«نيكاي» يغلق منخفضاً مع توقف الاتجاه النزولي للين

تراجعت الأسهم اليابانية في ختام التعاملات اليوم (الخميس) مع توقف تراجع الين بما دفع المستثمرين إلى جني الأرباح وإن كانت أسهم القطاع المالي واصلت أدائها الذي يفوق أداء السوق بدعم زيادة العائد على السندات الأميركية.

ونزل المؤشر «نيكاي» القياسي 0.5 في المئة ليغلق عند 19347.53 نقطة بعد صعوده لأعلى مستوى في حوالى ستة أسابيع في وقت سابق هذا الأسبوع.

وانخفض المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.2 في المئة إلى 1551.07 نقطة.

وتراجع المؤشر «جيه بي إكس نيكاي 400» بنسبة 0.2 في المئة لينهي اليوم عند 13917.90 نقطة.