صندوق التنمية العقاري: المصارف ستكون جاهزة لتمويل المستفيدين

أعلن المشرف العام على صندوق التنمية العقاري السعودي أيهم اليوسف إن المصارف والمؤسسات التمويلية التي تم التوقيع معها في وقت سابق ستكون جاهزة لتمويل المستفيدين خلال 3 إلى 4 أشهر.

وأشار اليوسف إلى أن الصندوق سوف يلغي بعض برامجه بعد الانتهاء من قوائم المستفيدين على أن يتم تحديث برامج جديدة، مضيفا أن الصندوق سيوقف استقبال الطلبات بعد انتهاء قوائم الانتظار الموجودة لديه بعد خمس سنوات.

وقال إن صندوق التنمية العقاري يستهدف تمويل 90 ألف مستحق للمنتج التمويلي سنويا بدلا من 85 ألف مستفيد، خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة.