ما هي قصة مؤتمر واشنطن وماذا إشترطت الرياض على تل أبيب؟

يبحث اللبنانيون عما يعزز عقدهم الاجتماعي، فلا يجدون الا الجدران ترتفع من حولهم. يحاولون إحداث ثغرة ما، فيزداد الطائفي طائفية والمذهبي مذهبية واليميني يمينية ويكاد بلدهم يقع في هاوية الحسابات المتناقضة.

لكأن هذا الوطن قد كتب له أن يبقى أسير الجدران الطائفية والمذهبية المغلقة. كل الشعارات الكبرى وكل من أطلقها يصبح بين ليلة وضحاها أسير نظام طائفي لا يهادن. نظام يجدد نفسه بآليات تضمن إستمراره. القضايا التي تجمع الناس سرعان ما تفرقهم عندما تمس المقاربات حدود الطوائف والمذاهب والعشائر. تصبح سلسلة الرتب والرواتب مطلبا لطائفة.. والقانون الانتخابي لطائفة ثانية، كما تتبدى المقاومة حقا حصريا لمنطقة أو طائفة، تماما كما شجرة التفاحة لها أمها وأبيها.. وهكذا دواليك.

تزداد المخاطر على الكيان، فلا يتقدم من يتصدى لها بروحية المسؤولية الوطنية. تقرر الولايات المتحدة وسم جمهور لبناني بلائحة إتهامات سياسية يختلط فيها الارهاب بتهريب الأموال وتبييضها وبتجارة المخدرات. لا أحد يرتقي إلى مســــــــتوى المخاطر.

يزداد الضغط الأميركي ـ بدفع إسرائيلي واضح ـ غداة وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. تتشعب الاتهامات والعقوبات ولا تستثني طائفة عن بكرة أبيها، بمكونيها السياسيين الأساسيين(“حزب الله” و”أمل”) وصولا إلى كل من ينتمي إلى هذه البيئة سواء أكان في مؤسسة تربوية أو بلدية أو إجتماعية أو خيرية أو صحية أو زراعية. تصبح الشبهة كافية للاتهام. يُكافأ من يشي بأي شخص، بدافع شخصي أو كيدي أو سياسي. يتهدد الكيان المصرفي ومعه أحد أركان النظام الاقتصادي اللبناني الحر. تنعدم الحيلة والمسؤولية والوسائل وترتد الأسلحة التي يمكن إستخدامها ضد العقوبات على المتضررين منها. تكبر المصيبة، من جهة، وتصغر، من جهة ثانية، إرادة مواجهة تداعياتها.

يلتهي اللبنانيون بقانونهم الانتخابي. يريدون للقانون أن يكون على قياس مصالحهم أو مخاوفهم أو هواجسهم. أن يحفظ وجودهم أو مصالحهم في السلطة أو خارجها.

وبرغم الوقت الداهم، تتزاحم المشاريع الانتخابية البرّاقة والمناورات المكشوفة. “مرتا، مرتا، أنت تهتمين بأمور كثيرة والمطلوب واحد”. يختلف اللبنانيون على سلخ جلد طريدتهم قبل إصطيادها. لم يكد ميشال عون يضع بصمته على الأسابيع الأولى من ولايته الرئاسية حتى جاء من يدشّن معركة من سيرثه في قصر بعبدا مباشرة، فكانت حكاية الثلث الماروني المعطل لاحتمال وصول سليمان فرنجية، ومن بعدها سعي الكل وراء الثلث ذاته، أي سعي كل من “تيار المستقبل” و”الثنائي الشيعي” على حدة لأن يضع “الفيتو” على من يتوافق عليه “الموارنة الأقوياء”(“التيار الحر” و”القوات”) إذا لم يكن مناسبا لتطلعات أي من الفريقين..

هي لحظة تاريخية بكل معنى الكلمة. لكن لبنان لطالما إفتقد للرجال التاريخيين.

قبيل صيف العام 1982 بسنوات(تحديدا منذ توقيع اتفاق كامب دايفيد بين مصر واسرائيل)، كان اليسار اللبناني والفلسطيني بكل أطيافه متيقنا من حتمية الاجتياح الاسرائيلي للبنان. الأدبيات على أنواعها تشي بتلك الحقيقة، لكن كيف تصرف من كان ينبغي بهم أن يتصدوا لهذه المهمة التاريخية؟

الجواب سلبي، والدليل تلك المعارك التي زنّرت الجنوب اللبناني من صيدا التي إحترقت مدينتها القديمة بفعل إقتتال الأخوة، إلى قرى الجنوب ودساكره التي إكتوت بمعارك من كل حدب وصوب. تقدمت الدبابات الاسرائيلية، فلم تجد دفاعات تعترضها ولا كمائن تترصدها. بدا الاجتياح بذريعة محاولة إغتيال السفير الاسرائيلي في لندن أشبه بنزهة ريفية.

إحتاج الاجتياح الى ظروف لبنانية وعربية ودولية بدت متوفرة كلها في لحظة ما. إدارة رونالد ريغان تماهت مع الليكود الاسرائيلي ومع اليمين العربي الذي كان يتسابق على عقد الصلح مع إسرائيل وكذلك مع اليمين اللبناني الذي كان يسعى لايصال بشير الجميل إلى سدة رئاسة الجمهورية.

منذ وصول دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة الأميركية، وقبل أن ينتهي إختبار المائة يوم من ايام ولايته، بدا الرجل متماهيا مع اليمين الاسرائيلي الذي يمثله اليوم بنيامين نتنياهو وتحالفاته. يكاد العقل السياسي يقف عاجزا أمام براغماتية إدارة أميركية تقول الشيء ونقيضه، أما النتائج، فتكاد تكون كارثية. بيت أميركي تزداد جدرانه الداخلية والخارجية العازلة وكأنه نسخة طيق الأصل عن البيتين اللبناني والعربي..

وإذا كانت منظومة المصالح الاسرائيلية تتحكم بالسياسة الأميركية في الشرق الأوسط منذ عقود طويلة، فإن كل إدارة أميركية جديدة تريد ترك بصمتها. كل الادارات قاربت قضية الصراع العربي الاسرائيلي ولم تتوصل إلى أبعد من دولة فلسطينية في مقاطعة مزنرة بالإرادة الاسرائيلية.

قمم متتالية في البيت الأبيض، آخرها بين ترامب ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. دفع أميركي لاعادة ترتيب العلاقات السعودية المصرية والمصرية الفلسطينية سرعان ما أعطى ثماره. دفع أميركي للأردن لإتخاذ خيارات غير مسبوقة في التعامل مع الملف السوري(إعادة الاعتبار إلى مصطلح “الهلال الشيعي”). تحشيد خليجي غير مسبوق بوجه إيران بلغ ذروته مع الكلام الواضح لولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأن إيران تسعى للوصول إلى قبلة المسلمين(مكة) ونحن لن نسمح لها بذلك، وسننقل المعركة إلى داخلها، معتبرا أن إيران دولة عقائدية تؤمن بالمهدي المنتظر وتملك مشاريع توسعية.

وفق السيناريوهات المطروحة، تسعى إدارة ترامب إلى عقد مؤتمر دولي وإقليمي خاص بالقضية الفلسطينية. إنتزعت حتى الآن موافقة كل من إسرائيل ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية على المشاركة في المؤتمر المقدر عقده في تموز المقبل في أحد منتجعات العاصمة الأميركية. إشترط السعوديون على الادارة الأميركية على هامش زيارة محمد بن سلمان، أن تكون مبادرة الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز في قمة بيروت العربية في ربيع العام 2002 حجر الزاوية في اي “تفاهم عربي إسرائيلي جديد”. رد الاسرائيليون بأن هكذا نوع من الشروط يجهض القمة لكن لا مانع من التفاوض إذا كان هدف الفريقين هو قيام محور سني ـ إسرائيلي جديد(ناتو شرق أوسطي) يحظى بدعم أميركي في مواجهة إيران وأذرعتها الاقليمية وخصوصا “حزب الله”.

لم تعد قضية اللقاءات السعودية ـ الاسرائيلية خافية على أحد ولا إحراج عند السعوديين في أن تعقد سواء في تل أبيب أم في جدة طالما أن الهدف واحد!

هذا المسار السياسي الدولي والاقليمي المتدحرج رافقه تصاعد في وتيرة الضغط الذي يتعرض له “حزب الله”، إذ بلغ ذروته مع الغارة الجوية الاسرائيلية الأخيرة ضد أهداف عسكرية للمقاومة قرب مطار دمشق الدولي) بالتزامن مع رفع سواتر ترابية ونصب اجهزة رصد وتجسس وتحسس إلكترونية متطورة وفق ما بيّنت الجولة الاعلامية الأخيرة التي نظمها “حزب الله” في منطقة الحدود بين جنوب لبنان وشمال فلســــــطين المحتلة.

إستفزاز ناري وتلويح بعقوبات يسبقه توقيف رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين من قبل المخابرات المركزية الأميركية، في رسالة واضحة الأهداف تهدف لابتزاز وترهيب فئة معينة من اللبنانيين ورفع منسوب مخاوفها وبالتالي إستهداف البيئة الحاضنة للمقاومة في لبنان.

اليد على الزناد في كل الاقليم فيما يكتوي الداخل اللبناني بنار الحسابات الضيقة، وحسنا أن بادر الأمين العام ل”حزب الله” مؤخرا لضرب يده على الطاولة بطريقة ناعمة.

على الأرجح، سيكون بمقدور الأميركيين جعل إيران وجمهور “حزب الله” يشعرون بالوجع بفعل العقوبات المالية والمصرفية، لكن السؤال من سيقول “آخ” أولا؟

من اليمن الى المتوسط مرورا بسوريا والعراق ولبنان، لا أحد يستهين بإمكانيات الايرانيين وحلفائهم وظهيرهم الروسي. هم لا يملكون القدرة على الحسم، لكنهم لن يسمحوا للمحور الدولي الاقليمي المنوي إطلاقه بأن يحقق إنجازات، حتى لو كان الثمن إحتراق كل البراكين الاقليمية.

أكثر من ذلك، ثمة حراك فلسطيني جديد في مواجهة إستعداد “أبو مازن” لتقديم تنازلات جديدة. هذا الحراك يبدأ من مخيمات سوريا ولبنان وصولا الى غزة نفسها التي صارت لها قيادتها العسكرية والسياسية المتماهية مع إيران وحلفائها.

الأرجح أن العد العكسي قد بدأ. متى يقع الانفجار وأين وكيف؟

لا أحد يملك جوابا حاسما، لكن ما يقدر له أن يجري في واشنطن صيفا، قد تسبقه أو تليه رياح خماسين تشعل المنطقة كلها. لننتظر المعطى الميداني في أرض غزة أو كسر قواعد الاشتباك بين المقاومة والاحتلال على أرض لبنان. عندها سيكون لكل حادث حديث.