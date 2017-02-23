أوجيرو: تعطل خدمة DSL عن بعض قرى الجنوب على أن تعود ظهر غد

أعلنت هيئة “أوجيرو” في بيان، عن “توقف خدمة الDSL في المناطق التالية: حومين، جباع، كفرحتى، رومين، وعربصاليم، نتيجة عطل طرأ على شبكة الألياف الضوئية”.

وأشار البيان إلى أن “الاصلاحات تتطلب أعمال صيانة على البنى التحية، ويتوقع أن تعود الخدمة ظهر اليوم “.