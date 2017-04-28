موازنــة الفــراغ

تناقش لجنة المال والموازنة، مشروع موازنة العام 2017، موازنة مشكوك بأرقامها على صعيد الايرادات والنفقات والعجز، وتغيب عنها الرؤية الاقتصادية والاجتماعية والاصلاحية، واهتمامات المواطنين، كما انها لا تتدارك مخاطر وصول العجز (7283 مليار ليرة ونسبته 8.8% من الناتج المحلي) والدين العام (80 مليار دولار) الى مستويات قياسية.

تتضمن الموازنة العامة الملاحظات التالية:

1- شكوك في حجم النفقات العامة: تقدّر 23673 مليار ليرة ونسبتها 28.8% من الناتج المحلي مقابل 22983 مليار ليرة في العام 2016 اي بزيادة 3%.

– لاتتضمن النفقات العامة كلفة النزوح السوري على البنية التحتية والتقديمات الاجتماعية ولا الكلفة الامنية والعسكرية الاضافية كما انها تخفض من حجم النفقات التشغيلية والاستهلاكية والامنية…

– تستحوذ البنود الثلاث الرواتب والاجور، خدمة الدين العام، تحويلات مؤسسة كهرباء لبنان على نسبة 70% من اجمالي الانفاق.

– تقدّر الحماية الاجتماعية 4262 مليار ليرة ونسبتها 18% من اجمالي النفقات العامة. تعتبر غير كافية لتغطية الحاجات الاولية والاساسية للمواطنين.

– تعتبر النفقات الاستثمارية المقدّرة 2353 مليار ليرة ونسبتها 9.9% من اجمالي الانفاق متدنية وغير كافية لتحريك الاقتصاد.

2- تفاؤول في حجم الايرادات العامة لا سيما الضريبية منها: تقدّر بحوالي 16384 مليار ليرة ونسبتها 19.9% من الناتج المحلي مقابل 13989 مليار ليرة محصّل في العام 2016 اي بزيادة 17% وتتوزع بنسبة 78.3% للايرادات الضريبية و 21.8% للايرادات غير الضريبية.

تتضمن الايرادات الضريبية الملاحظات التالية:

– تتوزع بنسبة 46.6% للضرائب المباشرة و 53.8% للضرائب غير المباشرة

– لا تتضمن اجراءات ضريبية مؤلمة أو تؤثر على المواطن أو على المؤسسات الاقتصادية اذ أحالت الحكومة غالبية هذه الاجراءات الى مجلس النواب لاقرارها مع سلسلة الرتب والرواتب.

– تقدّر الايرادات الضريبية بحوالي 12815 مليار ليرة مقابل 10597 مليار ليرة محصّل في العام 2016 اي بزيادة 2218 مليار ليرة ونسبتها 21% وتعود هذه الزيادة للتعديلات الضريبية وللاسباب التالية:

▪ ضريبة الدخل على أرباح الشركات: 1135 مليار ليرة نتيجة قبول القطاع المصرفي اخضاع أرباحها الناتجة عن الهندسة المالية لهذه الضريبة بمعدل 15% بدلا من اخضاعها لضريبة استثنائية بمعدل 30%

▪ تعديل ضريبة التحسين: إعادة تقييم استثنائية للاصول الثابتة واخضاع الفروقات لضريبة 5% بدل 15%: 500 مليار ليرة (شكوك ومبالغة)

▪ تعديل الضريبة على القيمة المضافة: إخضاع للضريبة كل شخص طبيعي او معنوي يتجاوز رقم أعماله 100 مليون ليرة وإخضاع للضريبة المصدّر والمستورد: 205 مليار ليرة.

▪ تعديل رسوم الاستهلاك الداخلي للسيارات: 73 مليار ليرة

▪ رسوم الجمارك على الاستيراد: استيفاء ادارة الجمارك مبلغ على حساب ضريبة الدخل عند الاستيراد نسبته 1% كأمانة على حساب ضريبة الدخل اضافة الى الحدّ من التهرب الجمركي: 161 مليار ليرة.

▪ ايرادات مرفأ بيروت: 76 مليار ليرة

▪ تعديل رسوم السير (الميكانيك): 102 مليار ليرة

▪ تسوية مخالفات البناء:تعتبر الغرامات والرسوم المفروضة على تسوية المخالفات متدنية: 101 مليار ليرة

▪ تعديلات في الطابع المالي: 63 مليار ليرة

3- المواد المتفرقة الاخرى:

– تقسيط الديون المترتبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع الاعفاء للديون من زيادات التأخير او من الفوائد السنوية (المادة 67): تضعف الوضع المالي المتأزم لصندوق الضمان اذ تخسّرها مداخيل هي بحاجة اليها لتغطية عجزها في صندوق ضمان المرض والامومة.

– حصر موجب الحصول على براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحالتي تصفية وحلّ المؤسسات (المادة 53): تهدد الوضع المالي للضمان الاجتماعي اذ تحرمها من أداة فعالة لاجبار المؤسسات على دفع مستحقاتهم للضمان الاجتماعي بدل التهرب والامتناع.

– إخضاع شركات “أوف شور” لضريبة سنوية مقطوعة قدرها خمسة ملايين ليرة بدل مليون ليرة.

– إعطاء حوافز للمؤسسات لاستخدام أجراء لبنانيين جدد من خلال إعفاء المؤسسات من تسديد الاشتراكات للصندقو الوطني للضمان الاجتماعي ولمدة سنتين.

– إعطاء حوافز لانشاء مؤسسات في مناطق ترغب الحكومة في تنميتها من خلال إعفاء من ضريبة الدخل على الارباح ولمدة خمس سنوات.

4- العجز في الموازنة مرتفع اذ يقدّر 7283 مليار ليرة ونسبته 8.8% من الناتج المحلي مقابل 8.4% من الناتج المحلي في العام 2016 علما اننا نخشى، بسبب الشكوك بأرقام النفقات والايرادات، ان يفوق العجز 9.5% من الناتج المحلي اي 7850 مليار ليرة.

أما الدين العام فإنه يقدّر ان يتجاوز 80 مليار دولار ونسبته 146% من الناتج المحلي اي بزيادة تفوق 5.5 مليار دولار.

5- قطع الحساب: هو بيان مالي للنفقات العامة وللايرادات العامة وللعجز وأداة تدقيق ورقابة مؤخرة لمجلس النواب على تنفيذ الحكومة الموازنة وفقا للاجازة المعطاة لها كما إنه أداة تساعد الحكومة في إعداد الموازنة العامة (تقديرات أرقام النفقات والايرادات لعام 2017) إستنادا للارقام الحقيقية والنهائية (للعام 2015).

تستطيع الحكومة معالجة مشكلة قطع الحساب من خلال الوسائل التالية:

– إحالة الحكومة الى المجلس النيابي مشروع قطع الحساب لعام 2015 مشروع متكامل وواضح، مرفقا بالتقرير العام لديوان المحاسبة.

– أو تعديل المادة 87 من الدستور حيث يجيز لمجلس النواب إستثنائيا إقرار الموازنة العامة من دون ان يكون مرفقا بقطع الحساب على ان تلتزم الحكومة بعرض الحسابات المالية النهائية لاحقا.

– أو تعديل المادة 195 من قانون المحاسبة العمومية حيث، تعطى وزارة المالية – مصلحة المحاسبة العامة – مهلة اضافية لانجاز كتب حساب المهمة العام وقطع الحساب لسنة 2015 (الاستاذ عدنان ضاهر: تطوّر الموازنة العامة وقطع الحساب 1842 – 2012).

موازنة 2017 هي موازنة خالية من الاجراءات والتدابير والاصلاحات والرؤية، يواجه إقرارها تحديات إقرار قطع الحساب، إحترام المهل القانونية لاعداد الموازنات العامة (موازنة 2018)، إرتباطها بسلسلة الرتب والرواتب، تقيدّها بالانتخابات النيابية… إنها موازنة