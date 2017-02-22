محاضرة حول النماذج القانونية لتطوير النفط والغاز ضمن محاضرات كرسي رامي مخزومي في حوكمة الشركات

نظمت كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت ومعهد حوكمة محاضرة تحت عنوان “نماذج قانونية لتطوير قطاع النفط والغاز: ما هي خيارات الدولة”، ألقاها نائب مدير شؤون التدويل في جامعة أبردين البروفسور جون باترسون، ضمن سلسلة محاضرات “كرسي رامي مخزومي في حوكمة الشركات”، وذلك بحضور رئيس “منتدى الحوار الوطني” فؤاد مخزومي وعقيلته مي رئيسة مؤسسة مخزومي، إقتصاديين وخبراء في مجال النفط والغاز وحشد من الطلاب والإعلاميين.

مخزومي

بداية رحب مخزومي في كلمة بالبروفسور باترسون، لافتا إلى أن “نجله الراحل رامي كان لديه إيمانا قويا بحوكمة الشركات، وبأن الاستثمار لا يمكن أن يتم إلا بإعتماد الشفافية، وضمان عدم تحويل رأس المال المستثمر إلى أدوات سياسية”.

وأشار إلى أن “المشهد الاقتصادي للبلد ليس زاهيا، فنحن نرزح تحت دين يفوق 78 مليار دولار في مجتمع شاب”، وخاطب الشباب، داعيا إياهم إلى “عدم التخلي عن دورهم في إحداث تغيير ما، سواء في المجتمع أم في الإقتصاد أو في السياسة، وأن يخطوا الخطوة الأولى نحو هذا التغيير من بوابة النفط والغاز”، لافتا إلى أن “هذه الثروة ستجعل البلد يتوقف عن لعب دور الساعي وراء المساعدات دائما”.

وأكد مخزومي للشباب أنهم “قادرون على التغيير يدا بيد مع المجتمع المدني ليشكلوا قوة حقيقية من أجل التغيير”، معتبرا أن “الشفافية يجب أن تكون في مقدمة الأهداف الواجب تحقيقها، لنتأكد أن لبنان كله سيستفيد من هذه الثروة”. ودعاهم أيضا “للتعبير عن مواقفهم وآرائهم بكل الوسائل لا سيما في مواقع التواصل الاجتماعي لأن “لبنان بيحرز” بذل أقصى الجهود من أجل نهضته”.

باترسون

من جهته باترسون، تحدث عن “المخاطر والتبعات التي يجب على الحكومة أي حكومة في العالم توقعها عند البدء في عمليات الإستكشاف والتنقيب ومن ثم إستخراج النفط والغاز”، لافتا إلى أن “هذا الملف من الملفات الإستراتيجية الهامة”، ومشيرا إلى أنه “ليس مضمون النتائج دائما”.

وأيد “إنشاء شركة وطنية لإدارة قطاع النفط تحفظ المصالح الإستراتيجية وحقوق الشركات العالمية التي ترغب في دخول المناقصات”، معتبرا أن “هذه المسألة معقدة لأنها تعكس أحيانا تضاربا في مصالح الطرفين”. مشددا على أن “الشركات العالمية تريد بيئة سليمة قبل إطلاق عمليات التنقيب والإستخراج، أهمها الاستقرار السياسي والتشريعات التي تراعي مصالح الشركات والدولة”.