تقرير عن الصادرات الصناعية وواردات الآلات والمعدات الصناعية خلال ت2 من العام 2016

أعدت مصلحة المعلومات الصناعية في وزارة الصناعة تقريرا مفصلا عن الصادرات الصناعية وواردات الآلات والمعدات الصناعية عن شهر تشرين الثاني من العام 2016.

مع الإشارة الى ان مجموع قيمة الصادرات الصناعية اللبنانية خلال الاشهر الاحدى عشرة الاولى من العام 2016 بلغ 2 مليار و311 مليون دولار أميركي (د.أ.) مقابل 2 مليار و725 مليون د.أ. خلال الفترة عينها من العام 2015 و2 مليار و890 مليون د.أ. خلال الفترة عينها من العام 2014، أي بانخفاض ونسبته 15.2% مقارنة مع العام 2015 وانخفاض ونسبته 20% مقارنة مع العام 2014. (جدول رقم 1 و11)

كما تجدر الاشارة الى ان المعدل الشهري للصادرات الصناعية اللبنانية خلال الاشهر الاحدى عشرة الاولى من العام 2016 بلغ 210.1 مليون د.أ مقابل 247.7 مليون د.أ خلال العام 2015، و262.7 مليون د.أ خلال العام 2014.

من جهة أخرى، بلغ مجموع قيمة الواردات من الآلات والمعدات الصناعية خلال الاشهر الاحدى عشرة الاولى من العام 2016 نحو 217.6 مليون د.أ. مقابل 224.7 مليون د.أ. خلال الفترة عينها من العام 2015 و248.4 مليون د.أ. خلال الفترة عينها من العام 2014 أي بانخفاض ونسبته 3.2% مقارنة مع العام 2015 وانخفاض ونسبته 12.4% مقارنة مع العام 2014. (جدول رقم 17و18)

تقرير مفصل عن الصادرات الصناعية وواردات الآلات والمعدات الصناعية خلال شهر تشرين الثاني من العام 2016

1. الصادرات الصناعية خلال شهر تشرين الثاني من العام 2016

بلغ مجموع الصادرات الصناعية خلال شهر تشرين الثاني من العام 2016 ما قيمته 193.7 مليون د.أ. مقابل 219.9 مليون د.أ. خلال شهر تشرين الثاني من العام 2015 و232.7 مليون د.أ. خلال شهر تشرين الثاني من العام 2014 أي بانخفاض وقيمته 26.2 مليون د.أ. ونسبته 11.9? مقارنة مع العام 2015 وانخفاض وقيمته 39 مليون د.أ. ونسبته 16.8% مقارنة مع العام 2014. (جدول رقم 1 ورسم بياني رقم 1)

1- 1 أهم المنتجات المصدرة

إحتلت صادرات منتجات صناعة الاغذية خلال شهر تشرين الثاني من العام 2016 المرتبة الأولى، إذ بلغت قيمتها 39.8 مليون د.أ. وتصدرت سوريا لائحة البلدان المستوردة لهذا المنتج إذ استوردت ما قيمته 11.8 مليون د.أ.، تليها الآلات والاجهزة والمعدات الكهربائية بقيمة 35 مليون د.أ.، واحتل العراق صدارة الدول المستوردة لهذا المنتج بقيمة 3.6 مليون د.أ.، ثم منتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 29 مليون د.أ. وتصدرت اسبانيا لائحة البلدان المستوردة لهذا المنتج إذ استوردت ما قيمته 4.7 مليون د.أ. ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 27.1 مليون د.أ. (جدول رقم 2 و4 و6 و8 و10 و15 و16)

1-2 المنتجات التي ارتفعت قيم صادراتها

سجلت الإحصاءات ارتفاعا ملحوظا للصادرات من المنتجات التالية:

1-2-1 معدات نقل ارتفعت قيمتها من 1.9 مليون د.أ. خلال شهر تشرين الثاني من العام 2015 الى 3.2 مليون د.أ. خلال شهر تشرين الثاني من العام 2016 (جدول رقم 2 ورسم بياني رقم 2). ارتفعت صادرات هذا المنتج الى كل من فرنسا وسوريا والامارات العربية المتحدة مما ادى الى الارتفاع الاجمالي والبالغ حوالي 1.3 مليون د.أ. (جدول رقم 3 و4).

1-2-2 لدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوعاته ارتفعت قيمتها من 10.6 مليون د.أ. خلال شهر تشرين الثاني من العام 2015 الى 11.8 مليون د.أ. خلال شهر تشرين الثاني من العام 2016 (جدول رقم 2 ورسم بياني رقم 2). ارتفعت صادرات هذا المنتج الى سوريا مما ادى الى الارتفاع الاجمالي والبالغ حوالي 1.2 مليون د.أ. (جدول رقم 5 و6).

1-3 المنتجات التي انخفضت قيم صادراتها

سجلت الإحصاءات انخفاضا ملحوظا للصادرات من المنتجات التالية:

1-3-1 الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية انخفضت قيمتها من 51.4 مليون د.أ. خلال شهر تشرين الثاني من العام 2015 الى 35 مليون د.أ. خلال شهر تشرين الثاني من العام 2016 (جدول رقم 2 ورسم بياني رقم 2). ارتفعت صادرات هذا المنتج الى الكويت فيما انخفضت هذه الصادرات الى كل من المملكة المتحدة ونيجيريا والعراق والمملكة العربية السعودية مما ادى الى الانخفاض الاجمالي والبالغ حوالي 16.4 مليون د.أ. (جدول رقم 7 و8)

1-3-2 اللؤلؤ، الأحجار الكريمة وشبه الكريمة، المعادن الثمينة (دون الماس الخام وسبائك الذهب والفضة بشكلها الخامي) انخفضت قيمتها من 10.9 مليون د.أ. خلال شهر تشرين الثاني من العام 2015 الى 6.9 مليون د.أ. خلال شهر تشرين الثاني من العام 2016 (جدول رقم 2 ورسم بياني رقم 2). انخفضت صادرات هذا المنتج الى الامارات العربية المتحدة مما ادى الى الانخفاض الاجمالي والبالغ حوالي 4 مليون د.أ. (جدول رقم 9 و10)

1-4 السوق الرئيسية للصادرات

1-4-1 السوق الرئيسية للصادرات بحسب تكتلات الدول

شكلت الدول العربية خلال هذا الشهر السوق الرئيسية للصادرات الصناعية اللبنانية، فقد بلغت قيمة الصادرات إليها 104.5 مليون د.أ. أي ما نسبته 54% من مجموع الصادرات الصناعية بينما احتلت الدول الاوروبية المرتبة الثانية اذ استوردت ما نسبته 16.5% ومن ثم الدول الافريقية غير العربية في المرتبة الثالثة بما نسبته 13% تليها الدول الاسيوية غير العربية بما نسبته 11.2%. ومن أبرز المنتجات المصدرة الى الدول العربية: منتجات صناعة الاغذية بقيمة 25.1 مليون د.أ.، الآلات والاجهزة والمعدات الكهربائية بقيمة 19.1 مليون د.أ.، ومنتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 17.6 مليون د.أ. (جدول رقم 12).

1-4-2 السوق الرئيسية للصادرات بحسب الدول

بالنسبة للدول المستوردة للمنتجات الصناعية اللبنانية فقد تصدرت سوريا لائحة هذه الدول حيث بلغت قيمة الصادرات إليها خلال هذا الشهر 21 مليون د.أ. أي ما يوازي 10.9% من القيمة الإجمالية للصادرات الصناعية واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 18.4 مليون د.أ. أي ما يوازي 9.5% تليها الامارات العربية المتحدة حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 16.6 مليون د.أ. أي ما يوازي 8.6%. (جدول رقم 13)

وقد تم خلال هذا الشهر التصدير الى 45 دولة أوروبية، 44 دولة افريقية غير عربية، 28 دولة آسيوية غير عربية، 26 دولة اميركية، 19 دولة عربية و5 دول أوقيانية. أما الدول التي استوردت بأكثر من مليون د.أ. فهي موزعة كما يلي: 12 دولة عربية، 10 دول اوروبية، 10 دول افريقية غير عربية، 5 دول آسيوية غير عربية، ودولتان اميركيتان ودولة اوقيانية. (جدول رقم 14 ورسم بياني رقم 3 و4)

2. واردات الآلات والمعدات الصناعية

بلغ مجموع الواردات من الآلات والمعدات الصناعية في شهر تشرين الثاني من العام 2016 نحو 20 مليون د.أ.، مقابل 18.9 مليون د.أ. خلال الفترة عينها من العام 2015 و18.3 مليون د.أ. خلال الفترة عينها من العام 2014 أي بارتفاع ونسبته 5.8% مقارنة مع العام 2015 وارتفاع ونسبته 9.3% مقارنة مع العام 2014. (جدول رقم 17و18)

وقد تصدرت المانيا لائحة البلدان المصدرة للآلات والمعدات الصناعية إلى لبنان، حيث بلغت قيمتها خلال هذا الشهر حوالي 5.7 مليون د.أ. تليها ايطاليا بحوالي 4 مليون د.أ. ومن ثم الصين بحوالي 2.9 مليون د.أ. (جدول رقم 18)

2-1 توزيع الآلات والمعدات الصناعية المستوردة بحسب بلد المنشأ والنشاط الصناعي

إحتلت واردات الآلات التي تستعمل في التغليف المرتبة الاولى، إذ بلغت قيمتها 5.1 مليون د.أ. وتصدرت المانيا لائحة البلدان المصدرة لهذا المنتج الى لبنان إذ صدرت ما قيمته 4.3 مليون د.أ.، تليها واردات الآلات لصناعة المطاط واللدائن بقيمة 2.3 مليون د.أ.، واحتلت اليابان صدارة الدول المصدرة لهذا المنتج بقيمة 1.2 مليون د.أ.، فالآلات للصناعات الغذائية بقيمة 1.9 مليون د.أ. (جدول رقم 19)

رسم بياني رقم 1

رسم بياني رقم 2

جدول رقم 3- صادرات معدات النقل حسب أبرز البلدان المصدر إليها خلال شهر تشرين الثاني من العام 2015

البلد المصدر إليه ساحل العاج المانيا ايران العراق ارمينيا مختلف فرنسا الامارات العربية المتحدة

القيمة بآلاف الدولارات 494 192 141 131 123 108 107 92

جدول رقم 4- صادرات معدات النقل حسب أبرز البلدان المصدر إليها خلال شهر تشرين الثاني من العام 2016

البلد المصدر إليه فرنسا سوريا الامارات العربية المتحدة ساحل العاج ايران الجماهيرية الليبية مختلف الكويت

القيمة بآلاف الدولارات 828 608 362 276 252 241 103 79

جدول رقم 5- صادرات اللدائن ومصنوعاتها، المطاط ومصنوعاته حسب أبرز البلدان المصدر إليها خلال شهر تشرين الثاني من العام 2015

البلد المصدر إليه سوريا مصر المملكة العربية السعودية العراق ساحل العاج الامارات العربية المتحدة الاردن الغابون

القيمة بآلاف الدولارات 2,102 1,136 923 894 423 410 401 371

جدول رقم 6- صادرات اللدائن ومصنوعاتها، المطاط ومصنوعاته حسب أبرز البلدان المصدر إليها خلال شهر تشرين الثاني من العام 2016

البلد المصدر إليه سوريا المملكة العربية السعودية مصر العراق الاردن الامارات العربية المتحدة قطر الكويت

القيمة بآلاف الدولارات 3,495 1,151 1,057 471 460 457 349 282

جدول رقم 7 – صادرات الآلات والاجهزة والمعدات الكهربائية حسب أبرز البلدان المصدر إليها خلال شهر تشرين الثاني من العام 2015

البلد المصدر إليه المملكة المتحدة العراق المملكة العربية السعودية نيجيريا الامارات العربية المتحدة انغولا مصر سوريا

القيمة بآلاف الدولارات 8,366 5,186 4,434 3,259 2,917 1,880 1,813 1,761

جدول رقم 8 – صادرات الآلات والاجهزة والمعدات الكهربائية حسب أبرز البلدان المصدر إليها خلال شهر تشرين الثاني من العام 2016

البلد المصدر إليه العراق المملكة العربية السعودية الامارات العربية المتحدة الكويت الكونغو الاردن سوريا انغولا

القيمة بآلاف الدولارات 3,575 3,163 3,093 2,457 2,041 1,906 1,503 1,491

جدول رقم 9 – صادرات من لؤلؤ، احجار كريمة وشبه كريمة، ومعادن ثمينة* حسب أبرز البلدان المصدر إليها خلال شهر تشرين الثاني من العام 2015

البلد المصدر إليه الامارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية الاردن البحرين ماليزيا الولايات المتحدة الاميركية فرنسا المانيا

القيمة بآلاف الدولارات 5,455 2,542 706 624 455 235 222 179

جدول رقم10-صادرات من لؤلؤ، احجار كريمة وشبه كريمة، ومعادن ثمينة* حسب أبرز البلدان المصدر إليها خلال شهر تشرين الثاني من العام 2016

البلد المصدر إليه المملكة العربية السعودية الامارات العربية المتحدة الاردن سويسرا الولايات المتحدة الاميركية المانيا فرنسا فولتا العليا

القيمة بآلاف الدولارات 2,424 2,382 554 452 238 173 150 114

*(دون الماس الخام وسبائك الذهب والفضة بشكلها الخامي والتي بلغت قيمتها هذا الشهر 48.3 مليون د.أ)

جدول رقم 12- توزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج المصدر وتكتلات الدول خلال شهر تشرين الثاني من العام 2016

الدول العربية الدول الأوروبية الدول الاوقيانية الدول الآسيوية

الغير عربية الدول الأميركية الدول الأفريقية

الغير عربية مختلف* المجموع

منتجات المملكة الحيوانية 187 20 32 75 314

منتجات المملكة النباتية 1,882 928 55 640 220 467 4,193

شحوم ودهون وزيوت 1,340 561 208 154 869 194 267 3,594

منتجات صناعة الأغذية 25,081 5,632 799 1,486 3,313 2,417 1,083 39,811

منتجات معدنية 257 66 1 2 13 41 239 620

منتجات الصناعات الكيماوية 17,590 8,306 68 1,508 309 1,083 126 28,990

لدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوعاته 8,384 1,085 42 383 215 1,609 117 11,834

جلود، جلود بفراء ومصنوعاتها 337 330 4 52 42 765

خشب ومصنوعاته 402 37 3 370 812

ورق وكرتون ومصنوعاتهما 9,221 1,054 1 168 31 1,464 26 11,965

مواد نسيجية ومصنوعاتها 4,000 1,925 18 761 253 162 95 7,214

أحذية، أغطية رأس، ريش 588 68 36 15 76 783

مصنوعات من حجر جبس اسمنت 1,054 47 7 15 189 474 1,786

لؤلؤ، أحجار كريمة وشبه كريمة، معادن

ثمينة (دون الماس الخام وسبائك الذهب والفضة بشكلها الخامي) 5,473 924 157 238 117 15 6,925

معادن عادية ومصنوعاتها 2,941 6,790 37 13,760 18 3,397 160 27,104

آلات وأجهزة ومعدات كهربائية 19,131 2,778 87 1,309 385 11,085 249 35,025

معدات نقل 1,368 990 31 286 40 385 103 3,203

أدوات وأجهزة للبصريات 686 158 883 115 109 1,951

أسلحة وذخائر 34 34

سلع ومنتجات مختلفة 4,567 354 11 90 62 1,659 38 6,780

المجموع 104,524 32,053 1,370 21,693 6,304 25,166 2,592 193,701

الأرقام المبينة أعلاه هي بآلاف الدولارات

*يشمل “مختلف” البضاعة المصدرة إلى السوق الحرة، التي دخلت بشكل مؤقت إلى المستودعات وتلك التي تزود بها السفن والطائرات.

جدول رقم 13- توزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب أبرز البلدان المصدر إليها خلال شهر تشرين الثاني من العام 2016

البلد المصدر إليه سوريا المملكة العربية السعودية الامارات العربية المتحدة العراق تركيا الاردن الكويت اسبانيا

القيمة بآلاف الدولارات 21,041 18,387 16,601 14,129 10,712 8,449 6,686 5,503

البلد المصدر إليه قطر ايطاليا الولايات المتحدة الاميركية فرنسا مصر جمهورية كوريا المملكة المتحدة ساحل العاج

القيمة بآلاف الدولارات 5,370 4,227 4,158 4,068 3,927 3,791 3,491 3,344

البلد المصدر إليه المانيا الكونغو نيجيريا الجزائر هولندا انغولا ايران ليبيريا

القيمة بآلاف الدولارات 3,004 3,004 2,773 2,403 2,119 2,112 2,094 1,944

جدول رقم 14- توزيع البلدان المصدر إليها حسب تكتلات الدول وقيمة الصادرات خلال شهر تشرين الثاني من العام 2016

قيمة الصادرات (مليون د.أ.) الدول العربية الدول الأوروبية الدول الاوقيانية الدول الآسيوية

غير العربية الدول الأميركية الدول الإفريقية

غير العربية المجموع

[0-1[ 7 35 4 23 24 34 127

[1-5[ 5 9 1 4 2 10 31

[5-10[ 3 1 4

[10-15[ 1 1 2

أكثر من 15 مليون د.أ. 3 3

المجموع 19 45 5 28 26 44 167

رسم بياني رقم 3

رسم بياني رقم 4

جدول رقم 15- توزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج وأبرز البلدان المصدر إليها خلال شهر تشرين الثاني من العام 2016

منتجات المملكة الحيوانية اليمن قطر الولايات المتحدة الاميركية ليبيريا الامارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية غينيا الاستوائية هولندا

القيمة بآلاف الدولارات 77 51 32 26 26 18 14 14

منتجات المملكة النباتية الامارات العربية المتحدة تركيا السويد قطر المانيا المملكة العربية السعودية عمان الجزائر

القيمة بآلاف الدولارات 662 625 370 319 254 174 170 139

شحوم ودهون وزيوت الولايات المتحدة الاميركية المملكة العربية السعودية مختلف الكويت البرتغال استراليا الامارات العربية المتحدة هولندا

القيمة بآلاف الدولارات 687 450 267 234 232 208 197 195

منتجات صناعة الاغذية سوريا المملكة العربية السعودية العراق الولايات المتحدة الاميركية الامارات العربية المتحدة قطر الكويت المانيا

القيمة بآلاف الدولارات 11,800 3,534 2,307 2,061 1,904 1,479 1,356 1,273

منتجات معدنية مختلف سوريا مصر المملكة المتحدة فرنسا بلجيكا كندا قطر

القيمة بآلاف الدولارات 239 210 35 25 17 14 13 10

منتجات الصناعات الكيماوية اسبانيا العراق الامارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية الاردن ايطاليا الكويت سوريا

القيمة بآلاف الدولارات 4,708 3,786 3,547 3,045 2,831 2,492 1,118 1,082

جلود، جلود بفراء ومصنوعاتها الامارات العربية المتحدة فرنسا البرتغال اسبانيا ايطاليا تركيا نيجيريا المملكة المتحدة

القيمة بآلاف الدولارات 273 89 88 74 48 46 28 19

خشب ومصنوعاته نيجيريا قطر الامارات العربية المتحدة سوريا الاردن العراق المملكة العربية السعودية ساحل العاج

القيمة بآلاف الدولارات 304 153 75 70 39 25 24 23

جدول رقم 15 -(تابع) توزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج وأبرز البلدان المصدر إليها خلال شهر تشرين الثاني من العام 2016

ورق وكرتون ومصنوعاتهما العراق سوريا المملكة العربية السعودية مصر الامارات العربية المتحدة المغرب الاردن الجزائر

القيمة بآلاف الدولارات 2,727 960 924 816 785 745 705 535

المواد النسيجية ومصنوعاتها الامارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية سوريا تركيا الكويت المملكة المتحدة فرنسا تونس

القيمة بآلاف الدولارات 1,026 601 530 503 419 373 364 353

أحذية، أغطية رأس، ريش المملكة العربية السعودية الامارات العربية المتحدة منطقة حرة فرنسا الاردن ماليزيا الكويت المانيا

القيمة بآلاف الدولارات 365 124 76 54 49 35 34 12

مصنوعات من حجر جبس اسمنت قطر الولايات المتحدة الاميركية الكويت سيراليون العراق المملكة العربية السعودية الامارات العربية المتحدة نيجيريا

القيمة بآلاف الدولارات 497 180 134 122 114 109 96 85

معادن عادية ومصنوعاتها تركيا جمهورية كوريا المملكة المتحدة اليونان بلغاريا الهند ايطاليا المملكة العربية السعودية

القيمة بآلاف الدولارات 7,650 3,789 1,407 1,335 1,234 906 886 845

ادوات واجهزة للبصريات هونغ كونغ الاردن الامارات العربية المتحدة المانيا الولايات المتحدة الاميركية فولتا العليا نيجيريا ايران

القيمة بآلاف الدولارات 852 328 294 131 115 49 38 22

اسلحة وذخائر الاردن

القيمة بآلاف الدولارات 34

سلع ومنتجات مختلفة المملكة العربية السعودية الامارات العربية المتحدة قطر العراق ساحل العاج سوريا سيراليون نيجيريا

القيمة بآلاف الدولارات 1,540 1,027 764 644 608 331 251 226

*صنفت الآلات والمعدات في هذا الجدول بحسب القطاعات الصناعية العائدة لها في حين تضمن البند “مختلف” الآلات والمعدات التي من الممكن استعمالها في عدة قطاعات.