أوجيرو: تعطل خدمة DSL عن بعض قرى الجنوب على أن تعود ظهر غد
فبراير 23, 2017
أعلنت هيئة “أوجيرو” في بيان، عن “توقف خدمة الDSL في المناطق التالية: حومين، جباع، كفرحتى، رومين، وعربصاليم، نتيجة عطل طرأ على شبكة الألياف الضوئية”.
وأشار البيان إلى أن “الاصلاحات تتطلب أعمال صيانة على البنى التحية، ويتوقع أن تعود الخدمة ظهر اليوم “.
أعلنت هيئة “أوجيرو” في بيان، عن “توقف خدمة الDSL في المناطق التالية: حومين، جباع، كفرحتى، رومين، وعربصاليم، نتيجة عطل طرأ على شبكة الألياف الضوئية”.
وأشار البيان إلى أن “الاصلاحات تتطلب أعمال صيانة على البنى التحية، ويتوقع أن تعود الخدمة ظهر اليوم “.