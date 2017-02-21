ملاحظات أولية قبل الموازنة !

في البلد ضجيج عن الموازنة وجلسات متتابعة وعلماء وخبراء وافكار واقتراحات، ولكن في قلب هذه العاصفة لا بد من ايراد جملة ملاحظات:

إنّ الفكر الذي حكم هذه الموازنة كما غيرها منذ ٢٥سنة، وربما قبل ايضاً، هو نفسه، وإنّ ضجيج الهيئات الاقتصادية الرافض لأي زيادة ضريبية تطال اصحاب الأموال هو نفسه، وإن الركيزة الأساس للفكر الضريبي في لبنان لا تزال هي هي، أي تحميل المواطن صاحب الدخل المحدود والأجير والموظف العبء الضريبي الأكبر.

إنّ الموازنة المقترحة اليوم هي تجميع للإيرادات والنفقات، دون أي رؤية اقتصادية، بينما الموازنة المطلوبة فعلاً والتي تحمل رؤية وتوجهات هي التي يبدأ نقاشها خلال شهرين، أي موازنة ٢٠١٨، علماً انه من الضروري والملحّ أن تُقرّ موازنة ليعود انتظام المالية العامة واحترام الدستور والقانون.

إنّ مشروع الموازنة المطروح حمل ضريبتين جديدتين اصلاحيتين ،وهما رفع ضريبة الفوائد من ٥ الى ٧٪‏ وعدم السماح للمصارف بحسمها من ارباحها، وضريبة على الربح العقاري بنسبة ١٥٪.‏

إنّ عدم تذكر القوى السياسية أنّ سلة الإجراءات الضريبية مُقرّة في الهيئة العامة لمجلس النواب منذ سنتين ومربوطة باقرار السلسلة، تعكس مدى الالتزام والاقتناع بقضايا الناس وبالاصلاح !

حجم التكاذب لدى القوى السياسية بما خَص سلسلة الرتب والرواتب تكشفه وقائع الاجتماعات المغلقة، فيما التصريحات العلنية مغايرة.

يترافق نقاش الموازنة اليوم مع استمرار العمل بالمناقصات المطعون فيها من الهيئات الرقابية، والتي تبلغ حوالي نصف عجز الموازنة، في وقت يمكن للسلطة السياسية أن تلغيها وتلغي “الهدر” فيها بشحطة قلم !

إنّ الاستحقاقات المالية على لبنان خلال العام الحالي كبيرة جداً، ولا نقاش فيها او في كيفية تأمينها.

بدائل الضرائب موجودة، وخيارات كثيرة متوفرة، ولكنّ الخيارات لا تزال هي هي !!