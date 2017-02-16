كي لا يكون الرقم وجهة نظر
medium_2017-02-16-cda9e2bd7c

صندوق التنمية العقاري: المصارف ستكون جاهزة لتمويل المستفيدين

فبراير 16, 2017

أعلن المشرف العام على صندوق التنمية العقاري السعودي أيهم اليوسف إن المصارف والمؤسسات التمويلية التي تم التوقيع معها في وقت سابق ستكون جاهزة لتمويل المستفيدين خلال 3 إلى 4 أشهر.

وأشار اليوسف إلى أن الصندوق سوف يلغي بعض برامجه بعد الانتهاء من قوائم المستفيدين على أن يتم تحديث برامج جديدة، مضيفا أن الصندوق سيوقف استقبال الطلبات بعد انتهاء قوائم الانتظار الموجودة لديه بعد خمس سنوات.

وقال إن صندوق التنمية العقاري يستهدف تمويل 90 ألف مستحق للمنتج التمويلي سنويا بدلا من 85 ألف مستفيد، خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة.

تقديم تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعلن المشرف العام على صندوق التنمية العقاري السعودي أيهم اليوسف إن المصارف والمؤسسات التمويلية التي تم التوقيع معها في وقت سابق ستكون جاهزة لتمويل المستفيدين خلال 3 إلى 4 أشهر.

وأشار اليوسف إلى أن الصندوق سوف يلغي بعض برامجه بعد الانتهاء من قوائم المستفيدين على أن يتم تحديث برامج جديدة، مضيفا أن الصندوق سيوقف استقبال الطلبات بعد انتهاء قوائم الانتظار الموجودة لديه بعد خمس سنوات.

وقال إن صندوق التنمية العقاري يستهدف تمويل 90 ألف مستحق للمنتج التمويلي سنويا بدلا من 85 ألف مستفيد، خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة.

تقديم تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Share This

Share This

Share this post with your friends!