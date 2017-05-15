«هيئة التحقيق»: ورود 470 حالة تبييض أموال خلال 2016

أعلنت هيئة التحقيق الخاصّة في تقريرها السنوي، أنّ عدد حالات تبييض الأموال المشتبه بها في لبنان قد وصل إلى 470 حالة خلال العام 2016، منها 77.23 في المئة صادرة من جهاتٍ محليّة، و22.77 في المئة من جهاتٍ أجنبيّة.

وفي هذا السياق، قامت الهيئة بالتحقيق في 399 حالة، فيما أبقت 71 حالة أخرى قيد الدراسة. تبعاً لذلك، أمرت السلطات القضائيّة في لبنان برفع السريّة المصرفيّة عن 42 حالة، 37 منها هي ذات مصدرٍ محليٍّ و5 حالاتٍ منها ذات مصدرٍ أجنبيّ.

هذه المعلومات اوردها «بنك الاعتماد اللبناني» في نشرته الاقتصادية الاسبوعية.

من الجدير ذكره أنّه قد تمّ شطب لبنان من لائحة الدول غير المتعاونة في محاربة تبييض الأموال منذ العام 2002، وذلك بفضل الإجراءات المتّخَذة من قِبَل الحكومة ومصرف لبنان لمراقبة حركة الأموال الوافدة إلى المصارف اللبنانيّة.