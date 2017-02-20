صفر في المئة نمو رصيد العراق في «المركزي» الأميركي من مبيعات النفط

بعدما تجاوز النمو في رصيد العراق لدى مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي 221 في المئة، تراجعت إلى صفر في المئة خلال العامين الماضيين، نتيجة سحب المبلغ المحول من مبيعات النفط العراقي لمصلحة خزينة الدولة، لسد النفقات الجارية وتكاليف الحرب وتسديد الدَيْن الخارجي والداخلي وفوائده الضخمة.

ويعتمد اقتصاد العراق على النفط كمورد وحيد لتمويل موازنته السنوية بنسبة 95 في المئة، ويُعد من البلدان القليلة غير المستغلة لمواردها الكثيرة الأخرى، مثل الغاز والكبريت والفوسفات والسليكا وغيرها من المعادن.

وقالت نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نورة سالم في حديث الى «الحياة»، إن للعراق «صندوقين خارجيين تودع فيهما أموال عائدات مبيعات البترول، الأول هو حساب صندوق تنمية العراق أو «الحساب الرقم واحد»، وهو مفتوح داخل الاحتياط الفيديرالي، وتُحوّل إليه عائدات بيع النفط. والثاني هو صندوق حساب العراق «الحساب الرقم 2»، وهو مفتوح في مجلس الاحتياط فرع نيويورك، تُودع فيه احتياطات البنك المركزي العراقي».

وأكدت أن «هذه الاحتياطات العراقية لا تزال محمية، حتى بعد تسلم الرئيس الأميركي الجديد مهماته، بموجب قرار أميركي سابق، ولا يمكن أي جهة مصادرتها او الحجز عليها، كونها في حساب فيديرالي ضمن تعاملات بين بنوك مركزية». ولفتت إلى أن «استقطاعات الخمسة في المئة لمصلحة تعويض الكويت متوقفة بموجب اتفاق بين البلدين حتى نهاية العام الحالي، وتُحوّل في شكل مباشر كل مبالغ مبيعات النفط إلى العراق». وشددت سالم على أن عمليات سحب غير مشروعة «أمر صعب جداً، لأن أوامر السحب وتحويل المبالغ من هذا الحساب لا تتم إلا بموجب كتاب يُرسل إلى «المركزي» الأميركي توقعه ثلاثة أطراف، هم رئيس الحكومة العراقية ووزير المال ومحافظ البنك المركزي». واستناداً إلى المؤشرات المالية، بلغت كميات النفط المصدرة العام الماضي، بليون و423 مليون و231 ألف برميل، وسُجلت أكبر كمية تصدير في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بالغة 2 مليون و988 ألفاً، وأقل كمية في كانون الثاني (يناير) الماضي، وبلغت مليون و643 األف برميل».

وعن نمو أرصدة العراق الخارجية أوضحت أنها «تخطت 127 في المئة عام 2005، وزادت نسب النمو هذه في شكل ملحوظ في الأعوام التـــالية، لترتفع إلى 147 في المئة حتى بلغت 222 في المئة عام 2011. ثم بدأت التراجع تدريجاً ووصلت الى 11 في المئة عام 2014، ثم إلى صفر في المئة عام 2015 ومثلها العام الماضي».

ويواجه العراق منذ العام 2015 أزمة مالية خانقة إثر تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، تقابلها زيادة في الإنفاق الضخم لتمويل الحرب على تنظيم داعش وتأمين متطلبات الانفاق الحكومي.

وتتخطى النفقات التشغيلية 80 في المئة من حجم الموازنة، إذ يشير خبراء إلى وجود أكثر من 3.2 مليون موظف يمثلون شريحة المتقاعدين. فيما عجز القطاع الخاص عن استقطاب اليد العاملة لبقائه قطاعاً خاملاً منذ العام 2003». وأمل خبراء في أن تستفيد الحكومة من هذه الأزمة المالية.