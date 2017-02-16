أوكرانيا تعلن حال الطوارئ في قطاع الطاقة

أعلنت أوكرانيا حال الطوارئ في قطاع الطاقة محذرة من أن البلاد قد تشهد تقنيناً كهربائياً بسبب استمرار متمردين منذ أسبوعين في منع وصول إمدادات الفحم الحجري من الشرق الخاضع لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا.

وصدر قرار فرض حال الطوارئ في قطاع الطاقة أمس (الأربعاء) بعد اجتماع لمجلس الوزراء لبحث سبل دفع المواطنين لخفض استهلاك الكهرباء.

وتعمل المحطات الحرارية في أوكرانيا على نوع محدد من الفحم الحجري لا يوجد إلا في شرق البلاد الخاضع منذ ثلاثة أعوام لسيطرة متمردين موالين لموسكو، وعلى رغم الحرب الدائرة في الشرق استمرت كييف في شراء الفحم المستخرج من هذه المنطقة الانفصالية، والذي يتم إيصاله إلى المحطات الحرارية إلى بقية البلاد من طريق النقل الحديدي.

ولكن القوميون المتشددون قطعوا منذ أسبوعين الطريق الحديدي المستخدم في نقل شحنات الفحم الحجري من الشرق الانفصالي لأنهم يرون أنه يجب على الحكومة أن لا تجري أي تعاملات تجارية مع الانفصاليين.

وبعد قرار مجلس الوزراء قال وزير الطاقة ايغور ناساليك أن الأولوية المطلقة الآن هي أن يبذل المواطنون قصارى جهدهم للاقتصاد في استهلاك الطاقة الكهربائية، وإلا ستضطر الحكومة إلى «فرض نظام تقنين للتيار الكهربائي لتأمين التوازن في نظام الطاقة الأوكراني».

وأوضح ناساليك أن الحكومة ستعمد في إطار سعيها إلى حل هذه الأزمة إلى زيادة الإنتاج في المحطات الحرارية العاملة على الغاز لتخفيف الاعتماد على تلك العاملة على الفحم الحجري.

من جهته وصف رئيس الحكومة فولوديمير غرويسمان قطع السكة الحديد بـ«الجريمة»، مؤكداً أن ما يقوم به القوميون المتشددون «يمكن أن يقطع الكهرباء عن مستشفيات ومنازل أوكرانية»