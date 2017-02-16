تقلص التجارة بين الاتحاد الأوروبي وأميركا

أظهرت تقديرات معهد الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) أمس، أن حجم التبادل التجاري بين الاتحاد والولايات المتحدة انخفض العام الماضي للمرة الأولى منذ العام 2013 بما يتماشى مع التراجع العام في التجارة العالمية.

جاءت البيانات في وقت جرى تجميد المحادثات بخصوص اتفاق تجاري طموح بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتتزايد الدعوات المنادية باتخاذ إجراءات الحماية التجارية وخصوصاً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأشار «يوروستات» إلى أن صادرات الاتحاد الأوروبي من السلع إلى الولايات المتحدة انخفضت اثنين في المئة في 2016 مقارنة مع العام السابق. وتراجعت الواردات من الولايات المتحدة أيضاً واحداً في المئة. وعلى رغم أن الولايات المتحدة تظل إلى حد كبير الشريك التجاري الرئيس للاتحاد الأوروبي، إذ تمثل ما يربو على 20 في المئة من كل صادرات الاتحاد ونحو 15 في المئة من وارداته إلا أن انخفاض العام الماضي وضع نهاية لاتجاه تعزيز التجارة بين الجانبين.

وعلى مدى السنوات العشر الماضية لم تسجل واردات الاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة انخفاضاً سنوياً إلا مرتين في 2009 و2013 ترجعان في الأساس إلى الأزمة المالية العالمية بين 2007 و2009 وأزمة ديون منطقة اليورو بين 2010 و2012. وعلى المنوال نفسه انخفضت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة في 2013 وبين عامي 2007 و2009.

ولا يرتبط انخفاض 2016 بأزمات اقتصادية في ظل النمو المطرد للاتحاد والولايات المتحدة، لكنه جاء في إطار انخفاض أوسع للتجارة العالمية. وفي العام الماضي انخفض إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي لبقية دول العالم اثنين في المئة إلى 1745 بليون يورو بينما انخفضت واردات الاتحاد واحداً في المئة إلى 1706 بلايين يورو.

واستقرت صادرات الاتحاد إلى الصين ثاني أكبر شريك تجاري للتكتل لكن صادراته إلى بقية كبار شركائه التجاريين انخفضت ما عدا تلك المتجهة إلى اليابان والتي سجلت نمواً. واستورد الاتحاد الأوروبي العام الماضي مزيداً من السلع من سويسرا واليابان وتركيا وكندا من بين كبار شركائه بينما انخفضت وارداته من الولايات المتحدة والصين وروسيا والنرويج وكوريا الجنوبية.