الأردن يختتم مشاريع ممولة أميركياً لشبكات المياه والصرف الصحي

رعى وزير المياه والري الأردني حازم الناصر حفل اختتام مشاريع تحدي الألفية الأميركية والهادفة إلى تطوير شبكات المياه والصرف الصحي في محافظة الزرقاء وتوسعة محطة الخربة السمراء لتنقية مياه الصرف الصحي، وذلك بموجب بنود المنحة المقدمة من «مؤسسة تحدي الألفية» التابعة للحكومة الأميركية وقيمتها 275 مليون دولار.

وقال خلال الحفل الذي حضرته السفيرة الأميركية في عمّان أليس ويلز ونائب الرئيس الإقليمي لـ «مؤسسة تحدّي الألفيّة» لمنطقة أوروبا وآسيا والباسيفيك وأميركا اللاتينية فاطمة سومار، إن «وزارة المياه والري ستواصل من خلال شركة مياهنا جهودها لمواصلة إنجاح الأعمال والتأكد من مطابقتها وقدرتها على خدمة المواطن في هذه المناطق».

وأضاف أن «إنجاز هذه المشاريع يكفل توفير خدمات متميزة للمواطنين خلال العقدين المقبلين، كما أن التعاون والدعم الأميركي المستمر لقطاع المياه كان لهما الأثر الأكبر في تمكين إدارة قطاع المياه من التخفيف من حدة الأوضاع التي يعانيها المواطنون الأردنيون نتيجة الأعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين التي رفعت الطلب على المياه إلى مستويات قياسية».

بدورها قالت ويلز إن «الشراكة الأردنية الأميركية مستمرة منذ أكثر من 60 عاماً عبر تمويل ودعم وتنفيذ مشاريع مائية استراتيجية في الأردن لمواجهة الأعباء الكبيرة التي تواجهها المملكة». وأكدت اهتمام الولايات المتحدة بدعم مشاريع استراتيجية أخرى مثل مشروع ناقل البحرين لتوفير مصادر مياه إضافية ولحماية البحر الميت.

وقال المدير التنفيذي لـ «شركة تحدّي الألفيّة» كمال الزعبي إن «الشركة استكملت كل مشاريعها بنجاح ضمن الإطار الزمني المحدد، كما أنجزت أعمالها بكفاءة وفاعلية واستطاعت خلق شراكة مع المواطنين والأهالي في الزرقاء والرصيفة، ما أدى إلى وفورات مالية بلغت قيمتها نحو 23 مليون دولار استفادت منها الشركة في توسعة نطاق العمل في مشاريعها والوصول إلى مناطق جديدة لم تكن ضمن خطتها».