اعتصام لاصحاب الفانات الخصوصية في عكار

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان اصحاب الفانات التي تحمل لوحات خصوصية نفذوا اعتصاما رمزيا لهم عند مفترق بلدة كوشا على طريق عام حلبا القبيات، ناشدوا خلاله رئيس الجمهورية العماد عون ووزير الداخلية نهاد المشنوق الاهتمام بقضيتهم واعطاء التوجيهات للجهات المعنية بتسليمهم لوحات عمومية لتسوية اوضاعهم كي يتمكنوا من ممارسة اعمالهم بالشكل القانوني.

واشاروا الى “ان اللوحات العمومية تباع باسعار خيالية في السوق السوداء وهم غير قادرين على تحمل هذه الاعباء كما انهم غير قادرين عن التوقف عن العمل لان لا مصدر عيش آخر لهم”، املين من وزير الداخلية “اعطاء توجيهاته لقوى الامن الداخلي لتسهيل حركتهم على الطرقات وعدم التضييق عليهم في تحصيل لقمة العيش”.

وقد حضر النائب السابق وجيه البعريني الى حيث الاعتصام مبديا “تعاطفه مع قضيتهم” وواعدا ب”نقل مطالبهم الى الجهات المعنية”.