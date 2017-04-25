اتحاد نقابات العمال أعلن التحضير لتظاهرة في 1 أيار

اعلن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، في بيان، اثر اجتماع موسع حضره عدد كبير من النقابات والاتحادات والتيارات العمالية وحملات المجتمع المدني وهيئات شبابية ونسائية، “التحضير لتظاهرة الاول من أيار عيد العمال العالمي، التي ستنطلق من أمام مركز الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في الكولا، عند الحادية عشرة قبل الظهر”.

وأشار إلى أنه “تم تشكيل لجنة متابعة مفتوحة لإجراء الاتصالات بكل منظمات المجتمع المدني والهيئات النسائية والنقابية والعمالية والبلديات والشباب من أجل توسيع المشاركة في التظاهرة المذكورة.”

كما دعا إلى “المشاركة في الاعتصام عند التاسعة من صباح الغد في ساحة رياض الصلح، دفاعا عن الضمان الاجتماعي”.