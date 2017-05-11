اطلاق معرض عاليه التجاري في 27 تموز خلال مؤتمر صحافي في غرفة بيروت

أطلق معرض عاليه التجاري والصناعي والسياحي (Expo 2017 Aley)، خلال مؤتمر صحافي في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، بمشاركة رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، رئيس بلدية عاليه وجدي مراد، رئيس اتحاد تجار جبل لبنان نسيب الجميل، رئيس جمعية تجار عاليه سمير شهيب، في حضور رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل، نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد لمع، رئيس مجلس الاعمال اللبناني – البلغاري أحمد محيي الدين علاء الدين، عدد من رؤساء الجمعيات التجارية في جبل لبنان، وحشد من رجال الاعمال واعضاء المجلس البلدي في عاليه.

ويقام المعرض الذي تنظمه جمعية تجار عاليه برئاسة شهيب، وبالشراكة مع بلدية عاليه، بين 27 تموز المقبل و30 منه، على ان يفتح في تمام السادسة من مساء 27 تموز في حفل افتتاح ضخم.

شقير

بداية، قال شقير: “نرحب بكم في غرفة بيروت وجبل لبنان، بيت الاقتصاد اللبناني بكل قطاعاته ومؤسساته وفعالياته ونشاطاته، التي نأمل ان تزهر جميعها في هذا الربيع وتثمر سريعا في صيف نريده سياحيا بامتياز، لطالما اشتاقت مدننا وقرانا ومناطقنا الجبلية والساحلية للفرح وصخب الحياة والنشاطات على اختلافها”.

وأكد ان “اطلاق جمعية تجار عاليه معرضها التجاري والصناعي والسياحي Expo 2017 Aley مع عودة الحياة الى طبيعتها في البلاد، والاستقرار الأمني الكبير الذي يتمتع به لبنان، يشكل حدثا اقتصاديا استثنائيا، لأنه سيسهم بشكل كبير في جذب السياح من لبنان والخارج لتنشيط الحركة الاقتصادية في هذه المنطقة العزيزة على قلوب الجميع”.

وناشد “القوى السياسية الاسراع بإنجاز قانون الانتخاب والتفرغ لقضايا أساسية في حياة البلد والمواطنين”. وقال: “هناك الكثير من الملفات المتراكمة والداهمة، لكن اليوم سأتحدث فقط عن ضرورة العمل على إعادة السياح الخليجيين الى لبنان، والجميع يعلم ان الاشقاء الخليجيين هم وحدهم الذين يعيدون بعودتهم الروح الى السياحة في لبنان وخصوصا الى مناطق الجبل وعاليه عروس المصايف”.

وختم: “أهنىء جمعية تجار عاليه على هذه المبادرة الهامة، ولا بد لي من التنويه بالعمل الرائع الذي يقوم به رئيس بلدية عاليه، لدعم وتوفير كل المقومات المطلوبة لتنشيط الحركة الاقتصادية ومساندة الاهالي في هذه المدينة المحببة على قلوبنا جميعا”.

الجميل

من جهته، قال الجميل: “انا اليوم سعيد جدا بالإعلان عن هذا النشاط المميز، وهذا ليس غريبا على جمعية تجار عاليه وبلديتها، الذين لم يبخلوا يوما ببذل اي جهد لاعلاء شأن منطقتهم وتقديمها في أحلى صورة”.

أضاف: “ان تنظيم معرض تجاري وصناعي وسياحي خلال موسم الصيف في عاليه، يضفي قيمة مضافة على هذه المنطقة، ويركز موقعها الاقتصادي الريادي في القضاء والجبل، الى جانب سحرها السياحي الذي لا يمكن مقاومته لا في الداخل ولا في الخارج”.

وتابع: “كل ما نتمناه ان تتحسن الاوضاع في البلاد وان تتحرك عجلة الاقتصاد خصوصا التجارة التي تعاني من ركود كبير، وكذلك ان تعود السياحة الى سابق عهدها مع عودة الخليجيين”.

وختم: “نتمنى لجمعية تجار عاليه النجاح في مشروعها الذي سيعود بالخير على المنطقة. ونحن سنبقى على الدوام الى جانبكم”.

شهيب

بدوره، قال شهيب: “أن نلتقي ليس مجرد موعد يتحقق، بل يعني ان إرادتنا المشتركة ما زالت على عهدها وتواقة للعمل الجدي بهدف متابعة المسيرة والحفاظ على الحد الادنى من مقومات صمودنا. من هنا وبإسم كافة أبناء الجبل ومرجعياته، نثمن تجاوب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير وتعاون رئيس اتحاد تجار جبل لبنان نسيب الجميل، في تأسيس مكتب للغرفة في عاليه”.

أضاف: “لقد نظمت الجمعية برنامج تأمين صحي مع شركة أمانة للتأمين، للتجار مع عائلاتهم وموظفيهم بأسعار خاصة جدا، لعدم امكانية الحصول على ضمان للتجار لان الدولة لا تضمن، وعملت على اصدار بطاقة تسوق مع بنك الموارد تجيز لحاملها الحصول على حسم عند شرائه من المؤسسات والشركات ضمن أسواق عاليه. كما نظمنا العديد من المهرجانات والندوات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

وتابع: “يأتي لقاؤنا اليوم ونحن في ضيافة غرفة بيروت وجبل لبنان لاطلاق معرض Expo 2017 Aley، خصوصا ان المعارض على أنواعها لها أهمية إقتصادية وثقافية وحضارية. كما أن إقامتها تشكل حدثا استثنائيا إذ أنها تضيء على أهمية لبنان على جميع الصعد وتعطي صورة عن لبنان الحضارة والرقي، ولبنان البلد السياحي الأجمل فهو رغم كل المصاعب والمطبات التي تعرقل مسيرته سيبقى صامدا بميزاته الاقتصادية وعيشه المشترك واقتصاده الحر”.

وتمنى أن “تمر هذه المرحلة ويتم الاتفاق على قانون انتخابي عادل ينقذ البلد ويرحم الناس والعباد ليضع البلاد على سكة الانطلاق نحو موسم جديد يسمح للبنانيين والسياح بالقدوم الى لبنان”.

وختم: “باسم الجبل وأهالي وسكان مدينة عاليه وعلى رأسهم بلدية عاليه الذين يتميزون بحسن الضيافة والاستقبال، يسرنا وبشراكة كاملة مع بلدية عاليه اطلاق معرض Aley expo 2017، في تمام السادسة من بعد ظهر 27 تموز المقبل”.

مراد

أما رئيس بلدية عاليه، فقال: “بالاتحاد قوة، وهذا ما نراه اليوم في هذا اللقاء الجامع في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان لاطلاق Expo 2017 Aley الذي تنظمه جمعية تجار عاليه مشكورة دعما لتحريك العجلة الاقتصادية واستقطاب السياح”.

أضاف: “أتحدث بإسم المجلس البلدي في عاليه الذي أخذ على عاتقه دعم كل النشاطات المختلفة التي تعود بالخير على مدينتنا ومنطقتنا وأهلها”.

وأوضح ان “صيف عاليه سيكون حافلا بالنشاطات الكثيرة والمتنوعة والتي ترسخ موقع عاليه السياحي في لبنان والعالم العربي خصوصا في الخليج”، داعيا الجميع الى “المجيء الى عاليه للاستمتاع بطبيعتها وخدماتها ومناخها وجمالها والمشاركة في نشاطاتها”.

وأكد مراد دعمه “المطلق” للمعرض، لافتا الى انه قدم “قطعة أرض لاقامته، وهي تعتبر من افضل المواقع في عاليه لانجاحه”، شاكرا شقير والجميل على “دعمهما وصداقتهما لعاليه”.

بعد ذلك، عرض شريط تشبيهي للمعرض. ثم انتقل الجميع الى حفل غداء في نادي الاعمال في الغرفة.