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الاتحاد اللبناني لبيوت الشباب يواصل تحضيراته للمؤتمر العربي الثالث للسياحة الشبابية

فبراير 27, 2017

يواصل الاتحاد اللبناني لبيوت الشباب تحضيراته لتنظيم المؤتمر العربي الثالث للسياحة الشبابية مطلع شهر أذار المقبل في فندق الكومودور في بيروت، يشارك في المؤتمر رئيس الاتحاد العربي لجمعيات بيوت الشباب عبد العزيز العماري واعضاء مجلس ادارة الإتحاد، ورؤساء وكوادر جمعيات بيوت الشباب العربية من 13 دولة عربية.

ويفتتح المؤتمر نهار الجمعة في 3 اذار المقبل الساعة العاشرة صباحا، برعاية معالي وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، ويستمر على مدى خمسة ايام، ويتضمن زيارات للمدن اللبنانية التاريخية والسياحية وجلسات عمل حول السياحة الشبابية وسبل تطويرها.

واشار رئيس الإتحاد احمد حسن رمضان بأن “هذا المؤتمر يأتي في اطار الإحتفال بمرور 60 سنة على حركة بيوت الشباب في لبنان، ومن المتوقع ان يساهم في تعزيز حضور الوفود الشبابية الى لبنان خصوصا في مرحلة الإستقرار التي يشهدها لبنان في هذه المرحلة”.

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يواصل الاتحاد اللبناني لبيوت الشباب تحضيراته لتنظيم المؤتمر العربي الثالث للسياحة الشبابية مطلع شهر أذار المقبل في فندق الكومودور في بيروت، يشارك في المؤتمر رئيس الاتحاد العربي لجمعيات بيوت الشباب عبد العزيز العماري واعضاء مجلس ادارة الإتحاد، ورؤساء وكوادر جمعيات بيوت الشباب العربية من 13 دولة عربية.

ويفتتح المؤتمر نهار الجمعة في 3 اذار المقبل الساعة العاشرة صباحا، برعاية معالي وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، ويستمر على مدى خمسة ايام، ويتضمن زيارات للمدن اللبنانية التاريخية والسياحية وجلسات عمل حول السياحة الشبابية وسبل تطويرها.

واشار رئيس الإتحاد احمد حسن رمضان بأن “هذا المؤتمر يأتي في اطار الإحتفال بمرور 60 سنة على حركة بيوت الشباب في لبنان، ومن المتوقع ان يساهم في تعزيز حضور الوفود الشبابية الى لبنان خصوصا في مرحلة الإستقرار التي يشهدها لبنان في هذه المرحلة”.

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