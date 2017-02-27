تقرير عن الصادرات الصناعية وواردات الآلات والمعدات خلال ك1 2016

أعدت مصلحة المعلومات الصناعية في وزارة الصناعة، تقريرا مفصلا عن الصادرات الصناعية وواردات الآلات والمعدات الصناعية عن شهر كانون الأول من العام 2016. مع الإشارة الى ان مجموع قيمة الصادرات الصناعية اللبنانية خلال العام 2016 بلغ 2 مليار و527 مليون دولار أميركي (د.أ.) مقابل 2 مليار و956 مليون د.أ. خلال العام 2015 و3 مليار و150 مليون د.أ. خلال العام 2014، أي بانخفاض ونسبته 14.5% مقارنة مع العام 2015 وانخفاض ونسبته 19.8% مقارنة مع العام 2014. (جدول رقم 1 و11).

كما تجدر الاشارة الى ان المعدل الشهري للصادرات الصناعية اللبنانية خلال العام 2016 بلغ 210.6 مليون د.أ مقابل 246.3 مليون د.أ خلال العام 2015، و262.5 مليون د.أ خلال العام 2014.

من جهة أخرى، بلغ مجموع قيمة الواردات من الآلات والمعدات الصناعية خلال العام 2016 نحو 235.5 مليون د.أ. مقابل 243.4 مليون د.أ. خلال العام 2015 و269.1 مليون د.أ. خلال العام 2014 أي بانخفاض ونسبته 3.3% مقارنة مع العام 2015 وانخفاض ونسبته 12.5% مقارنة مع العام 2014. (جدول رقم 17و18)

تقرير مفصل عن الصادرات الصناعية وواردات الآلات والمعدات الصناعية خلال شهر كانون الأول من العام 2016

1. الصادرات الصناعية خلال شهر كانون الأول من العام 2016

بلغ مجموع الصادرات الصناعية خلال شهر كانون الأول من العام 2016 ما قيمته 216.3 مليون د.أ. مقابل 231.1 مليون د.أ. خلال شهر كانون الأول من العام 2015 و260.1 مليون د.أ. خلال شهر كانون الأول من العام 2014 أي بانخفاض وقيمته 14.8 مليون د.أ. ونسبته 6.4% مقارنة مع العام 2015 وانخفاض وقيمته 43.8 مليون د.أ. ونسبته 16.8% مقارنة مع العام 2014. (جدول رقم 1.

1- 1 أهم المنتجات المصدرة

إحتلت صادرات الآلات والاجهزة والمعدات الكهربائية خلال شهر كانون الأول من العام 2016 المرتبة الأولى، إذ بلغت قيمتها 45.2 مليون د.أ. وتصدرت المملكة العربية السعودية لائحة البلدان المستوردة لهذا المنتج إذ استوردت ما قيمته 5.4 مليون د.أ.، تليها منتجات صناعة الاغذية بقيمة 41.6 مليون د.أ.، واحتلت سوريا صدارة الدول المستوردة لهذا المنتج بقيمة 13.5 مليون د.أ.، ثم منتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 33.7 مليون د.أ. وتصدرت تركيا لائحة البلدان المستوردة لهذا المنتج إذ استوردت ما قيمته 4.6 مليون د.أ. ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 28.9 مليون د.أ. (جدول رقم 2 و4 و6 و8 و10 و15 و16)

1-2 المنتجات التي ارتفعت قيم صادراتها

سجلت الإحصاءات ارتفاعا ملحوظا للصادرات من المنتجات التالية:

1-2-1 المعادن العادية ومصنوعاتها ارتفعت قيمتها من 22.2 مليون د.أ. خلال شهر كانون الأول من العام 2015 الى 28.9 مليون د.أ. خلال شهر كانون الأول من العام 2016 (جدول رقم 2). انخفضت صادرات هذا المنتج الى الامارات العربية المتحدة فيما ارتفعت هذه الصادرات الى كل من تركيا واليونان وجمهورية كوريا وايطاليا واليابان، ما ادى الى الارتفاع الاجمالي والبالغ حوالي 6.7 مليون د.أ. (جدول رقم 3 و4).

1-2-2 منتجات صناعة الاغذية ارتفعت قيمتها من 39 مليون د.أ. خلال شهر كانون الأول من العام 2015 الى 41.6 مليون د.أ. خلال شهر كانون الأول من العام 2016 (جدول رقم 2). انخفضت صادرات هذا المنتج الى العراق، فيما ارتفعت هذه الصادرات الى سوريا، مما ادى الى الارتفاع الاجمالي والبالغ حوالي 2.6 مليون د.أ. (جدول رقم 5 و6).

1-3 المنتجات التي انخفضت قيم صادراتها

سجلت الإحصاءات انخفاضا ملحوظا للصادرات من المنتجات التالية:

1-3-1 منتجات الصناعات الكيماوية انخفضت قيمتها من 45.3 مليون د.أ. خلال شهر كانون الأول من العام 2015 الى 33.7 مليون د.أ. خلال شهر كانون الأول من العام 2016 (جدول رقم 2). ارتفعت صادرات هذا المنتج الى فرنسا، فيما انخفضت هذه الصادرات الى كل من تركيا والمملكة العربية السعودية والعراق والاردن وسويسرا، ما ادى الى الانخفاض الاجمالي والبالغ حوالي 11.6 مليون د.أ. (جدول رقم 7 و8)

1-3-2 الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية انخفضت قيمتها من 53.6 مليون د.أ. خلال شهر كانون الأول من العام 2015 الى 45.2 مليون د.أ. خلال شهر كانون الأول من العام 2016 (جدول رقم 2). ارتفعت صادرات هذا المنتج الى سوريا، فيما انخفضت هذه الصادرات الى كل من المملكة العربية السعودية والعراق وغانا، ما ادى الى الانخفاض الاجمالي والبالغ حوالي 8.4 مليون د.أ. (جدول رقم 9 و10)

1-4 السوق الرئيسية للصادرات

1-4-1 السوق الرئيسية للصادرات بحسب تكتلات الدول

شكلت الدول العربية خلال هذا الشهر السوق الرئيسية للصادرات الصناعية اللبنانية، فقد بلغت قيمة الصادرات إليها 122.2 مليون د.أ. أي ما نسبته 56.5% من مجموع الصادرات الصناعية، بينما احتلت الدول الاوروبية المرتبة الثانية اذ استوردت ما نسبته 15.2% ومن ثم الدول الآسيوية غير العربية في المرتبة الثالثة بما نسبته 11.6% تليها الدول الافريقية غير العربية بما نسبته 11.4%. ومن أبرز المنتجات المصدَّرة الى الدول العربية: منتجات صناعة الاغذية بقيمة 29 مليون د.أ.، الآلات والاجهزة والمعدات الكهربائية بقيمة 28 مليون د.أ.، ومنتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 17.8 مليون د.أ. (جدول رقم 12).

1-4-2 السوق الرئيسية للصادرات بحسب الدول

بالنسبة للدول المستوردة للمنتجات الصناعية اللبنانية فقد تصدرت المملكة العربية السعودية لائحة هذه الدول حيث بلغت قيمة الصادرات إليها خلال هذا الشهر 24.7 مليون د.أ. أي ما يوازي 11.4% من القيمة الإجمالية للصادرات الصناعية واحتلت سوريا المرتبة الثانية حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 24.2 مليون د.أ. أي ما يوازي 11.2%، تليها الامارات العربية المتحدة حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 20.1 مليون د.أ. أي ما يوازي 9.3%. (جدول رقم 13).

وقد تم خلال هذا الشهر التصدير الى 46 دولة أوروبية، 44 دولة افريقية غير عربية، 28 دولة آسيوية غير عربية، 26 دولة اميركية، 19 دولة عربية و5 دول أوقيانية. أما الدول التي استوردت بأكثر من مليون د.أ. فهي موزعة كما يلي: 14 دولة عربية، 10 دول افريقية غير عربية، 9 دول اوروبية، 7 دول آسيوية غير عربية، ودولتان اميركيتان ودولة اوقيانية. (جدول رقم 14)

2. واردات الآلات والمعدات الصناعية

بلغ مجموع الواردات من الآلات والمعدات الصناعية في شهر كانون الأول من العام 2016 نحو 17.9 مليون د.أ.، مقابل 18.7 مليون د.أ. خلال الفترة عينها من العام 2015 و20.7 مليون د.أ. خلال الفترة عينها من العام 2014 أي بانخفاض ونسبته 4.4% مقارنة مع العام 2015 وانخفاض ونسبته 13.6% مقارنة مع العام 2014. (جدول رقم 17و18)

وقد تصدرت الصين لائحة البلدان المصدرة للآلات والمعدات الصناعية إلى لبنان، حيث بلغت قيمتها خلال هذا الشهر حوالي 5.3 مليون د.أ. تليها ايطاليا بحوالي 3.7 مليون د.أ. ومن ثم المانيا بحوالي 1.8 مليون د.أ. (جدول رقم 18)

2-1 توزيع الآلات والمعدات الصناعية المستوردة بحسب بلد المنشأ والنشاط الصناعي

إحتلت واردات الآلات للصناعات الغذائية المرتبة الاولى، إذ بلغت قيمتها 2.3 مليون د.أ. وتصدرت ايطاليا لائحة البلدان المصدِّرة لهذا المنتج الى لبنان إذ صدَّرت ما قيمته 0.6 مليون د.أ.، تليها واردات الآلات التي تستعمل في التغليف بقيمة 1.2 مليون د.أ.، واحتلت ايطاليا صدارة الدول المصدِّرة لهذا المنتج بقيمة 0.9 مليون د.أ.، فالآلات لصناعة الورق والكرتون بقيمة 1.2 مليون د.أ. (جدول رقم 19)

جدول رقم 3- صادرات المعادن العادية ومصنوعاتها حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر كانون الأول من العام 2015

البلد المصدَّر إليه تركيا جمهورية كوريا الامارات العربية المتحدة نيجيريا اليونان المملكة العربية السعودية ايطاليا العراق

القيمة بآلاف الدولارات 3,756 3,279 1,615 1,315 1,178 1,097 1,090 732

جدول رقم 4- صادرات المعادن العادية ومصنوعاتها حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر كانون الأول من العام 2016

البلد المصدَّر إليه تركيا جمهورية كوريا اليونان ايطاليا اليابان المملكة العربية السعودية الصين الكونغو

القيمة بآلاف الدولارات 5,687 4,470 2,624 1,833 1,318 963 927 794

جدول رقم 5- صادرات منتجات صناعة الاغذية حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر كانون الأول من العام 2015

البلد المصدَّر إليه سوريا المملكة العربية السعودية العراق الولايات المتحدة الاميركية الامارات العربية المتحدة قطر فرنسا كندا

القيمة بآلاف الدولارات 5,585 5,212 2,750 2,524 2,422 1,885 1,861 1,250

جدول رقم 6- صادرات منتجات صناعة الاغذية حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر كانون الأول من العام 2016

البلد المصدَّر إليه سوريا المملكة العربية السعودية الامارات العربية المتحدة الولايات المتحدة الاميركية قطر العراق هولندا كندا

القيمة بآلاف الدولارات 13,462 5,009 2,571 2,356 1,950 1,403 1,104 1,091

جدول رقم 7 – صادرات منتجات الصناعات الكيماوية حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر كانون الأول من العام 2015

البلد المصدَّر إليه تركيا المملكة العربية السعودية العراق الامارات العربية المتحدة الاردن سويسرا الكويت اسبانيا

القيمة بآلاف الدولارات 9,458 7,381 6,301 4,109 2,449 2,430 2,385 2,285

جدول رقم 8 – صادرات منتجات الصناعات الكيماوية حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر كانون الأول من العام 2016

البلد المصدَّر إليه تركيا العراق الامارات العربية المتحدة فرنسا المملكة العربية السعودية ايطاليا اليونان سوريا

القيمة بآلاف الدولارات 4,608 4,267 3,917 3,897 3,359 2,569 1,537 1,417

جدول رقم 9 – صادرات الآلات والاجهزة والمعدات الكهربائية حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر كانون الأول من العام 2015

البلد المصدَّر إليه المملكة العربية السعودية العراق سوريا الامارات العربية المتحدة الجزائر غانا مصر الجماهيرية الليبية

القيمة بآلاف الدولارات 12,505 5,201 3,401 3,101 2,954 2,770 2,451 2,346

جدول رقم10- صادرات الآلات والاجهزة والمعدات الكهربائية حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر كانون الأول من العام 2016

البلد المصدَّر إليه المملكة العربية السعودية سوريا العراق الامارات العربية المتحدة الجماهيرية الليبية الجزائر الكويت غانا

القيمة بآلاف الدولارات 5,430 4,172 4,007 2,609 2,346 2,336 1,948 1,721

جدول رقم 12- توزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج المصدَّر وتكتلات الدول خلال شهر كانون الأول من العام 2016

الدول العربية الدول الأوروبية الدول الاوقيانية الدول الآسيوية

غير العربية الدول الأميركية الدول الأفريقية

غير العربية مختلف* المجموع

منتجات المملكة الحيوانية 273 7 5 46 162 494

منتجات المملكة النباتية 2,641 658 92 473 272 307 4,443

شحوم ودهون وزيوت 2,222 682 284 80 1,106 104 20 4,498

منتجات صناعة الأغذية 29,040 5,222 839 646 3,693 1,733 383 41,556

منتجات معدنية 275 31 7 2 23 109 447

منتجات الصناعات الكيماوية 17,815 9,023 78 5,247 219 1,247 80 33,709

لدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوعاته 6,690 1,301 1 743 260 1,948 82 11,024

جلود، جلود بفراء ومصنوعاتها 503 225 58 46 1 834

خشب ومصنوعاته 1,352 27 21 97 1,498

ورق وكرتون ومصنوعاتهما 10,406 935 14 618 28 1,267 114 13,384

مواد نسيجية ومصنوعاتها 3,506 2,598 3 208 620 546 109 7,589

أحذية، أغطية رأس، ريش 1,227 12 9 8 2 1,258

مصنوعات من حجر جبس اسمنت 1,103 102 4 3 70 452 1,733

لؤلؤ، أحجار كريمة وشبه كريمة، معادن ثمينة (دون الماس الخام وسبائك الذهب والفضة بشكلها الخامي) 7,762 740 1,045 469 90 10,106

معادن عادية ومصنوعاتها 3,607 7,548 85 13,276 973 3,097 297 28,884

آلات وأجهزة ومعدات كهربائية 27,976 2,505 73 1,910 364 11,873 531 45,233

معدات نقل 445 250 3 220 32 557 100 1,607

أدوات وأجهزة للبصريات 536 350 3 13 112 1,015

أسلحة وذخائر 8 8

سلع ومنتجات مختلفة 4,780 568 17 529 63 984 19 6,959

المجموع 122,170 32,784 1,493 25,100 8,230 24,655 1,847 216,279

الأرقام المبينة أعلاه هي بآلاف الدولارات

*يشمل “مختلف” البضاعة المصدرة إلى السوق الحرة وتلك التي تزود بها السفن والطائرات.

جدول رقم 13- توزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر كانون الأول من العام 2016

البلد المصدَّر إليه المملكة العربية السعودية سوريا الامارات العربية المتحدة العراق تركيا فرنسا الاردن قطر

القيمة بآلاف الدولارات 24,667 24,180 20,090 14,856 11,711 7,403 6,571 6,538

البلد المصدَّر إليه الكويت مصر ايطاليا الولايات المتحدة الاميركية اليونان جمهورية كوريا الجزائر ساحل العاج

القيمة بآلاف الدولارات 5,731 5,339 5,155 4,845 4,736 4,474 4,068 3,396

البلد المصدَّر إليه الجماهيرية الليبية الكونغو المانيا هولندا ليبيريا ايران سويسرا غانا

القيمة بآلاف الدولارات 2,773 2,515 2,487 2,434 2,321 2,225 2,150 2,147

جدول رقم 14- توزيع البلدان المصدَّر إليها حسب تكتلات الدول وقيمة الصادرات خلال شهر كانون الأول من العام 2016

قيمة الصادرات (مليون د.أ.) الدول العربية الدول الأوروبية الدول الاوقيانية الدول الآسيوية

غير العربية الدول الأميركية الدول الإفريقية

غير العربية المجموع

[0-1[ 5 37 4 21 24 34 125

[1-5[ 6 7 1 6 2 10 32

[5-10[ 4 2 6

[10-15[ 1 1 2

أكثر من 15 مليون د.أ. 3 3

المجموع 19 46 5 28 26 44 168

جدول رقم 15- توزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج وأبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر كانون الأول من العام 2016

منتجات المملكة الحيوانية العراق ساحل العاج قطر الولايات المتحدة الاميركية الامارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية الكويت ليبيريا

القيمة بآلاف الدولارات 155 117 46 45 36 18 16 14

منتجات المملكة النباتية المملكة العربية السعودية الامارات العربية المتحدة تركيا الاردن المانيا هولندا الجزائر قطر

القيمة بآلاف الدولارات 695 653 456 423 278 214 207 175

شحوم ودهون وزيوت الولايات المتحدة الاميركية المملكة العربية السعودية الامارات العربية المتحدة الكويت كندا العراق اسبانيا استراليا

القيمة بآلاف الدولارات 638 566 458 380 346 308 297 282

منتجات معدنية سوريا مختلف ايطاليا الاردن سيراليون الكونغو قطر تشيكيا

القيمة بآلاف الدولارات 255 109 25 8 7 7 7 4

لدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوعاته سوريا المملكة العربية السعودية العراق مصر اسبانيا ساحل العاج الاردن قطر

القيمة بآلاف الدولارات 2,153 1,750 664 601 443 369 356 270

جلود، جلود بفراء ومصنوعاتها قطر الامارات العربية المتحدة ايطاليا مصر البرتغال تركيا البحرين سويسرا

القيمة بآلاف الدولارات 184 129 92 83 55 45 42 37

خشب ومصنوعاته الاردن العراق سوريا المملكة العربية السعودية قطر الكويت الامارات العربية المتحدة غينيا

القيمة بآلاف الدولارات 421 367 180 128 110 72 59 31

ورق وكرتون ومصنوعاتهما العراق المملكة العربية السعودية مصر المغرب سوريا الجزائر البحرين الامارات العربية المتحدة

القيمة بآلاف الدولارات 2,662 1,356 1,128 1,023 995 807 742 699

جدول رقم 15 -(تابع) توزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج وأبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر كانون الأول من العام 2016

المواد النسيجية ومصنوعاتها سويسرا الامارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية سوريا قطر ايطاليا الكويت فرنسا

القيمة بآلاف الدولارات 1,428 910 723 572 487 314 296 295

أحذية، أغطية رأس، ريش المملكة العربية السعودية الكويت الامارات العربية المتحدة الاردن مصر ايطاليا قطر الكونغو

القيمة بآلاف الدولارات 999 109 80 19 11 10 9 7

مصنوعات من حجر جبس اسمنت قطر الكويت الاردن ليبيريا فرنسا المملكة العربية السعودية الغابون الولايات المتحدة الاميركية

القيمة بآلاف الدولارات 508 213 133 106 97 94 85 57

لؤلؤ، احجار كريمة وشبه كريمة، معادن ثمينة* الامارات العربية المتحدة هونغ كونغ المملكة العربية السعودية الولايات المتحدة الاميركية سويسرا الاردن فرنسا قطر

القيمة بآلاف الدولارات 6,558 921 683 469 463 381 169 97

معدات نقل ساحل العاج ايران سوريا مختلف الامارات العربية المتحدة غانا فرنسا هولندا

القيمة بآلاف الدولارات 351 217 153 100 98 87 74 73

ادوات واجهزة للبصريات المملكة المتحدة الامارات العربية المتحدة الاردن فرنسا البحرين فولتا العليا سوريا المملكة العربية السعودية

القيمة بآلاف الدولارات 194 148 100 96 88 80 72 60

اسلحة وذخائر الاردن

القيمة بآلاف الدولارات 7

سلع ومنتجات مختلفة المملكة العربية السعودية الامارات العربية المتحدة الهند العراق قطر المانيا الكويت ساحل العاج

القيمة بآلاف الدولارات 2,822 515 464 405 378 342 306 300

*(دون الماس الخام وسبائك الذهب والفضة بشكلها الخامي والتي بلغت قيمتها هذا الشهر 37.7 مليون د.أ)

*صنفت الآلات والمعدات في هذا الجدول بحسب القطاعات الصناعية العائدة لها في حين تضمن البند “مختلف” الآلات والمعدات التي من الممكن استعمالها في عدة قطاعات.