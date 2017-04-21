الجراح: مصمّمون على تقديم الأفضل في مجال الاتصالات

أكد وزير الاتصالات جمال الجراح، ان وزارة الاتصالات وبدعم كبير من رئيس الحكومة سعد الحريري، مصممة على بذل كل الجهود لتحقيق رؤيتها للقطاع، آخذة في الاعتبار الامكانات البشرية اللبنانية الهائلة.

كلام الجراح جاء خلال افتتاحه أمس، ممثلاً الرئيس الحريري، القمة الثامنة «تليكوم ريفيو ليدرز» بعنوان «الأمر برمته»، التي تنظمها مجلة «الرائدة» بالشراكة مع شركة «ألفا» بإدارة «أوراسكوم» للإتصالات، في فندق «فور سيزونز»- بيروت، في حضور وزير الإتصالات المصري ياسر القاضي، رئيس مجلس إدارة شركة «ألفا» المدير العام مروان حايك، رئيس مجلس إدارة «دو» للإتصالات الإماراتية عثمان سلطان، ومديرين في شركات إتصالات كبرى في المنطقة والعالم.

بداية، تحدث الجراح فقال «إن انعقاد هذا المؤتمر في هذه المرحلة انما يؤشر الى عودة الحياة الطبيعية الى لبنان ليعود كما عهدناه وكما يجب ان يكون. كان لبنان في طليعة دول المنطقة في عالم الاتصالات، ولفترة طويلة كان السباق في ادخال احدث تقنيات الاتصالات في خدمة مواطنيه واقتصاده، وسببا اساسيا من اسباب ازدهاره». اضاف «جميعنا مقتنعون ان عالم الاتصالات يتطور بسرعة فائقة لا بل نشهد يوميا تطورا في مجالات عدة».

ولفت الى ان الاتصالات والانترنت ووسائل التواصل الاخرى باتت إحدى اهم دعائم النهوض الاقتصادي ولم تعد مسألة ثانوية في نمو وازدهار الاقتصاد».

أضاف «لقد أخذنا على عاتقنا في حكومة استعادة الثقة برئاسة الرئيس الحريري وبرعاية ودعم مباشر من الرئيس ميشال عون ان نعمل بكل جدية ومثابرة وتصميم لنستعيد دورنا الرائد في عالم الاتصالات، ونواكب كل تطور وتقدم يساعد على تنمية اقتصادنا ونموه وازدهاره».

وقال ان حكومة «استعادة الثقة» ومن خلال وزارة الاتصالات،«وضعت رؤية متكاملة وطموحة تعمل على تنفيذها، وخصصت الامكانات اللازمة في الموازنة العامة لنحقق رؤيتنا ولنخطو خطوات كبيرة باتجاه تحقيق اهدافنا في الوصول الى مستوى متقدم يليق بلبنان وشعبه، خاصة جيل الشباب الذي نراهن عليه كل الرهان في تقدم بلدنا ومستقبله وازدهاره. هذا الجيل الشاب الذي يبرهن يوما بعد يوم على امتلاك قدرات هائلة ويثبت يوما بعد يوم عن امكانات كبيرة في عالم الاتصالات. انا واثق تماما ان هؤلاء الشباب سيضعون لبنان في المرتبة التي يستحقها بين دول المنطقة».

وتابع الجراح «لقد بدأنا في وزارة الاتصالات بمقاربة جديدة للمواضيع التالية:

1- تحديث السنترالات على جميع الاراضي اللبنانية وزيادة 500 ألف خط اضافي على القدرات الموجودة بأحدث تقنيات متوفرة في العالم.

2- البدء باستكمال الشبكات الهاتفية، وعلى وشك اطلاق المرحلة السابعة من المشروع في خطة طموحة لاستكمال الشبكة على الاراضي اللبنانية كافة وخاصة في الارياف.

3- الانتهاء من شبكة الفايبر اوبتيكس Fiber Optics الشهيرة، التي بدأت عام 2013 وتوقفت لثلاث سنوات، والعمل الآن على وصلها الى شبكات شركات الهاتف الخلوي لتقديم خدمة الجيل الرابع اي 4G للمواطنين.

4- دراسة اسعار الانترنت وتخفيضها بحدود 20 الى 50 في المئة على الهاتف الارضي».

من جهته، تحدث الحايك عن أهم إنجازات شركة «ألفا» منذ نشأتها العام 94 لخدمة gcm موبايل لبنان، كأول شركة في لبنان إلى اليوم مع شبكة 4G+ التي تغطي 92 في المئة من المشتركين على الإراضي اللبنانية وتقدم سرعات عالية جداً. وتناول مسألة إختراق الهاتف الذكي على شبكة ألفا والتي وصلت إلى معدلات غير مسبوقة فاقت 88 في المئة. وأعلن عن الإستعداد لإطلاق خدمة 4G، مؤكدا أن الشركة لم تعد مجرد مشغل خليوي تقليدي بل أصبحت مشغلا رقميا هدفه تأمين أفضل الخدمات للمواطنين على صعيد سرعة الإنترنيت وغيرها من الخدمات التي تلبي حاجات المواطنين.

كما كانت كلمتان لكل من عثمان سلطان وطوني عيد، أكدا فيها الثقة بقطاع الإتصالات في لبنان.