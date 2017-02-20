اقرار مشروع الانضمام الى اتفاقية انشاء البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلستها المقررة برئاسة النائب نبيل دي فريج وفي حضور النواب : علي بزي، هنري حلو، انطوان زهرا، فادي الهبر، سيبو قالبكيان، كامل الرفاعي، واعتذر النائب امين وهبي درست لجنة مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم /3321/ تاريخ 27/4/2016، الرامي الى طلب الموافقة على الانضمام الى اتفاقية انشاء البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية(EBRD).

حضر الجلسة: رئيس مصلحة التخطيط – مديرية الدين العام حسن حمدان، علاقات دولية – وزارة الاقتصاد والتجارة رفيف برو، رئيس دائرة الدراسات القانونية وزارة الاقتصاد والتجارة مارلين نعمة.

بعد الدرس والمناقشة والاطلاع على الاسباب الموجبة لمشروع القانون والاستماع الى وجهة نظر السادة النواب والسادة الحاضرين أصحاب الاختصاص اقرت اللجنة مشروع القانون كما ورد في الحكومة.