تقرير عن الصادرات الصناعية وواردات الآلات والمعدات خلال ك1 2016

أعدت مصلحة المعلومات الصناعية في وزارة الصناعة، تقريرا مفصلا عن الصادرات الصناعية وواردات الآلات والمعدات الصناعية عن شهر كانون الأول من العام 2016. مع الإشارة الى ان مجموع قيمة الصادرات الصناعية اللبنانية خلال العام 2016 بلغ 2 مليار و527 مليون دولار أميركي (د.أ.) مقابل 2 مليار و956 مليون د.أ. خلال العام 2015 و3 مليار و150 مليون د.أ. خلال العام 2014، أي بانخفاض ونسبته 14.5% مقارنة مع العام 2015 وانخفاض ونسبته 19.8% مقارنة مع العام 2014. (جدول رقم 1 و11).
كما تجدر الاشارة الى ان المعدل الشهري للصادرات الصناعية اللبنانية خلال العام 2016 بلغ 210.6 مليون د.أ مقابل 246.3 مليون د.أ خلال العام 2015، و262.5 مليون د.أ خلال العام 2014.
من جهة أخرى، بلغ مجموع قيمة الواردات من الآلات والمعدات الصناعية خلال العام 2016 نحو 235.5 مليون د.أ. مقابل 243.4 مليون د.أ. خلال العام 2015 و269.1 مليون د.أ. خلال العام 2014 أي بانخفاض ونسبته 3.3% مقارنة مع العام 2015 وانخفاض ونسبته 12.5% مقارنة مع العام 2014. (جدول رقم 17و18)
تقرير مفصل عن الصادرات الصناعية وواردات الآلات والمعدات الصناعية خلال شهر كانون الأول من العام 2016
1. الصادرات الصناعية خلال شهر كانون الأول من العام 2016
بلغ مجموع الصادرات الصناعية خلال شهر كانون الأول من العام 2016 ما قيمته 216.3 مليون د.أ. مقابل 231.1 مليون د.أ. خلال شهر كانون الأول من العام 2015 و260.1 مليون د.أ. خلال شهر كانون الأول من العام 2014 أي بانخفاض وقيمته 14.8 مليون د.أ. ونسبته 6.4% مقارنة مع العام 2015 وانخفاض وقيمته 43.8 مليون د.أ. ونسبته 16.8% مقارنة مع العام 2014. (جدول رقم 1.
1- 1 أهم المنتجات المصدرة
إحتلت صادرات الآلات والاجهزة والمعدات الكهربائية خلال شهر كانون الأول من العام 2016 المرتبة الأولى، إذ بلغت قيمتها 45.2 مليون د.أ. وتصدرت المملكة العربية السعودية لائحة البلدان المستوردة لهذا المنتج إذ استوردت ما قيمته 5.4 مليون د.أ.، تليها منتجات صناعة الاغذية بقيمة 41.6 مليون د.أ.، واحتلت سوريا صدارة الدول المستوردة لهذا المنتج بقيمة 13.5 مليون د.أ.، ثم منتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 33.7 مليون د.أ. وتصدرت تركيا لائحة البلدان المستوردة لهذا المنتج إذ استوردت ما قيمته 4.6 مليون د.أ. ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 28.9 مليون د.أ. (جدول رقم 2 و4 و6 و8 و10 و15 و16)
1-2 المنتجات التي ارتفعت قيم صادراتها
سجلت الإحصاءات ارتفاعا ملحوظا للصادرات من المنتجات التالية:
1-2-1 المعادن العادية ومصنوعاتها ارتفعت قيمتها من 22.2 مليون د.أ. خلال شهر كانون الأول من العام 2015 الى 28.9 مليون د.أ. خلال شهر كانون الأول من العام 2016 (جدول رقم 2). انخفضت صادرات هذا المنتج الى الامارات العربية المتحدة فيما ارتفعت هذه الصادرات الى كل من تركيا واليونان وجمهورية كوريا وايطاليا واليابان، ما ادى الى الارتفاع الاجمالي والبالغ حوالي 6.7 مليون د.أ. (جدول رقم 3 و4).
1-2-2 منتجات صناعة الاغذية ارتفعت قيمتها من 39 مليون د.أ. خلال شهر كانون الأول من العام 2015 الى 41.6 مليون د.أ. خلال شهر كانون الأول من العام 2016 (جدول رقم 2). انخفضت صادرات هذا المنتج الى العراق، فيما ارتفعت هذه الصادرات الى سوريا، مما ادى الى الارتفاع الاجمالي والبالغ حوالي 2.6 مليون د.أ. (جدول رقم 5 و6).
1-3 المنتجات التي انخفضت قيم صادراتها
سجلت الإحصاءات انخفاضا ملحوظا للصادرات من المنتجات التالية:
1-3-1 منتجات الصناعات الكيماوية انخفضت قيمتها من 45.3 مليون د.أ. خلال شهر كانون الأول من العام 2015 الى 33.7 مليون د.أ. خلال شهر كانون الأول من العام 2016 (جدول رقم 2). ارتفعت صادرات هذا المنتج الى فرنسا، فيما انخفضت هذه الصادرات الى كل من تركيا والمملكة العربية السعودية والعراق والاردن وسويسرا، ما ادى الى الانخفاض الاجمالي والبالغ حوالي 11.6 مليون د.أ. (جدول رقم 7 و8)
1-3-2 الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية انخفضت قيمتها من 53.6 مليون د.أ. خلال شهر كانون الأول من العام 2015 الى 45.2 مليون د.أ. خلال شهر كانون الأول من العام 2016 (جدول رقم 2). ارتفعت صادرات هذا المنتج الى سوريا، فيما انخفضت هذه الصادرات الى كل من المملكة العربية السعودية والعراق وغانا، ما ادى الى الانخفاض الاجمالي والبالغ حوالي 8.4 مليون د.أ. (جدول رقم 9 و10)
1-4 السوق الرئيسية للصادرات
1-4-1 السوق الرئيسية للصادرات بحسب تكتلات الدول
شكلت الدول العربية خلال هذا الشهر السوق الرئيسية للصادرات الصناعية اللبنانية، فقد بلغت قيمة الصادرات إليها 122.2 مليون د.أ. أي ما نسبته 56.5% من مجموع الصادرات الصناعية، بينما احتلت الدول الاوروبية المرتبة الثانية اذ استوردت ما نسبته 15.2% ومن ثم الدول الآسيوية غير العربية في المرتبة الثالثة بما نسبته 11.6% تليها الدول الافريقية غير العربية بما نسبته 11.4%. ومن أبرز المنتجات المصدَّرة الى الدول العربية: منتجات صناعة الاغذية بقيمة 29 مليون د.أ.، الآلات والاجهزة والمعدات الكهربائية بقيمة 28 مليون د.أ.، ومنتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 17.8 مليون د.أ. (جدول رقم 12).
1-4-2 السوق الرئيسية للصادرات بحسب الدول
بالنسبة للدول المستوردة للمنتجات الصناعية اللبنانية فقد تصدرت المملكة العربية السعودية لائحة هذه الدول حيث بلغت قيمة الصادرات إليها خلال هذا الشهر 24.7 مليون د.أ. أي ما يوازي 11.4% من القيمة الإجمالية للصادرات الصناعية واحتلت سوريا المرتبة الثانية حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 24.2 مليون د.أ. أي ما يوازي 11.2%، تليها الامارات العربية المتحدة حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 20.1 مليون د.أ. أي ما يوازي 9.3%. (جدول رقم 13).
وقد تم خلال هذا الشهر التصدير الى 46 دولة أوروبية، 44 دولة افريقية غير عربية، 28 دولة آسيوية غير عربية، 26 دولة اميركية، 19 دولة عربية و5 دول أوقيانية. أما الدول التي استوردت بأكثر من مليون د.أ. فهي موزعة كما يلي: 14 دولة عربية، 10 دول افريقية غير عربية، 9 دول اوروبية، 7 دول آسيوية غير عربية، ودولتان اميركيتان ودولة اوقيانية. (جدول رقم 14)
2. واردات الآلات والمعدات الصناعية
بلغ مجموع الواردات من الآلات والمعدات الصناعية في شهر كانون الأول من العام 2016 نحو 17.9 مليون د.أ.، مقابل 18.7 مليون د.أ. خلال الفترة عينها من العام 2015 و20.7 مليون د.أ. خلال الفترة عينها من العام 2014 أي بانخفاض ونسبته 4.4% مقارنة مع العام 2015 وانخفاض ونسبته 13.6% مقارنة مع العام 2014. (جدول رقم 17و18)
وقد تصدرت الصين لائحة البلدان المصدرة للآلات والمعدات الصناعية إلى لبنان، حيث بلغت قيمتها خلال هذا الشهر حوالي 5.3 مليون د.أ. تليها ايطاليا بحوالي 3.7 مليون د.أ. ومن ثم المانيا بحوالي 1.8 مليون د.أ. (جدول رقم 18)
2-1 توزيع الآلات والمعدات الصناعية المستوردة بحسب بلد المنشأ والنشاط الصناعي
إحتلت واردات الآلات للصناعات الغذائية المرتبة الاولى، إذ بلغت قيمتها 2.3 مليون د.أ. وتصدرت ايطاليا لائحة البلدان المصدِّرة لهذا المنتج الى لبنان إذ صدَّرت ما قيمته 0.6 مليون د.أ.، تليها واردات الآلات التي تستعمل في التغليف بقيمة 1.2 مليون د.أ.، واحتلت ايطاليا صدارة الدول المصدِّرة لهذا المنتج بقيمة 0.9 مليون د.أ.، فالآلات لصناعة الورق والكرتون بقيمة 1.2 مليون د.أ. (جدول رقم 19)
جدول رقم 3- صادرات المعادن العادية ومصنوعاتها حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر كانون الأول من العام 2015
البلد المصدَّر إليه تركيا جمهورية كوريا الامارات العربية المتحدة نيجيريا اليونان المملكة العربية السعودية ايطاليا العراق
القيمة بآلاف الدولارات 3,756 3,279 1,615 1,315 1,178 1,097 1,090 732
جدول رقم 4- صادرات المعادن العادية ومصنوعاتها حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر كانون الأول من العام 2016
البلد المصدَّر إليه تركيا جمهورية كوريا اليونان ايطاليا اليابان المملكة العربية السعودية الصين الكونغو
القيمة بآلاف الدولارات 5,687 4,470 2,624 1,833 1,318 963 927 794
جدول رقم 5- صادرات منتجات صناعة الاغذية حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر كانون الأول من العام 2015
البلد المصدَّر إليه سوريا المملكة العربية السعودية العراق الولايات المتحدة الاميركية الامارات العربية المتحدة قطر فرنسا كندا
القيمة بآلاف الدولارات 5,585 5,212 2,750 2,524 2,422 1,885 1,861 1,250
جدول رقم 6- صادرات منتجات صناعة الاغذية حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر كانون الأول من العام 2016
البلد المصدَّر إليه سوريا المملكة العربية السعودية الامارات العربية المتحدة الولايات المتحدة الاميركية قطر العراق هولندا كندا
القيمة بآلاف الدولارات 13,462 5,009 2,571 2,356 1,950 1,403 1,104 1,091
جدول رقم 7 – صادرات منتجات الصناعات الكيماوية حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر كانون الأول من العام 2015
البلد المصدَّر إليه تركيا المملكة العربية السعودية العراق الامارات العربية المتحدة الاردن سويسرا الكويت اسبانيا
القيمة بآلاف الدولارات 9,458 7,381 6,301 4,109 2,449 2,430 2,385 2,285
جدول رقم 8 – صادرات منتجات الصناعات الكيماوية حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر كانون الأول من العام 2016
البلد المصدَّر إليه تركيا العراق الامارات العربية المتحدة فرنسا المملكة العربية السعودية ايطاليا اليونان سوريا
القيمة بآلاف الدولارات 4,608 4,267 3,917 3,897 3,359 2,569 1,537 1,417
جدول رقم 9 – صادرات الآلات والاجهزة والمعدات الكهربائية حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر كانون الأول من العام 2015
البلد المصدَّر إليه المملكة العربية السعودية العراق سوريا الامارات العربية المتحدة الجزائر غانا مصر الجماهيرية الليبية
القيمة بآلاف الدولارات 12,505 5,201 3,401 3,101 2,954 2,770 2,451 2,346
جدول رقم10- صادرات الآلات والاجهزة والمعدات الكهربائية حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر كانون الأول من العام 2016
البلد المصدَّر إليه المملكة العربية السعودية سوريا العراق الامارات العربية المتحدة الجماهيرية الليبية الجزائر الكويت غانا
القيمة بآلاف الدولارات 5,430 4,172 4,007 2,609 2,346 2,336 1,948 1,721
جدول رقم 12- توزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج المصدَّر وتكتلات الدول خلال شهر كانون الأول من العام 2016
الدول العربية الدول الأوروبية الدول الاوقيانية الدول الآسيوية
غير العربية الدول الأميركية الدول الأفريقية
غير العربية مختلف* المجموع
منتجات المملكة الحيوانية 273 7 5 46 162 494
منتجات المملكة النباتية 2,641 658 92 473 272 307 4,443
شحوم ودهون وزيوت 2,222 682 284 80 1,106 104 20 4,498
منتجات صناعة الأغذية 29,040 5,222 839 646 3,693 1,733 383 41,556
منتجات معدنية 275 31 7 2 23 109 447
منتجات الصناعات الكيماوية 17,815 9,023 78 5,247 219 1,247 80 33,709
لدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوعاته 6,690 1,301 1 743 260 1,948 82 11,024
جلود، جلود بفراء ومصنوعاتها 503 225 58 46 1 834
خشب ومصنوعاته 1,352 27 21 97 1,498
ورق وكرتون ومصنوعاتهما 10,406 935 14 618 28 1,267 114 13,384
مواد نسيجية ومصنوعاتها 3,506 2,598 3 208 620 546 109 7,589
أحذية، أغطية رأس، ريش 1,227 12 9 8 2 1,258
مصنوعات من حجر جبس اسمنت 1,103 102 4 3 70 452 1,733
لؤلؤ، أحجار كريمة وشبه كريمة، معادن ثمينة (دون الماس الخام وسبائك الذهب والفضة بشكلها الخامي) 7,762 740 1,045 469 90 10,106
معادن عادية ومصنوعاتها 3,607 7,548 85 13,276 973 3,097 297 28,884
آلات وأجهزة ومعدات كهربائية 27,976 2,505 73 1,910 364 11,873 531 45,233
معدات نقل 445 250 3 220 32 557 100 1,607
أدوات وأجهزة للبصريات 536 350 3 13 112 1,015
أسلحة وذخائر 8 8
سلع ومنتجات مختلفة 4,780 568 17 529 63 984 19 6,959
المجموع 122,170 32,784 1,493 25,100 8,230 24,655 1,847 216,279
الأرقام المبينة أعلاه هي بآلاف الدولارات
*يشمل “مختلف” البضاعة المصدرة إلى السوق الحرة وتلك التي تزود بها السفن والطائرات.
جدول رقم 13- توزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر كانون الأول من العام 2016
البلد المصدَّر إليه المملكة العربية السعودية سوريا الامارات العربية المتحدة العراق تركيا فرنسا الاردن قطر
القيمة بآلاف الدولارات 24,667 24,180 20,090 14,856 11,711 7,403 6,571 6,538
البلد المصدَّر إليه الكويت مصر ايطاليا الولايات المتحدة الاميركية اليونان جمهورية كوريا الجزائر ساحل العاج
القيمة بآلاف الدولارات 5,731 5,339 5,155 4,845 4,736 4,474 4,068 3,396
البلد المصدَّر إليه الجماهيرية الليبية الكونغو المانيا هولندا ليبيريا ايران سويسرا غانا
القيمة بآلاف الدولارات 2,773 2,515 2,487 2,434 2,321 2,225 2,150 2,147
جدول رقم 14- توزيع البلدان المصدَّر إليها حسب تكتلات الدول وقيمة الصادرات خلال شهر كانون الأول من العام 2016
قيمة الصادرات (مليون د.أ.) الدول العربية الدول الأوروبية الدول الاوقيانية الدول الآسيوية
غير العربية الدول الأميركية الدول الإفريقية
غير العربية المجموع
[0-1[ 5 37 4 21 24 34 125
[1-5[ 6 7 1 6 2 10 32
[5-10[ 4 2 6
[10-15[ 1 1 2
أكثر من 15 مليون د.أ. 3 3
المجموع 19 46 5 28 26 44 168
جدول رقم 15- توزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج وأبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر كانون الأول من العام 2016
منتجات المملكة الحيوانية العراق ساحل العاج قطر الولايات المتحدة الاميركية الامارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية الكويت ليبيريا
القيمة بآلاف الدولارات 155 117 46 45 36 18 16 14
منتجات المملكة النباتية المملكة العربية السعودية الامارات العربية المتحدة تركيا الاردن المانيا هولندا الجزائر قطر
القيمة بآلاف الدولارات 695 653 456 423 278 214 207 175
شحوم ودهون وزيوت الولايات المتحدة الاميركية المملكة العربية السعودية الامارات العربية المتحدة الكويت كندا العراق اسبانيا استراليا
القيمة بآلاف الدولارات 638 566 458 380 346 308 297 282
منتجات معدنية سوريا مختلف ايطاليا الاردن سيراليون الكونغو قطر تشيكيا
القيمة بآلاف الدولارات 255 109 25 8 7 7 7 4
لدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوعاته سوريا المملكة العربية السعودية العراق مصر اسبانيا ساحل العاج الاردن قطر
القيمة بآلاف الدولارات 2,153 1,750 664 601 443 369 356 270
جلود، جلود بفراء ومصنوعاتها قطر الامارات العربية المتحدة ايطاليا مصر البرتغال تركيا البحرين سويسرا
القيمة بآلاف الدولارات 184 129 92 83 55 45 42 37
خشب ومصنوعاته الاردن العراق سوريا المملكة العربية السعودية قطر الكويت الامارات العربية المتحدة غينيا
القيمة بآلاف الدولارات 421 367 180 128 110 72 59 31
ورق وكرتون ومصنوعاتهما العراق المملكة العربية السعودية مصر المغرب سوريا الجزائر البحرين الامارات العربية المتحدة
القيمة بآلاف الدولارات 2,662 1,356 1,128 1,023 995 807 742 699
جدول رقم 15 -(تابع) توزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج وأبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر كانون الأول من العام 2016
المواد النسيجية ومصنوعاتها سويسرا الامارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية سوريا قطر ايطاليا الكويت فرنسا
القيمة بآلاف الدولارات 1,428 910 723 572 487 314 296 295
أحذية، أغطية رأس، ريش المملكة العربية السعودية الكويت الامارات العربية المتحدة الاردن مصر ايطاليا قطر الكونغو
القيمة بآلاف الدولارات 999 109 80 19 11 10 9 7
مصنوعات من حجر جبس اسمنت قطر الكويت الاردن ليبيريا فرنسا المملكة العربية السعودية الغابون الولايات المتحدة الاميركية
القيمة بآلاف الدولارات 508 213 133 106 97 94 85 57
لؤلؤ، احجار كريمة وشبه كريمة، معادن ثمينة* الامارات العربية المتحدة هونغ كونغ المملكة العربية السعودية الولايات المتحدة الاميركية سويسرا الاردن فرنسا قطر
القيمة بآلاف الدولارات 6,558 921 683 469 463 381 169 97
معدات نقل ساحل العاج ايران سوريا مختلف الامارات العربية المتحدة غانا فرنسا هولندا
القيمة بآلاف الدولارات 351 217 153 100 98 87 74 73
ادوات واجهزة للبصريات المملكة المتحدة الامارات العربية المتحدة الاردن فرنسا البحرين فولتا العليا سوريا المملكة العربية السعودية
القيمة بآلاف الدولارات 194 148 100 96 88 80 72 60
اسلحة وذخائر الاردن
القيمة بآلاف الدولارات 7
سلع ومنتجات مختلفة المملكة العربية السعودية الامارات العربية المتحدة الهند العراق قطر المانيا الكويت ساحل العاج
القيمة بآلاف الدولارات 2,822 515 464 405 378 342 306 300
*(دون الماس الخام وسبائك الذهب والفضة بشكلها الخامي والتي بلغت قيمتها هذا الشهر 37.7 مليون د.أ)
*صنفت الآلات والمعدات في هذا الجدول بحسب القطاعات الصناعية العائدة لها في حين تضمن البند “مختلف” الآلات والمعدات التي من الممكن استعمالها في عدة قطاعات.