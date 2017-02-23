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أبي خليل في ورشة عمل مع شركات البترول العالمية: الدولة عازمة على إكمال دورة التراخيص الأولى

فبراير 23, 2017

عقدت وزارة الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول، ورشة عمل مع شركات بترول عالمية مؤهلة للاشتراك في دورة التراخيص الأولى وشركات بترولية أخرى مهتمة بالاشتراك في دورة التأهيل المفتوحة حاليا أمام الشركات، في حضور وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل.

وأعلن ابي خليل “عزم الدولة اللبنانية على استكمال دورة التراخيص الأولى وتلزيم الاستكشاف والإنتاج في المياه البحرية اللبنانية الى الشركات الرابحة وفقا لدفتر الشروط”، وأكد “أن الدولة اللبنانية قد اعتمدت معايير شفافة من أجل تلزيم بلوكاتها البحرية”، معلنا “تمسك الوزارة والهيئة بقواعد الشفافية”، ومذكرا “بقرار مجلس الوزراء إعلان نية لبنان الانضمام الى مبادرة الشفافية العالمية في الصناعة الاستخراجية”.

وتحدث رئيس مجلس إدارة هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط واكد “على أهمية ورشة العمل مع الشركات المؤهلة والشركات الراغبة في التأهيل لهذه الدورة، من خلال تبادل المعلومات مع هذه الشركات لتوضيح إجراءات الاشتراك في المزايدة”.

ثم عرضت الهيئة لخارطة الطريق المتعلقة باستكمال دورة التراخيص الأولى، وتفاصيل متعلقة بنموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج ودفتر الشروط الخاص بهذه الدورة وكذلك الشروط المطلوب توفرها في الشركات من أجل تأهيلها للاشتراك في دورة التراخيص الأولى عملا بأحكام المرسوم 9882/2013.

وأجابت الهيئة على الأسئلة التي تم طرحها من قبل ممثلي الشركات خلال جلسات حوار حُصصت لهذه الغاية.

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عقدت وزارة الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول، ورشة عمل مع شركات بترول عالمية مؤهلة للاشتراك في دورة التراخيص الأولى وشركات بترولية أخرى مهتمة بالاشتراك في دورة التأهيل المفتوحة حاليا أمام الشركات، في حضور وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل.

وأعلن ابي خليل “عزم الدولة اللبنانية على استكمال دورة التراخيص الأولى وتلزيم الاستكشاف والإنتاج في المياه البحرية اللبنانية الى الشركات الرابحة وفقا لدفتر الشروط”، وأكد “أن الدولة اللبنانية قد اعتمدت معايير شفافة من أجل تلزيم بلوكاتها البحرية”، معلنا “تمسك الوزارة والهيئة بقواعد الشفافية”، ومذكرا “بقرار مجلس الوزراء إعلان نية لبنان الانضمام الى مبادرة الشفافية العالمية في الصناعة الاستخراجية”.

وتحدث رئيس مجلس إدارة هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط واكد “على أهمية ورشة العمل مع الشركات المؤهلة والشركات الراغبة في التأهيل لهذه الدورة، من خلال تبادل المعلومات مع هذه الشركات لتوضيح إجراءات الاشتراك في المزايدة”.

ثم عرضت الهيئة لخارطة الطريق المتعلقة باستكمال دورة التراخيص الأولى، وتفاصيل متعلقة بنموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج ودفتر الشروط الخاص بهذه الدورة وكذلك الشروط المطلوب توفرها في الشركات من أجل تأهيلها للاشتراك في دورة التراخيص الأولى عملا بأحكام المرسوم 9882/2013.

وأجابت الهيئة على الأسئلة التي تم طرحها من قبل ممثلي الشركات خلال جلسات حوار حُصصت لهذه الغاية.

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