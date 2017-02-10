المستقبل دعا لأوسع مشاركة في مهرجان القليعات قلع: المطار حق لعكار وأهلها

دعا “تيار المستقبل” في عكار في بيان، جمهوره وأنصاره وكوادره إلى “أوسع مشاركة في المهرجان الشعبي، الذي ينظمه الحراك المدني بالتعاون مع اتحاد بلديات السهل، دعما لتشغيل مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض في القليعات، تحت شعار “القليعات قلع”.

وشدد على أن “تشغيل مطار القليعات هو حق لعكار وأهلها، نظرا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والأمنية، وهذا الحق لا يجوز تجاهله بعد اليوم، من قبل الدولة اللبنانية، المطالبة بالمبادرة سريعا إلى تصحيح الخلل الإنمائي اللاحق بعكار وإعطاء أهلها حقوقهم البديهية، أسوة بباقي اللبنانيين، بعدما طفح كيل الأهالي من إمعان الدولة في حرمانهم منها، كما لو أنهم ليسوا بمواطنين لبنانيين، وهم الذين لم يقصروا يوما في واجباتهم تجاهها، ودفعوا في سبيل وحدتها أغلى التضحيات”.

وأكد أن “ما يطالب به أهلنا في عكار، من تشغيل مطار القليعات، إلى إنشاء الجامعة اللبنانية، مرورا بالمرفأ والبنى التحتية وغيرها من المطالب الإنمائية، هي حقوق مكتسبة، لا منة لأحد فيها عليهم، ونحن لم نوفر يوما، ولن نوفر أبدا، أي جهد في العمل مع كل العكاريين، لنكون معا، قوة ضغط واحدة موحدة، لمواجهة كل التحديات، وتذليل كل العوائق، وإسقاط كل الذرائع، التي يتلطى خلفها البعض، لمنع الإنماء عن عكار أو تقنينه، ولنا في ذلك كلام كثير، سنقوله في الوقت المناسب، بالتوازي مع الأفعال، لوضع الأمور في نصابها، من أجل مصلحة عكار وكل العكاريين”.

ونوه “بمبادرة المجتمع المدني ومعه اتحاد بلديات السهل إلى التحرك، ورفع الصوت عاليا، كي يسمع كل من في الدولة، بأن عكار لن تقبل بعد اليوم بأي حرمان، وبأي تهميش، وأن صوتها سيكون عاليا، وفعلها سيكون وازنا، لأن أهلها إن قالوا فعلوا، وإن أصروا على الشيء وصلوا إليه، وأن ما كانت عليه عكار في الماضي، لم يعد مقبولا اليوم، ولا في المستقبل”.

وختم مشددا على أن “صرخة أهالي عكار يوم الأحد المقبل، هي برسم العهد الجديد الذي نأمل أن يصغي إلى وجع عكار جيدا، خصوصا وأن العكاريين، كما كل اللبنانيين، يستبشرون من هذا العهد كل الخير، بقيادة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ويأملون من هذه الحكومة التي يرأسها الرئيس سعد الحريري، والحكومات التي ستتوالى، أن تكون فعلا حكومات استعادة ثقة عكار بالدولة، وأن يكون العهد الجديد عهد إعادة الدولة إلى عكار”.