«نيكاي» يرتفع وسط تعاملات ضعيفة

صعد مؤشر «نيكاي» القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم (الإثنين)، مسجلاً مكاسب بسيطة وسط تعاملات اتسمت بالتقلب نتيجة أحجام التداول الضعيفة مع عزوف المستثمرين عن التداول في ضوء إغلاق الأسواق الأميركية لمناسبة عطلة.

وزاد «نيكاي» 0.1 في المئة إلى 19251.08 نقطة بعدما كان متراجعاً في التعاملات الصباحية.

وصعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.2 في المئة إلى 1547.01 نقطة مع تداول 1.497 بليون سهم فقط وهو أقل مستوى منذ 16 كانون الثاني (يناير). وبلغت قيمة التعاملات 1.7 تريليون ين وهو الأقل منذ 20 كانون الأول (ديسمبر).

وارتفع مؤشر «جيه بي اكس نيكاي 400» بنسبة 0.2 في المئة إلى13875.93 نقطة.