كي لا يكون الرقم وجهة نظر
Employees of a foreign exchange trading company work near monitors showing U.S. President Donald Trump (top C), the Japanese yen's exchange rate against the U.S. dollar (top L) and Japan's Nikkei share average (R) in Tokyo, Japan, January 23, 2017. REUTERS/Toru Hanai

«نيكاي» يغلق منخفضاً مع توقف الاتجاه النزولي للين

فبراير 16, 2017

تراجعت الأسهم اليابانية في ختام التعاملات اليوم (الخميس) مع توقف تراجع الين بما دفع المستثمرين إلى جني الأرباح وإن كانت أسهم القطاع المالي واصلت أدائها الذي يفوق أداء السوق بدعم زيادة العائد على السندات الأميركية.

ونزل المؤشر «نيكاي» القياسي 0.5 في المئة ليغلق عند 19347.53 نقطة بعد صعوده لأعلى مستوى في حوالى ستة أسابيع في وقت سابق هذا الأسبوع.

وانخفض المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.2 في المئة إلى 1551.07 نقطة.

وتراجع المؤشر «جيه بي إكس نيكاي 400» بنسبة 0.2 في المئة لينهي اليوم عند 13917.90 نقطة.

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تراجعت الأسهم اليابانية في ختام التعاملات اليوم (الخميس) مع توقف تراجع الين بما دفع المستثمرين إلى جني الأرباح وإن كانت أسهم القطاع المالي واصلت أدائها الذي يفوق أداء السوق بدعم زيادة العائد على السندات الأميركية.

ونزل المؤشر «نيكاي» القياسي 0.5 في المئة ليغلق عند 19347.53 نقطة بعد صعوده لأعلى مستوى في حوالى ستة أسابيع في وقت سابق هذا الأسبوع.

وانخفض المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.2 في المئة إلى 1551.07 نقطة.

وتراجع المؤشر «جيه بي إكس نيكاي 400» بنسبة 0.2 في المئة لينهي اليوم عند 13917.90 نقطة.

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