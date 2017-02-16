﻿يلين: لجم الهجرة

حذرت رئيسة مجلس الاحتياط الفيديرالي جانيت يلين من أن فرض قيود على الهجرة، وهو ما ينوي فعله الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ما يبدو، يمكن أن يبطئ النمو الأميركي المتباطئ أصلاً.

وقالت يلين في أول لقاء لها مع لجنة من الكونغرس منذ تنصيب ترامب، إن مع ارتفاع نسبة كبار السكان بين السكان الأميركيين، شكّل وصول عمّال مهاجرين من الخارج عاملاً مهماً في الحفاظ على توسع الاقتصاد. ورفضت يلين التعليق على سياسات ترامب إزاء الهجرة، لكنها قالت: «لقد تراجع نمو القوة العاملة النشيطة في الولايات المتحدة. هذا أحد الأسباب التي جعلت اقتصادنا يتقدم بوتيرة بطيئة والهجرة كانت مصدراً مهماً في نمو القوة العاملة».

وأضافت: «إن إبطاء وتيرة الهجرة سيبطئ على الأرجح وتيرة نمو الاقتصاد». ووصفت النمو الذي حققه الاقتصاد الأميركي العام الماضي والبالغ 1.9 في المئة، بأنه «مخيّب للآمال»، مشددة على تراجع الإنتاجية، أي قدرة العمّال على إنتاج السلع والخدمات. وقالت: «لدينا نسبة كبيرة من المسنين ونمو القوى العاملة بطئ نسبياً، ونمو الإنتاجية في السنوات الماضية كان بطيئاً جداً».

وأصدر ترامب نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي مرسوماً تنفيذياً يأمر أولاً بطرد من لا يحملون أوراق إقامة قانونية من مرتكبي الجنح والمشتبه بهم، وهي شريحة أكبر من تلك التي استهدفها الرئيس السابق باراك اوباما الذي أمر بطرد المجرمين وأصحاب السوابق.

وارتفعت الأسهم الأوروبية أمس إذ قاد سهم «كريدي أغريكول» الفرنسي قطاع المصارف للارتفاع كما دعمت نتائج أعمال شركات الأسواق في شكل عام. وزاد مؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.3 في المئة مع صعود مؤشر قطاع البنوك الأوروبي 1.2 في المئة ليصبح أكبر الرابحين على مستوى القطاعات. وارتفع مؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني 0.4 في المئة بينما زاد «كاك 40» الفرنسي 0.3 في المئة و«داكس» الألماني 0.5 في المئة.

وقفز سهم «كريدي أغريكول» 3.2 في المئة بعدما أعلن البنك وهو أكبر مصارف التجزئة في فرنسا نتائج تفوق التوقعات، إذ انخفضت أرباحه بأقل من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي. ووجدت أسهم البنوك دعماً أيضاً في نبرة تميل إلى التشديد النقدي تحدثت بها رئيسة مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي جانيت يلين أول من أمس، إذ قالت إن من المرجح أن يحتاج المجلس إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماع قريب. ويضغط تدني أسعار الفائدة على هوامش أرباح البنوك، كما هي الحال في أوروبا.

ودعم بعض نتائج الأعمال المسار الصعودي للسوق، إذ ارتفع سهم «هوتاماكي» الفنلندية للتغليف سبعة في المئة ليتصدر قائمة الرابحين على مؤشر «ستوكس 600» في حين صعد سهم «هاينكن» لصناعة المشروبات 3.6 في المئة بعد تأكيد هدفها لهامش الربح. ومن بين أكبر الخاسرين في السوق أسهم «أجياس» للتأمين و«غيريشايمر» للمعدات الطبية و«أكزو نوبل» للدهانات ومواد الطلاء التي تراجعت جميعها بعد إعلان النتائج.

وارتفع مؤشر «نيكاي» القياسي للأسهم اليابانية مقترباً من أعلى مستوياته في ستة أسابيع التي بلغها في وقت سابق هذا الأسبوع مع صعود أسهم شركات التأمين بعد تصريحات يلين وارتفاع عائد السندات عالمياً. وزاد مؤشر «نيكاي» واحداً في المئة ليغلق على 19437.98 نقطة قرب أعلى مستوى خلال جلسة الإثنين 19519.44 نقطة. وارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً واحداً في المئة إلى 1553.69 نقطة.

وسجلت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسة مستويات قياسية مرتفعة بقيادة البنوك بعد أن قالت يلين إنه سيكون من عدم الحكمة الانتظار أطول من اللازم لرفع أسعار الفائدة. وصعد مؤشر «داو جونز الصناعي» 91.43 نقطة بما يعادل 0.45 في المئة ليصل إلى 20503.59 نقطة وزاد مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بمقدار 9.21 نقطة أو 0.40 في المئة ليسجل 2337.46 نقطة وتقدم مؤشر «ناسداك المجمع» 18.62 نقطة أو 0.32 في المئة إلى 5782.57 نقطة.

وارتفع الدولار لليوم الـ11 على التوالي أمس، مع تحوّل تركيز المستثمرين إلى بيانات التضخم في الولايات المتحدة، بحثاً عما يؤكد الاعتقاد بأن مجلس الاحتياط الفيديرالي سيرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل. وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المئة إلى 101.43، وهو أعلى مستوياته منذ 20 كانون الثاني الماضي، كما ارتفع الدولار 0.2 في المئة إلى 114.50 ين، و0.25 في المئة إلى 1.0552 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ شهر. وتراجعت الكراونة السويدية، بعدما أبقى البنك المركزي الباب مفتوحاً أمام مزيد من الإجراءات من أجل خفض أسعار الفائدة والحد من قوة العملة. وانخفضت الكراونة 0.2 في المئة إلى 9.4635 لليورو.

وانخفضت أسعار الذهب بعدما ألمحت يلين إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع مرتقب لمجلس الاحتياط. وتراجع في التعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1225.96 دولار للأونصة، بينما ارتفع في العقود الأميركية الآجلة 0.1 في المئة إلى 1227 دولاراً.