مزارعو التفاح يعودون الى الشارع الخميس

اعلن رئيس جمعية المزارعين انطوان الحويك، نهار الخميس 27 نيسان يوم غضب مزارعي التفاح في لبنان، داعيا اياهم في كافة المناطق اللبنانية الى التظاهر والاعتصام ابتدء من الساعة 11 صباح الخميس.

واكد ان “كافة التحذيرات والمفاوضات التي تمت لم تأت بنتيجة للمباشرة بدفع المبلغ المخصص للتعويض عن مزارعي التفاح وقدره 40 مليار ليرة”، مستنكرا “عدم التزام الهيئة العليا للاغاثة والحكومة والوزراء المعنيين بالاتفاق الذي تم والذي جمد المزارعون تحركهم على اثره وقضى بالاكتفاء بمبلغ 40 مليار ليرة الذي كانت الحكومة السابقة قد اقرته، وبتعديل الآلية بحيث يتم حسم 25 % من حجم تقديرات الانتاج الذي صدر عن لجان الجيش اللبناني ويبقى الدعم 5 الاف ليرة لصندوق التفاح على ان يتم تسديد المبالغ للمزارعين قبل نهاية نيسان الجاري”.