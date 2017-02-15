نكد:المشروع الحلم ما كان ليبصر النور لولا الثقة المتبادلة بين كهرباء زحلة ومشتركيها

اعتبر مدير عام كهرباء زحلة المهندس اسعد نكد، “ان المشروع الحلم الذي تحقق ما كان ليبصر النور، لولا وقوف المجتمع الاهلي والمدني، إلى جانب الشركة ولولا الثقة المتبادلة بين كهرباء زحلة ومشتركيها، الذين يبلغ عددهم حوالي الستين الفا.

وقال نكد امام وفد من بلدة برالياس ضم رئيس واعضاء نادي النهضة الذين زاره تأكيدا على نجاح مشروعه الذي وفر على المواطنين اعباء مالية في ظل الازمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان “ان ابواب الشركة مفتوحة 24/24 ساعة امام اي مواطن لديه اي استفسار او شكوى”، متوجها للزحليين والبقاعيين بالقول “إن شركة كهرباء زحلة هي شركتهم والثقة المتبادلة بين الاثنين هي التي اثمرت هذا النجاح الذي اصبح مثالا يحتذى به”.