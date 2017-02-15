لجنة الاشغال اوصت بتخصيص 600 مليار ليرة لموازنة الوزارة قباني: درسنا وضع الطرقات الدولية وتشغيل مطار القليعات

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، في مجلس النواب برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني، وحضور وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فينيانوس، مقرر اللجنة النائب خضر حبيب، والنواب: آلان عون، شانت جنجنيان، قاسم عبد العزيز، عاصم قانصوه، الوليد سكرية، وليد خوري، علاء الدين ترو، نبيل نقولا، قاسم هاشم، فريد الخازن، فادي الاعور، هادي حبيش، ناجي غاريوس، خالد زهرمان، زياد القادري، عباس هاشم، كاظم الخير، عبد اللطيف الزين ونضال طعمة.

قباني

بعد الجلسة قال قباني: “كانت جلسة اليوم تختصر مجلس النواب، بحيث تمثلت فيها كل الكتل النيابية وكل المناطق والاقضية، وبداية لا بد من التنويه بشفافية وصراحة معالي وزير الاشغال الاستاذ يوسف فينيانوس الذي كان واضحا وصادقا ودقيقا جدا في اجاباته على اسئلة النواب. ان اهم ما حصل في هذه الجلسة هو اننا اتفقنا على توصية للحكومة بتخصيص مبلغ 600 مليار ليرة لبنانية لموازنة وزارة الاشغال العامة، وهذا الموضوع عاجل لاننا نعرف ان الموازنة سيتابع مجلس الوزراء مناقشتها يومي الاربعاء والخميس المقبلين، لكن على الاقل نحن نسجل اليوم اننا اصدرنا هكذا توصية”.

اضاف: “كما تطرقنا في الجلسة الى العديد من الامور وطلبات النواب حول بعض الطرقات الدولية، ومنها على سبيل المثال طريق قرية الطفيل لان المواطن اللبناني لا يستطيع ان يصل الى هذه القرية، الا من الاراضي السورية، وكذلك بالنسبة الى الطريق الدولية التي توصل الى حمص فهي بحالة سيئة جدا وسوى ذلك، وقد دعمنا قرار الوزير فينانوس بالنسبة لازالة المطبات العشوائية والابقاء فقط للضرورة على المطبات الموجودة بالقرب من المستشفيات والمدارس، لكن بمواصفات معينة لا ان تكون مجرد وضع زفت، كما تطرقنا الى موضوع اقامة جسور للمشاة بحيث ان هناك قرارا بانشاء 109 جسور للمشاة ستقام على طريقة ال BOT بحيث ان الشركة التي ستنفذ الجسر تستطيع ان تستثمره عن طريق الاعلانات وليس عن طريق المرور عليه لمدة 12 سنة، كما تطرقنا الى موضوع مطار القليعات وهنا لا بد من التذكير بان لجنة الاشغال قد رفعت راية المطالبة بتشغيل مطار القليعات منذ 12 سنة تماما وقامت بزيارات ميدانية ورفعت توصيات باعادة تشغيل هذا المطار وتكرر المطالبة بذلك اليوم”.