كيدانيان التقى وزيرة السياحة الاردنية عيناب: لدعم وتنشيط السياحة بين البلدين وخصوصا الدينية

استقبل وزير السياحة اواديس كيدانيان، اليوم في حضور المدير العام للوزارة ندى السردوك، وزيرة السياحة في الاردن لينا عيناب على رأس وفد ضم: المدير العام لهيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات، المدير العام للسياحة لؤي ايوب، سفير الاردن في لبنان نبيل مصاروة، حيث تم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وخصوصا على الصعيد السياحي.

عيناب

بعد الاجتماع، قالت الوزيرة عيناب: “نحن سعداء بوجودنا في بلدنا الثاني لبنان، والهدف من الزيارة دعم وتنشيط السياحة بين البلدين ضمن برامج مشتركة”.

واضافت: “سنعقد لقاءات مع القطاع الخاص حيث سيتم التركيز في هذه الزيارة على السياحة الدينية بين البلدين، كما سنعقد اجتماعا مع غبطة البطريرك الماروني للغاية نفسها”.

وأوضحت “ان الاجتماع مع الوزير كيدانيان كان من اجل درس كيفية دعم موضوع السياحة الدينية للبلدين، واشكر معالي الوزير على حسن الاستقبال خصوصا واننا نحس عند زيارتنا هذا البلد اننا في بلدنا الثاني”.

كيدانيان

من جهته، رحب الوزير كيدانيان بالوزيرة الاردنية والوفد المرافق، معتبرا “ان هذه الزيارة خطوة مهمة واساسية لاننا دولتان قادرتان على القيام بجهد سياحي موحد في اطار التنسيق، خصوصا وان الاردن معروفة بسياحتها الدينية وكذلك لبنان الذي لديه مقومات سياحية دينية، ويمكن بمكان التسويق لسياحتنا الدينية المشتركة للغرب او لدول الخليج او الدول العربية، لان المسار يمكن ان يكون المسار واحدا بدءا من الاردن وصولا الى الاماكن الدينية في لبنان”.

واضاف الوزير كيدانيان: “بعد الاستقرار في لبنان ومجيء وزيرة السياحة في الاردن ندعو بهذه المناسبة اشقاءنا الاردنيين الى العودة الى لبنان بعد ان انخفض عددهم بسبب الاحداث في المنطقة، وهي فرصة لنكرر الدعوة لاخواننا السياح الاردنيين للعودة الى لبنان”.

وتابع: “كما تحدثنا في التعاون الوثيق بين لبنان والاردن، خصوصا على صعيد القطاع الخاص لاعادة تحفيز وتشجيع اللبنانيين والاردنيين على الزيارات المتبادلة لاعادة الدولتين الى خارطة السياحة العالمية”.