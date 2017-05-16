خطة الكهرباء في لبنان .. بين الشراكة مع القطاع الخاص و ” التشركة”

نعمة الكهرباء قبل العام 1975، قبيل الحرب، تحوّلت الى نقمة في ما بعد.. وان كانت مقبولة نسبياً قبل العام 2005، الا انها باتت نقمة قاتلة منذ ذلك الحين!!!

نسبة التغذية بالتيار الكهربائي في لبنان 24/24.. “حلم” طمح اليه وزراء الطاقة في الحكومات المتعاقبة أقلّه في طروحاتهم وخطاباتهم، ورغم الحلول والاموال التي خصصت لمعالجة تلك المشكلة الا انها تحوّلت الى معضلة بات يتطلّب حلها معجزة !!

منذ العام 2006، رفع الانفاق العام على الكهرباء، وارتفعت معه ساعات التقنين الكهربائي، وقلّ معه الفعل بانشاء معامل تغذية جديدة. كما ارتفع العجز المالي في مؤسسة كهرباء لبنان، وزاد النقص الكبير في المحطات وخطوط النقل والتوزيع، وتوالت الأعطال المستمرة في معامل الإنتاج، والتعديات على الشبكات وسرقة التيار وتراجع الجباية، فضلاً عن زيادة الطلب على الإستهلاك، خصوصاً مع ارتفاع عدد النازحن السوريين في لبنان .

مشكلة الكهرباء باتت متوارثة من وزير الى آخر، ورغم ان التفاؤل بالعهد الجديد هو سيد الموقف، الا انه يبدو في المقابل ان قطاع الكهرباء في لبنان غير مكتوب له النجاح .. الا اذا !!!

مايا نادر

وسمت انطلاقة العهد الجديد، وتسلّم الوزير سيزار ابو خليل وزارة الطاقة والمياه، باقرار مرسومي النفط وتلزيم بلوكات النفط والغاز، الذي لم يخلُ من أخذ وردّ، استمر ليطال الاقرار “المبدئي” لخطة الكهرباء في مجلس الوزراء .

بعيداً من الاخذ والرد بين المياومين المعترضين على عدم تثبيت الناجحين منهم، وبين الوزير المتمسك بالقانون، ما لبث ان أقرّ مجلس الوزراء “مبدئياً” الخطة الإنقاذية للكهرباء، في أواخر شهر آذار 2017 حتى انهالت الانتقادات والتعليقات لسبب او لآخر .

بعد ان وعد الوزير السابق جبران باسيل بكهرباء 24/24، طرح نظيره الحالي سيزار ابو خليل استئجار باخرتين اضافيتين لاستجرار طاقة بقدرة 825 كيغاوات خلال صيف 2017، وانشاء معامل بقدرة 1000 ميغاوات على طريقة الـIPP وبالتعاون مع القطاع الخاص في كلّ مِن الزهراني وسلعاتا. فضلاً عن رفع سعر فاتورة الكهرباء مقابل ساعات تغذية اكثر وبالتالي الاستغناء عن المولدات الكهربائية.

جدل واسع حصل في هذا الاطار حول ضرورة اشراك القطاع الخاص في هذه الفترة من جهة واهمية الاستثمار في انشاء معامل محلية بدلاً عن صرف الاموال في استئجار البواخر.

القرار السياسي، فضلاً عن التوافق بين الفرقاء هو كل ما يتطلّب اية خطة لتأمين نجاحها، في هذا السياق، يشير الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني في حديث لـ “الاعمار والاقتصاد” الى ان خطة وزير الطاقة والمياه السابق جبران باسيل، كان من المفترض ان تؤمن الكهرباء 24/24 في العام 2015، الان ان نجاحها وفشلها رهنا بالقرار السياسي بامتياز، وبالتالي فإن غياب التوافق لن يعالج اي قضية ولن ينجح اي خطة مطروحة مهما كانت مبسّطة.

خطة خلفه الوزير الحالي سيزار ابو خليل يحكمها جوّ من التوافق السياسي، هي خطة جيدة وايجابية ومقبولة بشكل عام بالنسبة لوزني، تحتاج الى الشفافية والوضوح وابعاد شبح السياسة عنها.

الا ان بعض الملاحظات قد سجّلت حولها، أهمها قضية استئجار البواخر لمدة 5 سنوات، فيقول وزني في هذا السياق: ” عقد استئجار الباخرتين المطروح في الخطة يمتد لـفترة 5 سنوات، بكلفة سنوية 360 مليون دولار، ما يعني مليار و800 مليون دولار طوال الخمس سنوات. يعتبر هذا الامر هدراً للمال العام، وبما ان الخطة تطرح إنشاء معامل بالتعاون مع القطاع الخاص، يمكن تقليص مدة الايجار الى سنتين والسير بالتوازي بإنشاء المعملين بطاقة 200 ميغاواط التي تحتاج الى فترة اقصاها 18 شهراً او سنتين.”

الشفافية مطلوبة في مختلف الخطوات، وبذلك اعتبر وزني ان الحاجة الى أنّ حلّ الباخرتين يمكن ان يكون جاداً والخيار يمكن القبول به مؤقتاً وليس على فترة 5 سنوات، بل يمكن الاستفادة من الاموال المخصصة للاستئجار في السنوات الثلاثة الاخيرة للبدء بإنشاء المعملين وزيادة ساعات التغذية والتعرفة الكهربائية بالتوازي للحد من الهدر العام.

وعن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اعتبرها وزني خطوة ايجابية اولاً بسبب عجز مالية الدولة وثانياً لايجابية مشاركة القطاع الخاص بالانتاج. الا انه ربطها في المقابل بعدم اقرار مجلس النواب للقانون الذي يرتّب العلاقة بين القطاعين وهو قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص الذي ما زال غير مقرّ ويرزح في ادراج مكاتب المجلس النيابي .

فعاد الى القانون رقم 288 الصادر في نيسان 2014 والذي ينصّ على انه “يمكن بصورة موقتة ولمدة سنتين، ولحين تعيين أعضاء الهيئة (الناظمة) واضطلاعها بمهمتها، ان تمنحُ أذونات وتراخيصُ انتاج الكهرباء بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية.”

يسمح هذا القانون للقطاع الخاص بانتاج الطاقة الى ان يتحسّن وضع التغذية الكهربائية.. هو قانون كغيره من القوانين التي تتأثّر بالرغبات السياسية والتوافقات وبمدّ وجزر التفاهمات. وبالتالي فإن اي وزير لم يستعن بهذا القرار لتحسين اوضاع الكهرباء منذ صدوره فلا ارتور نظريان استفاد منه ولا الوزير باسيل.. واليوم يبدو ان الوزير ابو خليل يبحث عن مشاركة القطاع الخاص في الانتاج الكهربائي فهل سيستند الى هذا القانون او سينتظر اقرار قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ؟

في ظل عجز الدولة المتنامي في عدة مجالات، يبدو ان تفعيل التواصل وبالتالي العلاقة بين القطاعين والخاص من التوصيات المطروحة بشكل كبير. وقد كان للكهرباء حصة كبيرة من تلك التوصيات التي طرحها البنك الدولي في نشرته الفصلية من ضمن أخرى طرحت للعهد الجديد.

فخلاصة الورقة المفصّلة، التي قدمها البنك الدولي لرئيس الجمهورية ميشال عون كي تشكّل خارطة عمل له، دعمت بشكل كبير الشراكة مع القطاع الخاص عبر تحديث قانون الشراكة مع القطاع الخاص. والنظم والآليات التي تؤدي بدورها الى تحسين بيئة الاستثمار. وذلك على اعتبار ان النتائج الإيجابية لا تتوقف على القطاع الخاص، بل ستكون من نصيب القطاع العام أيضاً، وهي تشمل خلق الوظائف وزيادة فرص التصريح عن الشركات، وفعالية في الخدمات.

اما في ما خص الاصلاحات المالية، فكان لقطاع الكهرباء ايضاً الشق الاكبر منها، وكانت ابرزها النصائح بربط زيادة الانتاج الكهربائي بزيادة التعرفات – التي يطرحها في خطته الوزير ابو خليل – مع التشجيع على انتاج الكهرباء بواسطة الغاز الطبيعي وتأمين المويل اللازم لتلك المشاريع لتسريع وضعها قيد العمل.

في مقابل طرح الوزير ابو خليل لقضية إشراك القطاع الخاص بالانتاج للتخفيف من وطأة ازمة الكهرباء، ثمة أصوات تصدح بضرورة خصخصة القطاع واولها تيار المستقبل الذي هو عرّاب هذا الطرح، والذي انضم اليه حزب القوات اللبنانية مؤخراً .

مفهوم خصخصة قطاعات الدولة بشكل عام طرح منذ ارتفاع نسبة الدين العام بأشكال متتالية سنة تلو الاخرى، وقد ترسّخ مع وصول العجز المالي لبعض القطاعات ومنها الكهرباء الى مستويات عالية تشجّع على اعتماد الحل الاسرع وهو ” الخصخصة” .

هذا المفهوم، فنّد خسائر اعتماده وزير الطاقة السابق ألان طابوريان في ورقة عمل تضمنت رؤيته للقطاع في العام 2008 حيث وصف “الخصخصة” بـ “المغامرة” التي ستعود بالربح الى المستثمر بملايين الدولارات الاضافية، معللاً رؤيته بتوقعات بأن ترتفع ذروة استهلاك لبنان من الكهرباء إلى 20 مليار كيلووات ساعة سنوياً، وبالتالي فإن كل 1 سنت إضافي على سعر الكيلووات الحالي سيُنتج حوالى 200 مليون دولار ربحاً إضافياً سنوياً للمستثمر على حساب مصلحة المواطن والخزينة العامة.

في المقابل، اقترح طابوريان حلاً قد يشبه الى حد ما فكرة اشراك القطاع الخاص بشكل او بآخر بعملية الانتاج كما يطرح الوزير ابو خليل في خطته الآنية، وهو الإبقاء على ملكية قطاع الكهرباء بيد الدولة، وتشركة مؤسسة كهرباء لبنان، “ما يوفر حلاً مناسباً للمشاكل الإدارية والبشرية والمالية التي تتخبط فيها المؤسسة عن طريق المشاركة أو عقد إدارة تشغيل مع القطاع الخاص”، وبالتالي سيُدخل القطاع الخاص بطريقة منظمة وغير عشوائية في الانتاج الفعلي وفي حل ازمة الكهرباء المستشرية.

اعتبرت هذه الورقة في حينها رداّ على كل الضغوط التي تتعرض لها مؤسسة كهرباء لبنان من أجل خصخصتها وخسارة مرفق حيوي قد يدرّ – بالاعتماد الى ادارة صحيحة – اموالاً طائلة على خزينة الدولة!

الحلول نفسها تطرح اليوم ولو في سياق مختلف، لكن المفارقة تكمن في التفاصيل، ففضلاً عن الرغبة السياسية التي تستطيع ” بكبسة زرّ” ان تحل أزمة قطاع الكهرباء في لبنان، وبعيداً من الخصخصة، فإن طريق الحل يبدأ بإقرار قوانين قد تخدم المطروح.

ورغم ضبابية مفهومي اشراك القطاع الخاص بالانتاج من جهة عبر الاستفادة من القانون 288 ، ومفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي ما زال يتململ بين ادراج المجلس النيابي .. يبقى التوافق السياسي “الحقيقي” على الحلحلة، مفتاح الحل الوحيد .

تحمّل اللبنانيون عبء ازمة الكهرباء وارتفاع الدين العام لسنوات طويلة، وان كان التعاون بين القطاعين العام والخاص يخدم “الشأن العام “، ولو تأخرت نتائجه، الا انه يبقى بالتأكيد افضل من “الخصخصة، ابغض الحلول”.. وبالتالي فإن الشعب اللبناني “اللي شرب البحر ما رح يغصّ بالساقية”، ان كان الفرج قريب !!