيادهم من جانب رأس المال فى تلك البلدان للعمل فى ظروف غير إنسانية، فى ظل تلك الظروف حافظت الطبقة العاملة التي بقيت في الداخل على شرفها التاريخي وارتباطها بالوطن .”

واعتبرت القاضي انه اذا كان هناك من فضل لأحد فى الصمود الاسطوري للدولة السورية فإن كل الفضل، يعزى للطبقة العاملة السورية، فهي التى هبت للدفاع عن الوطن ..وهي التى مازالت تحفظ للوطن اتزانه الاقتصادي، ذلك لأن الطبقة العاملة تشكل القوام الرئيسي للجيش العربي السوري، وهى الحارس الأمين لمقومات الوطن السوري. وبفضلها لم تتوقف آلة الانتاج ولم يفت الحصار الظالم فى عضد المواطن السوري.

ملخصة واقع الحال قالت: ” نعم، لقد استطاعت الطبقة العاملة السورية خلق حالة من التناغم مع بطولات الجيش العربي السوري واستطاعت خلق نمط مدهش للإنتاج المقاوم، و أخيراً يبقى العامل السوري وعلى مر التاريخ قد قدم الكثير من التضحيات فكان أول من ضحى بدمه لأجل تحرير الوطن من المستعمر وأول من هبَّ للدفاع عن وطنه ضد الارهاب وأذناب هذا المستعمر.”

لم يقتصر النضال على جهة او قطاع، فعمال سوريا يداّ بيد ضد الارهاب، في هذا السياق، يقول النقابي في نقابة عمال النفط علي شوكت لـ “الاعمار والاقتصاد”: “

تشهد سوريا حرباً مركبة إقليمية، دولية وداخلية ظالمة ورهيبة، تكاد تحصد الأخضر و اليابس. حرب كان لها إنعكاسا واضحاً على الداخل السوري سياسياً و اقتصاديا و اجتماعيا. ما أدى لاتساع الهوة الطبقية بين فئات المجتمع السوري على اختلاف مشاربهم. بعد أن شهدت العجلة الاقتصادية دوراناً سريعاً منذ العام 2000 حتى أوائل 2009 قبل الاتفاقيات سيئة السيط مع تركيا، والتي أثرت على الصناعيين الصغار و المتوسطين و الحرفيين و الصناعات التحويلية و اليدوية وحركة رؤوس الأموال في الداخل، فكان أكبر الخاسرين من جراء كل ذلك الطبقة العاملة بكافة شرائحها وفقد الكثير منهم أعمالهم و مصادر رزقهم و ارتفعت نسب البطالة بشكل ملحوظ في البلاد.”

واردف قائلاً: ” خلال الحرب الدائرة زادت معاناة العمال في ظل الحصار الاقتصادي الجائر و الظالم على البلاد و زادها قساوة القتل و التهجير، و التدمير الممنهج الذي طال البنى التحتية من مصانع و معامل و حقول نفط و مشافي و مدارس و جامعات سواء كانت عامة أو خاصة. ولا تزال سرقة معامل حلب والتي هُربت لتركيا على مرأى و مسمع العالم كله راسخة في أذهأن السوريين جميعاً. كل ذلك أدى لتراجع الحالة الاقتصادية و المعاشية للعامل السوري لمستويات لم يشهدها من قبل.”

و في ظل الصراع المتصاعد، تحدث شوكت عن ظهور فئات من تجار الأزمة و المحتكرين و عصابات إجرامية . وتراجعت القيمة الشرائية لليرة السورية و ارتفعت أسعار المواد الأساسية فزاد من معاناة الطبقة العاملة السورية، وغيرها من الطبقات الاجتماعية، أضعافاً مضاعفة و أثقلت كاهلهم.

الامل لا يزال يلوح في الافق، فيقول :” بعد الأنتصارات التي حققها الجيش العربي السوري في العديد من الأماكن و خاصة في حمص و حماة و حلب وريف دمشق عاد الأمل مجدداً وعادت عجلت بعض المعامل للدوران منها الصناعات الدوائية التي كانت تسد أكثر 95% من حاجة السوق الداخلية و تصدر لأكثر من 60 دولة عربية و عالمية و رممت و أعيد تأهيل الكثير من المعامل و حقول النفط و الغاز في مدينة حمص و حلب و حماه وريف دمشق. كل ذلك لم يأت من فراغ بل بوقوف الطبقة العاملة في سوريا مع الجيش العربي السوري فكانوا الرديف الحقيقي له وقدموا الكثير من الشهداء على امتداد الوطن . “

سلاح الفكر يدعم العمال

الصحفية والاديبة أندره عيد قره قالت لـ” الاعمار والاقتصاد”: “ من المعلوم أنّه بسواعد العمّال وعرق جباههم، وأيديهم الماهرة، وعملهم المتقن والدؤوب دون كلل أو ملل، استطاعت سوريا عبر تاريخها، وبإمكانياتها المتوفرة، وبإنتاجها المحليّ، أن تحقّق اكتفاءً ذاتياً ولأعوامٍ عديدةٍ، وحتى كانت في مقدّمة الدول العربيّة من حيث القوّة الإنتاجيّة لما يُصنّع في معاملها ويدخل في صادراتها، ممّا ساهم في رفع سويّة الاقتصاد السوريّ سواء أكان في القطاع العام أو الخاصّ، وذلك قبل أن تضربها يد الإرهاب. وفي ظلّ الأزمة الرّاهنة، كان للعامل السوريّ دوره وبصمته النّضاليّة التي لا تقلّ شأناً عن بصمة الْجنديّ المدافع عن تراب بلده في أرض المعركة.

كيف لا! ويكاد لا يغيب عن ذاكرتنا مشهد من حُوصروا في مدينة عدرا العمّالية، من عمّالٍ وعائلاتهم، وكذلك عمّال صيانة الكهرباء وخطوط المياه والغاز إلخ، الذين كانوا رجال الميدان بحقٍّ في سرعة تأديتهم لواجبهم المهنيّ والإنسانيّ، فكانوا على رأس عملهم غير آبهين بالأخطار المحدقة بهم، بالرغم من الاستهداف المتكرّر لكوادرهم وورشات عملهم، وغيرهم الكثيرون على امتداد الوطن، ممن شُرّدوا أو خُطفوا أو نُكّل بهم أو استشهدوا فقدّموا أرواحهم، وهم صامدون في مواقع عملهم مدافعين عن مصدر رزقهم ولقمة العيش الكريم وعيش الكثيرين منّا.”

واضافت : ” ربما لو سألنا شريحة العمّال في سوريا عن واقعهم المعيشيّ والاقتصاديّ في الظروف الحاليّة، التي أرخت بظلالها السيّئة على كافّة مناحي الحياة، ستتجهّم وجوههم، وسيُقطّبون حواجبهم، وسيطلقون زفراتٍ طويلةً بحجم مصاب البلد، إذ أنّ مدخولهم بات لا يغطّي حاجة بضعة أيّامٍ من روزنامة الشهر، خاصّة وأنّ الغالبيّة العُظمى منهم قد هَجروا أماكن سكنهم وعملهم، أو هُجِّروا مُرغمين غير مخيَّرين، فلا يخفى على أحدٍ الأعداد الكبيرة من المعامل التي تمّ تدميرها أو نهبها وسرقتها بمحتوياتها، وتهريبها إلى دُولٍ أُخرى، الأمر الذي تأذّى منه الكثيرون ممّن فقدوا مَورد رزقهم، لتُضاف إلى كاهلهم أعباءٌ جديدةٌ متمثّلةٌ بغلاء المعيشة وارتفاع تكاليفها أضعافاً مضاعفةً، ناهيك عن غلاء إيجارات السكن الجديد. وبالرغم من أنّ العامل السوريّ ينتمي لهيئة نقابة العُمّال، التي تحمي بقوانينها حقوقه وتحفظ له مكانه في العمل، إلاَّ أنّها لا تمتلك الصلاحيّات في تعديل أو زيادة الرواتب أو إصدار الحوافز أو المكافآت.”

إنّ العقوبات الاقتصاديّة التي فُرضت على سوريا، كان لها بالغ الأثر على القِوَى العاملة، إذ أنّ المعامل التي مازالت قيد الخدمة في ظلّ الأزمّة باتت قليلة جدّاً، وبالرّغم من محدوديّة إنتاجها، حيث وقفت العقوبات حائلاً دون تأمين الموادّ الأوّليّة الخام التي هي أساس أيّ صناعةٍ، الأمر الذي جعل بعضها يتوقّف عن العمل، أو يلجأ إلى خيار تسريح عددٍ كبيرٍ من العُمّال تخفيفاً للنفقات.

واردفت قائلة : ” يُعاني الواقع الاقتصاديّ في سوريا اليوم – ككلّ الميادين – من الحرب الكونيّة الدائرة على البلد، أرضاً وشعباً، على أمل أن تنحسر هذه الغمامة السوداء عن سوريتنا الحبيبة، ويعود لها بريقها وألقها بسواعد عمّالها ومناضليها لترجع إلى مكانتها البارزة ودورها الرياديّ ليس في ميدان الصناعة فحسب بل في كل الميادين.”

الدكتور خلدون زيادة من كلية الطب في دمشق، قال لـ”الاعمار والاقتصاد” :

” الطبقة العاملة هي الطبقة المسكينة التي لاحول لها و لا قوة سوى سعيها وراء لقمة العيش. أما المعاناة التي يعانيها العامل السوري فهي معاناة جميع أطياف الشعب السوري في ظل العقوبات الاقتصادية على سوريا. أعتقد أن المهم في هذا المقام هو موقع سوريا الجغرافي و إمكانياتها الاقتصادية التي كانت ستجعل سوريا في مصاف الدول الرائدة في المنطقة خصوصاً و العالم عموماً، فكانت هذه الحرب اللعينة التي شنت من قبل قطر و الولايات المتحدة الأمريكية للهيمنة على مصادر الثروة الطبيعية في سوريا و خاصة الغاز السوري الذي يسبق الغاز القطري بالجودة. إذاً حرب لأسباب إقتصادية تتداخل فيها مصالح الدول الكبرى.

انعكست أثار الحرب سلباً على العمال، في سوريا، فتسببت العقوبات الاقتصادية بارتفاع اسعار جنوني، نسبةً الى دخل العامل العادي، وشح بعض المواد الاساسية في الاسواق، وانخفاض قيمة الليرة الشرائية، فلم يعد يكفي الراتب الشهري لسد رمق اصغر عائلة في سوريا. حتى الذين يعملون في القطاع الخاص وباقي فئات الشعب كلهم عانوا من نتائج الحرب الهمجية التي تشن على البلاد.”