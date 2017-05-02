سلامة: منتدى الاقتصاد والاعمال واكب جميع الازمات التي مر بها لبنان

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامةفي كلمة له في منتدى الاقتصاد والاعمال أن “هذا المنتدى يواكبه مصرف لبنان منذ انطلاقته وبات يشكل مساحة واسعة يلتقي فيهل المصرفيون وخبراء الاقتصاد والاعمال لإلقاء الضوء عىلى أبرز الفرص والتحديات ومناقشة أفضل السبل لحل المشكلات الاقتصادية في الدول العربية”، مشيرا الى أن “هذا المنتدى واكب جميع الازمات التي مر بها لبنان منذ اكثر من عقدين بالإضافة الى الأزمات الإقليمية والعاليمة واستمر صامدا بمناعة تتماشى مع المناعة التي بينها لبنان ونظامه النقدي والليرة”.

وشدد سلامة على أن “التحدي كان كبيرا، اذا كان لبنان عام 1993 يتعافى مم حرب دمرت الوطن وشردت الشعب، وكان رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري يجاهد في اعادة وضع لبنان على الخارطة الاقليمية والدولية وكان لهذا المنتدى دورا في هذه العملية وساهمنا في جعل لبنان مركزا للمؤتمرات”، مذكرا أن “الناتج المحلي عام 1993 كان لا يفوق 10 مليار دولار، اليوم هو حوالي 55 مليار دولار، الاحتياطات في المصرف كانت لا تفوق المليار والان تقارب 40 مليار دولار، والليرة ما قبل 93 كانت تفقد من قدرتها الشرائية”.

ولفت الى أنه “بعد عام 93 وبتوجه وطني وحكومي مستمر لغاية اليوم وبهندسات مصرف لبنان أصبحت الليرة مستقرة ما عزز الثقة وانخفضت الفوائد التي كانت تتراوح بين 14 و15 بالمئة الى 6 بالمئة، وتعززت الثقة الدولية وهذا المنتدى كان مرجعا يشهد ويضيء على الايجابيات ومنبرا للافكار”.