يحيى: لهندسة مالية للضمان على غرار المصارف !

يمرّ الأول من أيار، عيد العمال والأجراء، هذا العام على اللبنانيين حاملاً معه همّاً إضافياً يصيب المحتفلين به، حيث بات الضمان اليوم مهدّد بالإفلاس بشكل فعلي، بعد إدراج مادتين في مشروع موازنة العام 2017 تؤسسان للتخلّص من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو أمر حاول تمريره لعشرات السنين صانعو السياسات الاقتصادية في لبنان، بغية ضرب آخر أساسات الحماية الاجتماعية التي ناضل من أجلها آلاف اللبنانيين منتصف القرن الماضي.

وبعد الضربة الاولي التي تكبّدها الضمان الاجتماعي عام 2001، حين أقرّت الحكومة آنذاك مرسوم خفض الاشتراكات بنسبة 50%، والتي سمحت بزيادات كبيرة في الأرباح لأصحاب العمل على حساب ضمان المرض والأمومة والتعويضات العائلية التي حُمِّلت ديون هائلة موُّلت بسحوبات غير قانونية من فرع نهاية الخدمة (بلغت قيمتها المتراكمة 1510 مليار ليرة نهاية علم 2015)، أدرجت الحكومة الحالية في مشروع موازنة العام 2017 مادتين تحملان الرقم 54 و 68 يتوقّع الخبراء أن يكون أثرهما أشدّ فتكاً بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وبعبارة واحدة لطالما استُعملت للتحايل في محاولة شطب وإلغاء مواد قانونية، نصّت المادة 54 من مشروع قانون الموازنة على التالي: “خلافاً لأي نصّ آخر، يُحصر موجب الحصول على براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 65 من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 بحالتي تصفية وحلّ المؤسسات”.

هذه المادة التي لم ترد في النص الأساسي لمشروع الموازنة الذي قُدِّم لمجلس الوزراء، تمّت إضافتها لاحقاً، حيث استعمل واضعوها عبارة “خلافاً لأي نصّ آخر” التي دأب المتحكّمون بشؤون وزارة المالية خلال العشرين عاما الماضية على استعمالها لشطب مواد قانونية أساسية بشحطة قلم،على غرار ما يحصل اليوم.

بهذه الكلمات الأربع، ألغت المادة 54 من مشروع الموازنة مفاعيل المادة 65 من قانون الضمان الاجتماعي، التي تتضمّن أربع فقرات تتطرّق لوجوب استحصال أصحاب العمل على براءة ذمّة لإثبات تسديد الاشتراكات والموجبات المالية المترتبة عليهم للصندوق، وتميّز بين براءة الذمّة المحصورة وبراءة الذمة الشاملة، وتحدّد المعاملات التي تستوجب الاستحصال على براءة الذمة على النحو الآتي: معاملات السجل التجاري، معاملات التسجيل في غرف التجارة والصناعة، المعاملات العقارية، معاملات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والمعاملات الجمركية، معاملات الاشتراك في المناقصات العمومية والمحصورة، استدراجات العروض والاتفاقات بالتراضي لدى إدارات الدولة والمصالح المستقلة والبلديات وسائر المؤسسات العامة، معاملات الاعتمادات المصرفية والقروض التجارية والصناعية والزراعية والسياحية التي تجريها مؤسسات القطاع العام، معاملات المساعدات التي تعطيها أو تمنحها الإدارات العامة وسائر مؤسسات القطاع العام، معاملات تسجيل مؤسسات التعليم الخاص لدى وزارة التربية الوطنية، معاملات دفع المنح للمدارس الخاصة المجانية، تجديد دفتر السيارة العمومية أو إخضاعها للمعاينة الميكانيكية، حالات نقل ملكية اللوحة العمومية أو حصول تغييرات في ملكيتها.

في العام 1982، وفي ظلّ الحرب الأهلية والظروف الاقتصادية والأمنية الناتجة عنها، أقرّ العمل ببراءة الذمة كوسيلة لمنع تراكم الديون على أصحاب العمل، ولتشجيعهم على تسديد متوجّباتهم للضمان. غير أنّ الأوضاع لم تتحسّن كثيراً في الأعوام الماضية، ما يجعل الحاجة الى براءة الذمة كبيرة في يومنا هذا. ففي عام 2016 أصدر الصندوق نحو 36 ألف براءة ذمة في 7 مراكز من النوعين المحصورة والشاملة، أي ما يوازي 71% من المؤسسات المسجّلة في الصندوق والبالغ عددها 50689 مؤسسة، بينها 7881 مؤسسة تصرّح عن عدد أجراء يفوق العشرة، و42808 يقل عن عشرة أجراء. هذه الأرقام تعني أن التهرّب من الضمان كبير جداً، ولا سيما مقارنة مع عدد المؤسسات الكبير المصرّح عنه لوزارة المال والذي تخطّى 200 ألف مؤسسة بينها 1100 مؤسسة في دائرة كبار المكلفين وحدها (تشمل هذه الأرقام المؤسسات المالية من مصارف وشركات تأمين ووساطة مالية وشركات الأموال)، وبالتالي فإن المؤسسات التي يفوق عدد أجرائها عن 10 يزيد بكثير عن 10 آلاف مؤسسة.

الى ذلك، فإنّ إلغاء موجب الاستحصال على براءة الذمة المالية ستكون له مفاعيل خطيرة على التدفقات المالية في الضمان، فهو يعني أن المؤسسات التي كانت تحصل على براءات الذمّة إجبارياً بسبب اضطرارها إلى إبراز براءة الذمة ضمن أوراق الاستيراد والتصدير والمشاركة في المناقصات وسواها، لن تكون مجبرة بعد إقرار هذه المادة على الاستحصال على براءة ذمّة إلا إذا كانت ستغلق أبوابها وتصفّي أعمالها. هذا الأمر سيؤدي إلى انخفاض خطير في نسبة المنتظمين في تسديد الاشتراكات، ما يؤدي تلقائياً إلى تراجع الإيرادات السنوية لفرعَي ضمان المرض والأمومة، فيما ستلجأ إدارة الضمان إلى تمويل عجز التقديمات الصحية والعائلية بزيادة سحب الأموال من فرع نهاية الخدمة، أي من مدخرات الأجراء.

وبحسب قطع الحساب في الضمان، فإن مجمل إيرادات فرعَي ضمان المرض والأمومة في عام 2015 بلغت 728 مليار ليرة مقابل تقديمات بقيمة 1136 مليار ليرة، أي أن العجز بلغ 407 مليار ليرة في 2015. ما يعني أن إلغاء براءة الذمّة ستكون له مفاعيل سلبية قاسية على التدفقات المالية وعلى نموّ العجز. هذا العجز، بدأ أصلاً، بسبب خفض الاشتراكات بنسبة 50% التي مثّلت القضمة الأولى لمقدرات الضمان، أما القضمة الثانية المتمثلة في إلغاء براءة الذمة فقد تكون قاضية !!

في هذا السياق، يقول نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غازي يحيى في حديث لـ”الإعمار والاقتصاد” إن “مشروع قانون موازنة 2017 تضمن مادتين قانونيتين تنطويان على درجة كبيرة من الخطورة على الصندوق لأنهما تعدلان ثلاثة أمور أساسية في عمل الصندوق هما المادة 68 التي تتحدّث عن تقسيط ديون الدولة للضمان لعشر سنوات ابتداء من 2009 (بالاستناد إلى القانون 753/2006 الذي يجيز للحكومة تقسيط المبالغ المتوجبة عليها)، إلا أن هذه المادة أعفت الدين من الخضوع للفائدة القانونية ومن زيادات التأخير خلافاً لما ورد في القانون 753”.

ويشير يحيى الى أنّ “ديون الدولة للضمان بلغت 1900 مليار ليرة في نهاية 2015، وهي مموّلة من تعويضات نهاية الخدمة، وتخضع لفائدة قانونية تساوي 100 مليار ليرة سنوياً، وبالتالي لا بدّ من أن تخضع هذه الديون للفائدة ولزيادات التأخير كما حصل أيام إقرار القانون 753 الذي كان يتضمن التقسيط لمدة 20 سنة بلا فوائد، لكن الرئيس السابق إميل لحود ردّه وفرض مهلة 10 سنوات للتقسيط وفائدة نسبتها 5%”.

في هذا الإطار تشير مصادر مطّلعة على أجواء الضمان أنّ “المادة التي تشكّل التباساً كبيراً هي المادة 68 التي تضمنت فقرة عن عدم الاستفادة من فتح الصناديق إلا بقرار يصدر عن مجلس الوزراء. هذه المادة غامضة عن قصد، حيث يحاول البعض وضع اليد على الضمان، بحيث تكون مباشرة التقديمات في مطلع السنة بقرار من مجلس الوزراء، بشكل يطيح باستقلالية الضمان ويربط حصول المضمونين على التقديمات بالقرار السياسي، في محاولة فاضحة للتخلص مما اعتبره البعض، ولسنوات طوال، عبء الضمان و عبء الأمن الاجتماعي”.

وتضيف مصادر الضمان أنّ “امتناع الدولة عن تسديد المستحقات المالية عليها للصندوق يتزامن مع إلغاء موجب الحصول على براءة ذمة من الضمان، ما يفتح الباب أمام المؤسسات الخاصة للامتناع أيضاً. وهنا تكمن خطورة المادة 54 في مشروع موازنة العام 2017، لأنها تحصر إعطاء براءات الذمة في حالتَي تصفية المؤسسة وحلّها، وهاتان الحالتان نادرتان أصلاً في الضمان. في حالة إقرار هاتين المادتين، ستتوقف الدولة عن تسديد مستحقاتها للضمان كونها صاحبة القرار في مطالبة نفسها بالدفع، كما صاحبة القرار بالامتناع !! كذلك، فإنّ قسماً كبيراً من المؤسسات ستتوقف عن الانتظام في تسديد المتوجبات المالية للصندوق بعد إلغاء براءة الذمة وسيتأخّر التحصيل في الضمان لسنوات عديدة، ما يضعه في حالة الموت البطيء”.

وفيما تشي جداول الضمان بصراحة الى أنّ الدولة مدينة له بـ 1901 مليار و471 مليون ليرة لبنانية بحسب وضعية الحساب لتاريخ نهاية العام 2016، يتبيّن كذلك أنّ الدولة لم تسدّد من دينها سوى 70 مليار و28 مليون ليرة طوال العام 2016. الى ذلك، يتبيّن أيضا أنّ الدولة لم تسدّد سوى 100 مليار ليرة في العام 2014، فيما لم تسدّد شيئا خلال العام 2015. كذلك، يتبيّن في جداول مؤسسة الضمان أنّ ثمّة 171 مؤسسة عامة تدين للضمان حتى نهاية العام 2015 ما قيمته 360 مليار و394 مليون ليرة لبنانية. كذلك، يتبيّن بقراءة بسيطة للجداول أنّ تقديمات الضمان بلغت خلال العام 2015 ما مجموعه (من فرع المرض والأمومة، وفرع التقديمات العائلية وفرع نهاية الخدمة) 2052 مليار و742 مليون ليرة لبنانية ! علماً أنّ العجز يسحب من صندوق تعويضات العمال لنهاية الخدمة والذي يبلغ حجمه 11474 مليار ليرة، بحسب جداول الضمان.

في هذا السياق، يغمز نائب رئيس مجلس إدارة الضمان غازي يحيى من قناة رئيس الجمهورية وحاكم مصرف لبنان ليطالب بهندسة مالية للضمان، على غرار تلك المتعلّقة بالمصارف، علّها تعيد للضمان بعضاً من حيويته، وتقيه شرّ ما يُحضّر له !

يزداد الحديث اليوم عن النمو الاقتصادي وأهميته وضرورته بعد عامين من التراجع الحاد، غير أنّ أمراً آخر يطفو الى السطح مع هذا الحديث، وهو العودة الى نغمة الخصخصة ونغمة كفّ يد الدولة عن الإدارة، حدّ الوصوا الى “التبشير” بالخصخصة. ربما لم يتعلّم البعض، ومنهم من عادوا الى السلطة بعد غياب قصير فأتوا ليثبتوا انّ أفكارهم التي حاولوا فرضها منذ عشرين عام وأكثر هي نفسها، لم يتعلّموا من دروس الأزمة العالمية في العام 2008، ومن الأزمات الاوروبية المستفحلة حتى يومنا هذا. يردّد هذا البعض أنّ الخصخصة هي الحلّ الوحيد، وكفّ يد الدولة عن تأمين الحماية الاجتماعية في عرفهم ضرورة من ضرورات الخصخصة، وهم في طريقهم نحو استعادة شكل من أشكال النيوليبرالية انتهى مع أزمة العام 2008، فإذ بهم يحاولون إعادة خلقه في لبنان !!

الضمان الاجتماعي حاجة وطنية بالدرجة الاولى، وحاجة اجتماعية لمئات آلاف العمال والأجراء على مساحة هذه البلاد. هؤلاء الذين يظلمون يوميا ويعملون لأجر لا يكفي ليسدّ جوع عائلاتهم لم يبقَ لديهم سوى الضمان الاجتماعي، فهل يقبلون بضرب هذه المؤسسة ؟ كذلك، هل يقبل أصحاب العمل، الذين ستصبح صناديق التعويضات من مسؤوليتهم في حال النجاح في تدمير الضمان الاجتماعي، هل سيقبلون بإلقاء هذه المسؤولية على عاتقهم؟ الضمان الاجتماعي موسسة ضرورية يجب العمل على إعادة ضخّ الحياة فيها، لا محاولة التخلّص منها، والعبرة في أمثلة اليونان والبرتغال، لمن اعتبر !

وللحديث عن الضمان تتمة…