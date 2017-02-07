فنيانوس : لا شائبة على وزارة الأشغال في مناقصة تهيزات المطار

قال وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس في تصريح: “إن ما قيل عن ترك ملف مناقصة تجهيزات المطار من قبلي غير صحيح، فما جرى في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة كان تأكيدا مني على الشفافية، وأحضرت معي نصا من إدارة المناقصات وطرحته على مجلس الوزراء كما هو، حيث يؤكد النص أن إجراء استدراج العروض سيتم وفقا لقانون المحاسبة العمومية وادارة المناقصات، انما تم استبدال عبارة استدراج العروض بكلمة مناقصة، والنص واضح في المادتين 146 و147، وأنا طلبت إجراء المناقصة في وزارة الدولة لشؤون الفساد لمزيد من الشفافية ودعونا كل الشركات الـ16 المشاركة والتي لديها كل المواصفات”.

أضاف: “إن الجميع متفق، ودفتر الشروط يتم تجهيزه، واللجنة عقدت اجتماعها الثاني مساء اليوم في المطار لوضع المواصفات للتجهيزات الحديثة لتتناسب مع المناقصة بموضوع الآلات التي سيتم تركيبها حسب المواصفات الفنية العالمية. ولدينا مهلة 15 يوما للبت بهذا الموضوع من الناحية التقنية على أن تنتقل لاحقا إلى ادارة المناقصات”.

وأكد أن “اللجنة تجمع كل الاختصاصات المعنية في هذا المجال”، لافتا إلى أن ثقته باللجنة “كبيرة جدا”، وقال: “إن أبواب وزارة الأشغال مفتوحة للجميع لمراقبة هذه المناقصة أو غيرها من المناقصات”.

وأشار إلى أنه لا يعمل “من وراء الكواليس، وكل من يريد الاطلاع أو لديه ملاحظات فأهلا به”، وقال: “لا يوجد أي شائبة على وزارة الأشغال في هذه المناقصة، إنما كل ما نريده تجهيز المطار بأحدث التقنيات، ونحن نعمل على ذلك”.

ولفت إلى أنه ملتزم ب”المهل القانونية”، مشيرا إلى أن “الشركات ستشارك على أساس دفتر المناقصة”، وقال: “سيزور لبنان فريق من منظمة الطيران المدني الدولي للتدقيق والتحقق من التقدم الذي تم انجازه على صعيد اجراءات السلامة وأمن الطيران المدني”. ووعد ب”أن تكون هناك سرعة في شتى شؤون الطيران المدني، كما تحددها مواصفات الايكاو، إنما لا تسرع في اتخاذ القرارات”.

وجدد القول: “لا صفقات مشبوهة، كما يعتقد البعض، وهذا الأمر لن يحصل معه”.

اجتماع مع المديرية العامة للنقل البري والبحري

عقد فنيانوس، مساء اليوم، إجتماعا مع المديرية العامة للنقل البري والبحري، في حضور المدير العام عبد الحفيظ القيسي، المدير العام للطرق والمباني طانيوس بولس، رئيس مجلس الادارة – المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر، المستشار القانوني القاضي طوني فنيانوس، المستشارة ماري الزير، والمستشار بيار بعقليني.

واطلع على “الخطة المتكاملة لقطاع النقل العام للركاب والأسس التطويرية والخطوات المقترحة لتحسين واقع هذا القطاع، وكيفية تنظيم مزوالة المهنة وادخال نظام النقل السريع للركاب على الخطوط الرئيسية لتأمين خدمة النقل لكل المناطق اللبنانية”.

سفير مصر

وكان فنيانوس استقبل في مكتبه سفير مصر نزيه النجاري والمستشار محمد حنفي، في حضور مدير مكتبه شكيب خوري وعضو لجنة الشؤون السياسية في “تيار المردة” المحامي شادي سعد، في زيارة برتوكولية. وجرى البحث في الاوضاع الراهنة المحلية والاقليمية ودور جمهورية مصر العربية في المنطقة.

بعد اللقاء، قال النجاري: “تشرفت بلقاء معالي وزير الاشغال، فهو لقاء تهنئة لمناسبة توليه المنصب الوزاري وأيضا للتهنئة بانتخاب رئيس للبنان وبالتطورات الايجابية التي شهدناها في لبنان أخيرا. كما بحثنا في الاوضاع الاقليمية وبعض الامور التي تتطلب تعاونا في الملفات القائمة بين البلدين. وبحثنا أيضا في تأمين استمرار هذه الوتيرة من التعاون الايجابي بين مصر ولبنان في ما يتعلق بعمل وزارة الاشغال العامة والنقل”.

كنعان

وبحث فنيانوس مع أمين سر تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ابراهيم كنعان، في حضور خوري وسعد، الأوضاع الراهنة عامة على مختلف الصعد وشؤونا إنمائية مناطقية، لا سيما القرار 66 الذي وضع ما تبقى منه من مشاريع قيد التنفيذ، بعد اقرار المجلس النيابي الاعتماد الاضافي بقيمة 75 مليار ليرة لانهاء كل المشاريع المذكورة.

مطران عكار

والتقى فنيانوس مطران عكار وتوابعها للروم الارثوذكس باسيليوس منصور، يرافقه مدير “مؤسسة عصام فارس” سجيع عطية، وبحثا في شؤون إنمائية مناطقية وتفعيل مطار القليعات، باعتباره حاجة وطنية على الصعيد الداخلي. كما انه يوفر فرص عمل للمنطقة ويحد من الهجرة الى المدن.

طوق وطبو

وعرض الوزير شؤونا انمائية مناطقية مع النائبين السابقين جبران طوق ومحمود طبو، ثم مع بلدية كفرذبيان.

حمدان

واستقبل فنيانوس أيضا أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين – “المرابطون” العميد مصطفى حمدان، وتناول البحث القضايا الوطنية والاجتماعية ووضع الانماء، والعمل على تنفيذ خطط إنمائية واجتماعية.